‘Separada, pero nunca sola’ conquista Tarapoto: avant premiere en la selva y estreno nacional este 3 de septiembre

Guardar

Tarapoto vivió una noche de cine, música y celebración con el avant premiere de ‘Separada, pero nunca sola’, la comedia peruana que regresa a la ciudad donde se rodaron parte de sus escenas y que llegará a los cines de todo el país este 3 de septiembre.

La proyección se realizó en Cinerama Tarapoto y reunió a protagonistas, productores, directora y talento local, en una velada que tuvo como sello un gesto que conectó de inmediato con el público: el elenco llegó en mototaxi, uno de los símbolos urbanos más representativos de la ciudad.

La película, presentada como una historia sobre cómo volver a empezar, eligió a Tarapoto como una de sus primeras paradas de celebración, no solo por la logística del estreno, sino por el vínculo emocional con la región San Martín y con los actores y técnicos locales que participaron en el rodaje. Esa mezcla —estreno, identidad regional y cercanía con el público— fue el eje que convirtió el evento en una fiesta de cine.

PUBLICIDAD

Una alfombra roja con sello tarapotino: el elenco llegó en mototaxi

La alfombra roja se desarrolló en Cinerama Tarapoto con una expectativa alta: asistentes llegaron desde temprano para ver de cerca a los protagonistas, tomarse fotografías y pedir autógrafos. Pero lo que terminó desatando aplausos y gritos de emoción fue el ingreso del elenco en mototaxi.

Hasta el recinto llegaron Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo y Ximena Palomino, quienes sorprendieron al público con esa entrada que conectó directamente con la cultura cotidiana de la ciudad. El gesto funcionó como una especie de “guiño” a Tarapoto, reforzando la idea de que el avant premiere no era una parada más, sino un regreso al lugar donde se vivió parte del rodaje.

PUBLICIDAD

La comedia peruana se estrenará a nivel nacional el 3 de septiembre.

Un elenco principal con talento local: la película también habla desde la selva

La noche también fue una vitrina para el talento de la región. Junto al elenco principal desfilaron Ximena Luna, Brandon Pereira, Nuria Mayor, Paolo Shuña y Jordi Pérez, quienes forman parte de los artistas locales que participan en la película.

Esa presencia fue resaltada como uno de los elementos que fortalecen el proyecto: Separada, pero nunca sola no solo muestra paisajes, sino que integra rostros y trabajo de la región. En una industria donde el centralismo suele marcar la pauta, el avant premiere enfatizó la importancia de poner a Tarapoto en el centro del estreno.

Emilia Drago: “Estoy fascinada de regresar a Tarapoto”

Emilia Drago, protagonista y productora de la película, se mostró emocionada por volver a la ciudad donde se desarrolló parte del rodaje. Su mensaje apuntó a dos ideas: el cariño recibido durante la filmación y el deseo de que el público vea una comedia que también muestra la región.

PUBLICIDAD

“Estoy fascinada de regresar a Tarapoto. Esta película la hicimos con mucho amor, que fue el que recibimos desde el día uno de rodaje. Queremos que vean esta hermosa historia, una comedia que, además, muestra esta hermosa parte de la región San Martín”, señaló.

Su declaración reforzó el tono del evento: una mezcla de gratitud, orgullo por el resultado y apuesta por una historia que busca conectar con públicos diversos.

Emilia Drago, protagonista y productora, dijo: “Estoy fascinada de regresar a Tarapoto”.

Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca invitan al estreno: “Vengan con toda la familia”

Durante la alfombra roja, Armando Machuca invitó al público a asistir a las salas desde el primer día. “Vengan con toda la familia desde el 3 de septiembre. No se van a arrepentir”, expresó.

Joaquín de Orbegoso, en tanto, resumió su entusiasmo con una frase que desató simpatía en la alfombra roja. “¡Yo estoy feliz! ¡Amo Tarapoto!”, dijo.

Además, destacó los paisajes que aparecen en la película, mencionando dos puntos emblemáticos de la zona: la catarata de Ahuashiyacu y la Laguna Azul, elementos que, según se indicó, forman parte de la postal visual que la película llevará a las salas a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Ximena Palomino, por su parte, agradeció la oportunidad de sumarse a la producción y de compartir experiencia con actores y talentos de la región.

Ani Alva Helfer: “Está bueno descentralizar y Tarapoto merece ser vista mucho más”

Tras la proyección, la directora Ani Alva Helfer expresó su emoción por ver la película junto al público de Tarapoto, uno de los primeros en disfrutarla en pantalla grande.

“No sabíamos la cantidad de gente tan talentosa, actores y técnicos que conoceríamos. Nos llevamos en la maleta lo mejor de todos. Está bueno descentralizar y Tarapoto merece ser vista mucho más”, agregó.

Su comentario funcionó como una declaración de principios del proyecto: no solo se trata de filmar en una región, sino de reconocer el valor del talento local y de construir una industria que mire más allá de Lima.

PUBLICIDAD

Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Nicolás Galindo encabezan la historia dirigida por Ani Alva Helfer, una celebración del humor y la amistad en la Amazonía peruana.

Dorian Fernández: historias que viajan y una noche familiar

El productor Dorian Fernández destacó la intención de contar historias capaces de conectar con públicos de todo el país. “Vemos la selva de una forma loca y empedernida y estamos siempre a la caza de historias que puedan llegar y viajar más lejos”, comentó.

También resaltó un componente personal de la noche: mencionó el vínculo familiar detrás de la producción y subrayó la presencia de su abuela durante el evento, un detalle que reforzó el tono emotivo del avant premiere.

La directora Ani Alva Helfer resaltó el talento local y pidió que Tarapoto “sea vista mucho más”.

Estreno nacional: ‘Separada, pero nunca sola<i>’</i> llega a cines este 3 de septiembre

Con el público de Tarapoto como uno de sus primeros espectadores, Separada, pero nunca sola inicia su camino hacia el estreno nacional. La comedia llegará a las salas de cine de todo el país este 3 de septiembre, llevando a la pantalla grande paisajes, talento y parte de la identidad de la región San Martín, además de una historia centrada en la idea de recomenzar.

PUBLICIDAD