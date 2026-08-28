Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

En una sincera entrevista, Gisela Valcárcel se pronuncia sobre su relación actual con América Televisión, su antigua casa televisiva. La conductora revela que no mantiene ningún vínculo y señala que un desagradable episodio dejó en ella "la huella de un profundo machismo". Video: YouTube Diego Acuña / Sin miedo al éxito

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Un año después de que las cámaras de todo el Perú siguieran en tiempo real su enfrentamiento con la dirección de América Televisión, Gisela Valcárcel volvió a referirse al episodio que marcó su salida del canal. Lo hizo en el pódcast ‘Sin Miedo al Éxito’, del periodista y empresario Diego Acuña, y con una calma que contrasta con la intensidad de aquel martes 26 de agosto de 2025. Su diagnóstico fue preciso: lo que vivió en el canal dejó “la huella de un profundo machismo” y no hay, ni habrá, ninguna relación profesional con la televisora.

El día que Gisela se quedó en la puerta del canal

El 26 de agosto de 2025 estaba programada la reaparición de Valcárcel en el set de ‘América Hoy’, el magazine matutino producido por su empresa GV Producciones. La noticia había generado expectativa en redes sociales y entre el público. Lo que ocurrió fue lo contrario de un retorno triunfal.

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Según relató la propia conductora ese día en una transmisión en vivo por Instagram, su productor Amando Tafur le informó que tenía prohibido el ingreso a las instalaciones del canal por orden directa del CEO, Fernando Muñiz Bethancourt.

Desde los exteriores del canal, Valcárcel se dirigió al ejecutivo sin intermediarios: “Has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Lo podrás aclarar y podré escucharte, pero creo que no, que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender”, afirmó. Y añadió: “Fernando Muñiz, ¿sabes dirigir? ¿Sabes lo que es liderar?”.

El conflicto estalló el 26 de agosto de 2025, cuando Gisela Valcárcel denunció que Fernando Muñiz ordenó impedirle el ingreso al canal.

La conductora también dejó un mensaje que resumía su lectura de la situación: “A veces uno tiene que dar la cara. Cuando tú te vayas yo seguiré teniendo amigos, porque tú vas a irte de acá y yo seguiré”. Minutos después, ‘América Hoy’ salió del aire de forma abrupta.

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Los conductores Edson Dávila, Janet Barboza, Valeria Piazza y Dorita Orbegoso desaparecieron de la pantalla, el ingreso del invitado Rafael Cardozo quedó cancelado y el espacio fue reemplazado por videos de ediciones anteriores. Valcárcel fue directa al anunciar las consecuencias: “América Hoy deja de salir por América Televisión y mis abogados tendrán que arreglar eso”.

La versión del canal y el trasfondo contractual

América Multimedia respondió horas después con un comunicado en el que ofreció una lectura distinta de los hechos. La empresa negó que se hubiera impedido el ingreso de Valcárcel y apuntó a un incumplimiento contractual como origen del conflicto.

Según el canal, en días previos al incidente se había transmitido dentro de ‘América Hoy’ una promoción no autorizada de un negocio de GV Producciones, en violación del acuerdo comercial que regulaba las presentaciones publicitarias dentro del programa. Por esa razón, indicó América TV, se solicitó reprogramar la participación de la conductora.

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Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

“En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, señaló la empresa en su comunicado. El trasfondo del conflicto apuntaba también al lanzamiento de GV Play, el canal digital de Valcárcel en YouTube, que debutó al día siguiente del incidente con el programa ‘Mostritos y Pirañas’.

Según trascendió en esa época, el directorio del canal habría interpretado esa iniciativa como una competencia directa, lo que habría tensado la relación semanas antes del episodio del 26 de agosto. Pese al enfrentamiento, América TV dejó abierta la puerta para la Teletón 2025 y expresó su confianza en que Valcárcel condujera el evento benéfico: “Confiamos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuosa”, indicó el comunicado.

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“Sé quién es quién”: lo que quedó un año después

En el pódcast de Acuña, Valcárcel no volvió a los detalles del incidente —al que el periodista calificó de “vergonzoso”— y optó por no reabrirlo públicamente. Lo que sí precisó fue el estado actual de ese vínculo. “No hay ninguna relación. No hay ninguna relación y lo que hay será el trato cordial que puede existir en muchas personas”, afirmó.

Y trazó con claridad el límite: “Yo sé quién es quién y cuando yo sé quién es, yo puedo volver a dar la mano, pero no significa que voy a negociar”. La palabra con la que Valcárcel eligió nombrar lo que le dejó ese episodio fue machismo. “Para mí quedó nuevamente la huella de un profundo machismo, en el cual he vivido mucho tiempo”, declaró.

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Comunicado de América TV sobre el caso de Gisela Valcárcel y lo ocurrido en América Hoy.

El adverbio “nuevamente” sitúa lo ocurrido en América TV dentro de un patrón más amplio que la conductora dice haber enfrentado a lo largo de su trayectoria en la industria televisiva peruana. También habló de lo que aprendió del episodio: “He sabido con quién pelear batallas, con quién no. Y también he sabido retirarme y decir: ‘Esa es tu batalla, no la mía’”.

Lejos de presentar su salida como una derrota, la animadora la describió como un momento que le abrió los ojos. “Después del episodio que sucediera con ellos, pude ver más de lo que imaginé. Pude ver mucho más”, sostuvo. Y cerró ese capítulo con una postura que no deja margen a la ambigüedad: “Lo único que no puedes hacer es tratarme mal, solo si yo te lo permito”.

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