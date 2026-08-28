Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y canal TV de la semifinal del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse enfrentará al francés Benjamin Bonzi por un lugar en la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

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Ignacio Buse continúa avanzando con paso firme en el ATP 250 de Winston-Salem 2026. El tenista peruano atraviesa un gran momento y ya se encuentra entre los cuatro mejores del torneo, donde enfrentará al francés Benjamin Bonzi por un lugar en la gran final, en lo que será su último gran desafío antes del US Open.

‘Nacho’ selló su clasificación tras imponerse en una exigente batalla de tres sets al argentino Juan Manuel Cerúndolo, mientras que su rival galo llega a esta instancia luego de eliminar a uno de los cabezas de serie del certamen norteamericano. A continuación te compartiremos todos los detalles de esta semifinal.

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Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi: día, hora y canal TV de la semifinal

El duelo entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se disputará este viernes 28 de agosto por las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026. El horario oficial todavía está pendiente de confirmación por parte de la organización del torneo.

El enfrentamiento será una nueva oportunidad para el tenista peruano de seguir haciendo historia sobre pista dura y buscar su primera final ATP en esta superficie, luego de alcanzar por primera vez las semifinales sobre cemento.

La semifinal podrá verse por ESPN a través de Disney+, servicio de streaming por suscripción que transmite el torneo. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá la previa del encuentro, las principales incidencias y el resultado una vez que concluya el partido.

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El tenista peruano derrotó a Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 1 - Crédito: ESPN.

Buse llega tras una maratón ante Cerúndolo

La primera raqueta del Perú accedió a las semifinales luego de derrotar a Juan Manuel Cerúndolo, número 51 del ranking ATP, por 7-6, 4-6 y 6-2 en un partido que se extendió durante 2 horas y 48 minutos.

La remontada tuvo un ingrediente especial desde el primer set. Buse llegó a estar 0-3 y con doble quiebre en contra, además de encontrarse en una situación comprometida cuando su rival sacaba para quedarse con la manga. Sin embargo, el peruano reaccionó, recuperó terreno y terminó llevando el parcial al tie-break, donde consiguió imponerse.

Tras ceder el segundo set por 4-6, ‘Nacho’ volvió a tomar el control en la manga definitiva y cerró el partido con un contundente 6-2. La victoria le permitió alcanzar la cuarta semifinal ATP de su carrera, aunque tiene un valor especial: es la primera que disputa sobre cancha dura.

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¿Cómo llega Benjamin Bonzi?

El rival de Buse también llega en buen momento al ATP 250 de Winston-Salem. Benjamin Bonzi, actualmente en el puesto 109 del ranking ATP, dio la sorpresa en los cuartos de final al derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp, número 71 del mundo y decimotercer cabeza de serie del certamen.

El francés se impuso por 7-6 y 6-4 y avanzó así a su primera semifinal de la temporada. A sus 30 años, cuenta con una trayectoria considerablemente más extensa que el peruano. Su mejor posición histórica en el ranking fue el puesto 42, por lo que afrontará la semifinal con una experiencia importante en el circuito.

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Ignacio Buse enfrentará por primera vez a Benjamin Bonzi en el circuito ATP. Crédito: ATP

Un duelo inédito para Buse

La semifinal tendrá además un ingrediente particular: Buse y Bonzi nunca se han enfrentado anteriormente en el circuito profesional. Será, por tanto, un choque completamente nuevo para ambos, con el peruano intentando aprovechar el gran momento que atraviesa en Winston-Salem y el francés buscando prolongar su mejor actuación de la temporada.

Para ‘Nacho’, la oportunidad es todavía mayor. Después de conquistar su primer título ATP en Hamburgo, el peruano busca ahora llegar nuevamente a una final en la antesala de un Grand Slam.

Su título en el campeonato alemán llegó pocos días antes de Roland Garros. Ahora, en Winston-Salem, vuelve a encontrarse a un paso de una definición justo antes de otro grande, el US Open 2026.

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Una victoria ante Bonzi le permitiría alcanzar la final del torneo y llegar a Nueva York con todavía más confianza, después de haber conseguido sus primeras semifinales ATP sobre pista dura.