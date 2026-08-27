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Mano Menezes adelanta que aumentará “un poco más” la próxima lista de convocados de la selección peruana para los próximos amistosos internacionales

El entrenador de la disciplina nacional explicó que sigue detenidamente a varios futbolistas del medio local para reforzar a la ‘blanquirroja’ en los últimos enfrentamientos de carácter FIFA

Mano Menezes planea llamar a más futbolistas a la selección peruana de cara a los siguientes cuatro encuentros preparatorios de carácter FIFA. - Crédito: FPF
Mano Menezes planea llamar a más futbolistas a la selección peruana de cara a los siguientes cuatro encuentros preparatorios de carácter FIFA. - Crédito: FPF
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Mano Menezes se mantiene enfocado con miras a los cuatro partidos de carácter FIFA entre septiembre y octubre. Como parte de su planificación, el entrenador ha asegurado que engrosará en menor medida su próxima lista de citados a la selección peruana, sobre todo por la cantidad de duelos a aprontar.

“No vamos a dar un número tan grande en la convocatoria. Tenemos el objetivo de que los que llamamos para la convocatoria sean los que llamamos para jugar. Vamos a aumentar un poco más, porque son cuatro partidos, por lo que debemos cuidarnos de cualquier cosa que pueda pasar”, aseveró en charla con América Multimedios.

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Mano Menezes sorprende con inclusión de nuevo delantero en Perú para amistoso ante Haití: su primer once que paró en Miami.
Mano Menezes lleva cuatro partidos dirigidos con Perú. - Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

En ese sentido, Menezes ha resaltado la inclusión de nuevos nombres dentro de su valoración personal a lo largo de un programa de seguimiento a nivel local. La intención es que los potenciales efectivos que sean llamados ofrezcan mayores soluciones en la disciplina nacional.

Tenemos algunas novedades, porque siempre continuamos el proceso de observación. Vamos a buscar avanzar un poco más y despejar las dudas de las primeras fechas. Debemos ir apuntando a un camino y que la gente pueda ver lo que estamos haciendo”, externó Mano.

Eso sí, el seleccionador de la ‘bicolor’ ha dejado muy en claro que las siguientes citaciones de nuevos efectivos pasarán por dos aspectos sustanciales: un inmejorable estado de momento reflejado en sus respectivos clubes y el nivel de las capacidades, las mismas que deberán encajar con el ideario de juego a plasmar en el bloque.

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“Hay buenos jugadores que se están abriendo un espacio, estamos acompañando todos sus pasos. Más allá de dónde, vamos buscando características individuales de los jugadores. Si sus características son importantes para lo que necesitamos en la selección, serán convocados”, explicó.

Selección Peruana - Mano Menezes – Perú – deportes – 20 julio
André Carrillo, Pedro Gallese, Oliver Sonne y Erick Noriega abrazados durante la entonación del Himno Nacional del Perú. - Crédito: FPF

Por último, Mano Menezes ha ratificado su apertura con relación a los llamados de jugadores jerarcas para que contribuyan con su experiencia en una selección peruana que se ha trazado como meta reinventarse y rejuvenecerse no sin desmarcar a los grandes líderes.

Los jugadores de alto nivel siempre van a estar allí. Para ellos, en este momento no los estamos buscando tanto, porque para ellos estar bien en un momento importante es cuando jugaremos partidos oficiales. Allí llamaremos a los mejores que estén en un buen momento. Ellos ya mostraron que son importantes”, cerró.

Plan de altura

A un año del inicio de las Eliminatorias 2030, Mano Menezes ha impulsado un cambio relevante en la organización de la selección de Perú: la modificación de la localía para los partidos oficiales.

Aunque Lima seguirá siendo la opción prioritaria, las ciudades de Puno y Cusco también albergarán encuentros, buscando aprovechar las ventajas de la altura en ambas sedes.

Mano Menezes – Selección Peruana – Perú – deportes – 20 abril
Menezes valoró el desempeño frente a selecciones de mayor nivel, subrayando la importancia de ajustar aspectos físicos y tácticos para competir con mayor solidez. (Federación Peruana de Fútbol)

Sobre esta decisión, Menezes señaló que “en Puno hay un buen estadio, hay un lugar bueno para jugar, pero no hay condiciones para la otra parte que consideramos fundamental, que es dónde prepararnos para jugar en la altura”.

Respecto a los objetivos inmediatos, el técnico aclaró que “no estamos pensando aún en la Eliminatoria del próximo año, todavía hay tiempo para eso. Lo que estamos haciendo ahora es conducir un proceso hasta diciembre, que es un proceso de renovación”.

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