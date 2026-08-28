Comprar un auto usado no termina en revisar el motor: Sunarp explica qué otros datos debes consultar antes de cerrar el trato

La entrega de llaves concreta la compraventa de un vehículo usado, proceso que la Sunarp recomienda registrar para formalizar la titularidad del nuevo propietario. (Foto: Sunarp)

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Comprar un auto usado puede parecer sencillo cuando el vehículo está en buenas condiciones y el precio resulta conveniente. Sin embargo, antes de entregar el dinero, hay información que el comprador debería conocer para evitar encontrarse después con deudas, restricciones o problemas que compliquen la operación.

La Sunarp recomienda realizar una revisión de la situación registral del vehículo antes de concretar la compraventa. Esta consulta permite conocer si existen cargas, gravámenes, anotaciones de robo o garantías mobiliarias relacionadas con el automóvil.

Después de llegar a un acuerdo, comprador y vendedor también deben cumplir con una serie de pasos para que el cambio de propietario quede formalmente registrado. El trámite comienza en una notaría y culmina con la inscripción de la transferencia en el Registro de Propiedad Vehicular.

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Una mujer sonriente muestra las llaves de un auto, simbolizando el nuevo servicio digital "Vehículos a mi nombre" de Sunarp para verificar la propiedad vehicular. (Foto: Sunarp)

Estos son los datos que debes verificar antes de comprar un vehículo usado

La revisión de un vehículo usado debería ir más allá de comprobar el estado del motor, los frenos, los neumáticos u otros componentes. También conviene verificar que la información del automóvil esté en regla y que la persona que lo ofrece pueda concretar la venta.

Una de las herramientas disponibles es el Certificado Registral Vehicular, mediante el cual se puede acceder a información y antecedentes registrados respecto del automóvil. Este documento permite conocer datos que pueden resultar relevantes antes de tomar una decisión.

Entre los puntos que interesa revisar están las cargas y gravámenes que puedan afectar al vehículo. También se debe comprobar si figura alguna anotación de robo vigente, ya que esta información puede cambiar por completo las condiciones de una eventual compra.

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Otro paso consiste en consultar el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM). Allí se puede verificar si existe una garantía mobiliaria inscrita sobre el automóvil. A ello se suma la consulta ante el SAT para conocer posibles papeletas u otras obligaciones vinculadas al vehículo.

Conoce cómo realizar el trámite en Sunarp. (Foto: Sunarp)

Compra de auto usado: ¿cómo registrar el cambio de propietario?

Si las verificaciones previas no presentan inconvenientes y ambas partes deciden continuar con la operación, el siguiente paso consiste en formalizar la transferencia vehicular. Para ello, comprador y vendedor deben acudir a una notaría.

En la notaría se suscribe el acta correspondiente a la compraventa. Allí quedan registrados datos de ambas partes, información del vehículo, el monto de la operación y las obligaciones que correspondan según el caso.

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La participación de la notaría permite continuar con el procedimiento registral. Una vez suscrita el acta, esta entidad solicita ante la Sunarp la inscripción del cambio de propietario.

Este último paso permite que el comprador aparezca como titular del automóvil en el Registro de Propiedad Vehicular. De esta manera, la transferencia queda registrada oficialmente y la información de propiedad se actualiza en los registros públicos.

Un joven de 25 años, sonriente y con las llaves en mano, celebra la adquisición de su nuevo vehículo en un concesionario mientras un vendedor lo felicita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué documentos necesitas para transferir un auto usado?

Para iniciar el trámite, tanto el comprador como el vendedor deben presentar sus documentos oficiales de identidad. Si el vehículo pertenece a una sociedad conyugal, ambos integrantes deben participar en la operación.

También se debe tener en cuenta la tarjeta que identifica al vehículo. Cuando se cuenta con la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV) física, esta debe presentarse ante la notaría.

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Si el automóvil dispone de una Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE), esta puede ser presentada para realizar el procedimiento. Por ello, antes de acudir a la notaría resulta conveniente verificar qué documento corresponde al vehículo.

Otro aspecto que puede ser necesario acreditar es el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular. Además, se recomienda que el propietario vendedor mantenga regularizadas las obligaciones vinculadas al automóvil, como las papeletas y dicho impuesto cuando corresponda.

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¿Cuánto cuesta hacer la transferencia de un auto usado?

La inscripción de la transferencia vehicular en Sunarp tiene una tasa registral de S/ 96.20. Este importe corresponde al trámite registral y debe diferenciarse de los gastos que genere la intervención de la notaría.

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Por ello, quien compra un automóvil usado debe considerar dentro de su presupuesto tanto el pago registral como los costos notariales asociados a la formalización de la operación.

El trámite registral puede tener un plazo de calificación de hasta siete días hábiles. La transferencia debe quedar inscrita para que el comprador figure oficialmente como propietario del vehículo.

Antes de cerrar la compra, una revisión de los registros puede ayudar a detectar situaciones que no necesariamente son visibles durante una inspección física del automóvil. Consultar los antecedentes, verificar posibles garantías y obligaciones, formalizar la operación en una notaría e inscribir el cambio de propietario son pasos que permiten realizar la compra con mayor respaldo.

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