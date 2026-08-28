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Perú ajusta su plantel para el Sudamericano de Vóley 2026: dos jugadoras quedan fuera y Antonio Rizola explica por qué

La Federación Peruana de Vóley anunció dos desconvocatorias de cara al torneo continental, mientras el entrenador explicó las razones detrás de ambas decisiones y señaló que todavía quedan tres cupos por definir

Karla Ortiz es una de las jugadoras desconvocadas de cara al Sudamericano de Brasil 2026.
Karla Ortiz es una de las jugadoras desconvocadas de cara al Sudamericano de Brasil 2026. Crédito: Norceca
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La selección peruana de vóley femenino va entrando en la recta final de su preparación para el Campeonato Sudamericano 2026, que se disputará en septiembre en Brasil. En ese camino, la Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó dos importantes desconvocatorias: Karla Ortiz y Thaisa Mc Leod no continuarán con el grupo que afrontará la última etapa de entrenamientos antes del torneo.

La FPV informó que ambas deportistas fueron parte del proceso y contribuyeron al fortalecimiento de la ‘bicolor’ durante los trabajos preparativos. Sin embargo, no integrarán la delegación definitiva que viajará a Río de Janeiro. El entrenador Antonio Rizola explicó los motivos de estas decisiones y señaló que todavía quedan tres lugares por definir.

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Una de las ausencias más llamativas será la de Karla Ortiz, histórica integrante de la selección peruana y una de las capitanas del equipo nacional. Rizola destacó especialmente su aporte durante el proceso y dejó claro que su salida no responde a una falta de compromiso o rendimiento.

“Karla es una de las personas que más ha colaborado con nosotros y es una de las capitanas históricas de Perú. No podemos exigirle más de lo que ella nos entrega, pero la competencia será bastante difícil en Brasil”, señaló el estratega brasileño.

De esta manera, Ortiz no formará parte del grupo que disputará el Sudamericano, aunque su participación durante la preparación fue valorada por el comando técnico.

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Karla Ortiz se retira de la selección peruana de vóley luego de 20 años defendiendo la camiseta nacional.
Karla Ortiz es una de las referentes de la selección peruana de vóley. Crédito: Facebook.

Thaisa Mc Leod tampoco continuará

La otra baja confirmada es la de Thaisa Mc Leod, quien tampoco estará en la delegación de 14 deportistas que representará al Perú en Río de Janeiro.

Rizola también resaltó el esfuerzo realizado por la jugadora durante los últimos dos años, pero consideró que el corto margen antes de la competencia no permite garantizar que pueda alcanzar el nivel que busca en este momento.

“En el caso de Thaisa, debo reconocer el esfuerzo que ha venido realizando en estos dos últimos años, por llegar al lugar que desea; sin embargo, la cercanía del torneo no garantiza que se pueda lograr ese objetivo en este momento”, explicó el técnico brasileño.

Con estas dos decisiones, el plantel peruano entra en su etapa definitiva de preparación. Todavía quedan tres cupos por definir, por lo que Rizola y su comando técnico deberán tomar las últimas decisiones antes de cerrar la nómina.

Thaisa Mc Leod fue parte de la selección peruana de vóley en los desafíos de este 2026.
Thaisa Mc Leod fue parte de la selección peruana de vóley en los desafíos de este 2026. Crédito: Instagram

Perú buscará el boleto al Mundial

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 se disputará del 8 al 13 de septiembre en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil. Perú competirá junto a otras cinco selecciones en busca de uno de los tres cupos disponibles para el próximo Mundial.

La ‘bicolor’ afrontará el torneo con el objetivo de meterse en el podio y conseguir una clasificación mundialista. Para ello, el equipo deberá superar una competencia exigente y aprovechar al máximo las últimas semanas de preparación.

La delegación peruana estará conformada por 14 deportistas, aunque por ahora solo están confirmadas parcialmente las integrantes que viajarán. Las tres plazas restantes serán definidas en los próximos días por el comando técnico de Rizola.

Así, Perú entra en la recta final de un proceso que busca consolidar una selección competitiva para afrontar uno de los principales desafíos del calendario internacional. Con las decisiones sobre Ortiz y Mc Leod ya tomadas, la atención estará puesta ahora en las últimas integrantes que completarán el grupo que viajará a Brasil.

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