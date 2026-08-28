El tenista peruano derrotó a Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 1 - Crédito: ESPN.

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Ignacio Buse ha firmado una actuación descollante en el ATP 250 de Winston-Salem para superar una dura prueba frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo. El peruano brilló sobre el cemento de la cancha central del Complejo de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte, y se cobró revancha ante un rival que lo había vencido en los dos juegos previos que registraban. Además, el limeño de cabellos rojos suma su tercera victoria en pista dura en cuestión de tres días y en un momento más que oportuno: a escasas horas de jugar el cuadro principal del US Open.

Este triunfo marca un hito en la carrera del tenista nacional, pues representa su cuarta semifinal en el circuito ATP. Tras sus experiencias previas en Gstaad, Río de Janeiro y Hamburgo —donde se consagró campeón—, esta es la primera vez que alcanza esta instancia sobre superficie dura, consolidando su versatilidad.

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El desarrollo del encuentro fue una muestra de resiliencia. Cerúndolo comenzó firme en el primer juego al quebrar el servicio del peruano, quien encontró apoyo constante en las camisetas peruanas presentes en el complejo. Aunque el argentino volvió a quebrar, Buse recortó distancias con solvencia defensiva. El peruano devolvió el segundo quiebre cuando el bonaerense sacaba para el set, apoyado en un revés paralelo altamente efectivo. Tras retomar la confianza y lanzar winners decisivos, Buse remontó en el ’tiebreak’ para llevarse el primer set tras un inicio adverso.

Ignacio Buse barre a Juan Manuel Cerúndolo y se hace con sus primeras semifinales en pista dura en el ATP 250 de Winston-Salem 2026. Crédito: ATP Tour.

Tras el primer parcial, Buse estuvo 15 minutos fuera de la pista, un tiempo de gestión que marcó el ritmo de la reanudación. Ya en el segundo set, se hizo evidente que Cerúndolo arrastraba molestias físicas, las cuales comunicaba constantemente a su equipo técnico.

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Desde el box del peruano, las indicaciones fueron claras: hacer correr al rival. Sin embargo, el argentino se recuperó y aprovechó su zurda paralela para complicar el juego de un Buse que lucía más estático y cometía errores no forzados. Nuevamente, el peruano quebró cuando el bonaerense servía para el set, pero esta vez no pudo capitalizar la oportunidad y el argentino forzó la manga decisiva.

En el set final, el peruano regresó a su mejor versión. Llegó a todos los puntos, forzó el error de su rival y consiguió dos quiebres fundamentales. Buse desplegó un repertorio brillante, donde destacaron ’passing shots’ fantásticos y un revés paralelo mantenido a un nivel altísimo durante toda la manga. Aunque el peruano firmó tres ’aces’ frente a los siete de su oponente, su solidez en el juego de fondo marcó la diferencia: mantuvo un porcentaje de puntos ganados con su primer servicio del 66% y con el segundo del 51%, superando a Cerúndolo en ambos rubros estadísticos. La victoria fue para Buse, quien cerró el partido con un tenis intratable.

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Esto antes del inicio del segundo set frente a Juan Manuel Cerúndolo - Crédito: ESPN.

Corta una racha contra argentinos

El resultado tiene un valor estadístico relevante. Buse había perdido recientemente en Kitzbühel ante Tomás Etcheverry, elevando a 10 derrotas su historial frente a argentinos del Top 100 del ranking, contra solo cuatro victorias. El propio Cerúndolo lo había derrotado en sus dos choques previos, una tendencia que el peruano logró romper con autoridad en este certamen.

Próximo rival

Por un lugar en su segunda final en el ATP Tour, el peruano se medirá frente al francés Benjamin Bonzi, de 30 años, quien viene de dejar en el camino al neerlandés Botic van de Zandschulp. El juego está pactado para mañana viernes 28 de agosto a las 15:00 horas de Perú.

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