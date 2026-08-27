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La dura exigencia de Agustín Lozano para el arbitraje peruano: “Hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol reclamó que los jueces dejen de ser el centro de atención en los partidos y adelantó cambios drásticos en el cuerpo arbitral para finales de año

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol pide que los jueces pasen a un segundo plano, respalda a las nuevas camadas y anuncia una reestructuración fuerte del cuerpo arbitral antes de fin de año (Ovación)
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Agustín Lozano, máxima autoridad de la Federación Peruana de Fútbol, puso el foco en el arbitraje nacional y fue contundente: los jueces no deben eclipsar a los futbolistas dentro del campo.

El dirigente defendió la incorporación de árbitros jóvenes, admitió que el error es parte del oficio y anticipó una reestructuración profunda del cuerpo arbitral antes de que termine el año. Sus declaraciones encendieron el debate sobre el rumbo que tomará el arbitraje en el fútbol peruano.

El rol que deben cumplir los árbitros

Agustín Lozano - Federación Peruana de Fútbol - CONAR – Liga 1 – Perú – deportes – 27 agosto
Agustín Lozano fue contundente sobre el arbitraje peruano: admitió que los errores siempre existirán, pero exigió reducirlos y pidió que los árbitros no le roben protagonismo a los futbolistas. (FPF)

Para Lozano, la función de un árbitro es clara y no admite ambigüedades. “Lo que deseo en nombre de la Federación es que los árbitros no sean los protagonistas, los protagonistas deben ser los jugadores”, afirmó el directivo. Según su visión, quienes dirigen los partidos tienen que actuar como autoridades imparciales, capaces de administrar justicia con equidad y sin distinciones.

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El presidente de la FPF reconoció que las equivocaciones son inevitables en cualquier disciplina, pero subrayó que la meta es reducirlas al mínimo posible. “Seguramente el error va a estar presente, pero la idea es trabajar para que cada día esto sea menor”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la mejora continua no es una aspiración abstracta sino el resultado concreto del esfuerzo y la preparación sistemática.

La postura de Lozano apunta a un cambio cultural dentro del arbitraje peruano: que los jueces pasen a un segundo plano no por invisibilidad, sino por eficiencia. Un partido bien arbitrado, en su concepción, es aquel en el que nadie recuerda al árbitro al terminar el encuentro.

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La apuesta por los árbitros jóvenes

Agustín Lozano - Federación Peruana de Fútbol - CONAR – Liga 1 – Perú – deportes – 27 agosto
La FPF apunta a los árbitros jóvenes. Agustín Lozano aseguró que necesitan confianza, oportunidades y respaldo para crecer, en una apuesta que busca renovar el arbitraje peruano. (CONAR)

Uno de los ejes centrales del discurso del directivo fue la defensa de las nuevas generaciones de jueces. Lozano planteó que sin oportunidades no existe la experiencia, y sin experiencia no puede formarse un árbitro de alto nivel. “No hay experiencia sin trabajo, no hay profesional perfecto y no existe profesional con experiencia si no le brindas la oportunidad”, señaló con énfasis.

El presidente de la FPF fue más allá y habló de la dimensión emocional del proceso de formación arbitral. Indicó que los jóvenes necesitan algo más que minutos en cancha: requieren confianza y respaldo institucional para desarrollarse. “Los jóvenes deben tener confianza, deben tener oportunidades y hay que alimentarlos mentalmente, de eso trata el mensaje de la Federación”, expresó.

En esa línea, Lozano dejó en claro que la federación no quiere frenar la ilusión de quienes recién comienzan. La apuesta por los árbitros emergentes no es solo una necesidad coyuntural ante la falta de cuadros con trayectoria, sino una decisión estratégica para construir un cuerpo arbitral sólido a mediano plazo. El mensaje fue directo: a los jóvenes hay que soltarlos, darles cancha y no cortarles el vuelo antes de tiempo.

Cambios drásticos antes de fin de año

Agustín Lozano - Federación Peruana de Fútbol - CONAR – Liga 1 – Perú – deportes – 27 agosto
El arbitraje peruano tendrá novedades antes de terminar 2026. Agustín Lozano adelantó una reestructuración y aseguró que quienes no aprovechen sus oportunidades podrían salir del sistema (Liga 1)

La parte más resonante de sus declaraciones llegó cuando el dirigente anticipó modificaciones sustanciales en el arbitraje peruano. Sin revelar nombres ni detalles específicos, Lozano dejó poco margen para la interpretación: quienes no hayan respondido a las oportunidades que se les brindaron quedarán fuera del esquema.

“Van a haber novedades a fin de año, pero las novedades son para mejorar, porque el directorio de la FPF lo que quiere es construir con los que quieren progresar”, advirtió. El tono fue el de alguien que ya tomó decisiones y solo espera el momento para ejecutarlas.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue explícito respecto a los límites de la paciencia institucional. “Hay momentos en los que hay que poner orden de manera muy drástica, porque las oportunidades las hemos dado, pero si no tienen un resultado favorable, hay momentos en que hay que cortarlas”, remarcó. La señal fue inequívoca para quienes integran hoy el cuerpo arbitral sin haber cumplido con las expectativas.

Lozano cerró esa parte de su discurso con una frase que resume su filosofía de gestión: hay que abrirle paso a quienes llegan con ambición y energía renovada. “Darle oportunidad a las nuevas generaciones que tienen hambre de gloria y de progresar”, concluyó el directivo, quien también mencionó que los horarios de los partidos de noviembre aún no están confirmados y que los detalles se darán a conocer en los próximos días.

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