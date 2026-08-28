Perú

Temperaturas superan registros de años de El Niño en Perú: Senamhi reporta 16 récords históricos durante agosto

El calentamiento del mar asociado a El Niño Costero y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur favorecen las altas temperaturas en distintas regiones

Un mapa tridimensional de Perú junto a un termómetro con mercurio alto, sobre un terreno árido y agrietado bajo el sol.
El servicio meteorológico Senamhi reporta un incremento de temperaturas extremas en Perú debido al fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Perú registra nuevos máximos históricos de temperatura diurna durante agosto de 2026, con marcas que superan registros correspondientes a episodios de El Niño de años anteriores. Los datos difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) muestran valores inéditos en distintas estaciones meteorológicas del país.

Las cifras comprenden localidades de la costa, sierra y selva. En varios puntos, las temperaturas máximas superaron los registros previos para el mismo periodo, con diferencias que alcanzaron varios grados Celsius frente a mediciones de años anteriores.

Entre los registros más recientes destaca Ilave, en Puno, donde la temperatura llegó a 20.6 °C el 9 de agosto. Según los datos del Senamhi, este valor superó el máximo previo de 19.2 °C, registrado el 31 de agosto de 1965.

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En la selva, Oxapampa alcanzó 28.8 °C el 8 de agosto, por encima de los 28.4 °C registrados el 10 de agosto de 1975. El Senamhi señaló que los valores alcanzados en Puno y Pasco corresponden a registros que no se observaban desde hace 61 y 51 años, respectivamente.

Registros históricos superados durante agosto

Un mapa de Perú con puntos luminosos rojos junto a un termómetro, un sol brillante, suelo agrietado y una ola del mar.
Un mapa de Perú ilustra el aumento de temperaturas en las zonas costeras durante el fenómeno de El Niño Costero reportado por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación difundida por el Senamhi incluye 16 nuevos récords de temperatura máxima registrados entre el 1 y el 21 de agosto de 2026. En la costa norte, El Salto llegó a 36.5 °C el 8 de agosto, frente al récord previo de 35.2 °C del 11 de agosto de 2023.

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La Esperanza alcanzó 33.2 °C el 7 de agosto, mientras que Lambayeque llegó a 30.4 °C en la misma fecha. Sus marcas anteriores fueron de 32.7 °C y 29.7 °C, respectivamente, ambas correspondientes a agosto de 1997.

Trujillo registró 28.8 °C el 6 de agosto, superando los 26.2 °C del 20 de agosto de 2023. En Huarmey, la máxima llegó a 28.4 °C el 2 de agosto, por encima del registro previo de 26.2 °C del 8 de agosto de 2023.

También se reportaron nuevos máximos en Lomas de Lachay, con 24.9 °C el 1 de agosto; Tacama, con 32.6 °C el 10 de agosto; y Callancas, con 34.4 °C el 11 de agosto.

Sierra y costa sur también registran máximos

Los registros excepcionales no se limitaron a la costa norte. En Matucana, la temperatura máxima alcanzó 28.4 °C el 11 de agosto, por encima de los 27.8 °C del 9 de agosto de 2018.

La Hacienda registró 31.2 °C en esa misma fecha, frente a los 27.4 °C del 15 de agosto de 1965. En Ite, la máxima también llegó a 31.2 °C el 11 de agosto, superando ampliamente los 22.6 °C registrados el 28 de agosto de 2016.

En el sur, Ilo alcanzó 27.9 °C el 11 de agosto. El récord anterior para esta estación era de 25.6 °C, correspondiente al 16 de agosto de 1997. Huasacache, por su parte, llegó a 27.8 °C el 21 de agosto, frente a los 27.3 °C del 16 de agosto de 2024.

Dos de Mayo registró 23.4 °C el 18 de agosto, apenas por encima de los 23.2 °C medidos el 24 de agosto de 2008.

El Senamhi reportó 16 nuevos máximos históricos entre el 1 y el 21 de agosto. En Ilave y Oxapampa se superaron registros que databan de hace 61 y 51 años. Senamhi
El Senamhi reportó 16 nuevos máximos históricos entre el 1 y el 21 de agosto. En Ilave y Oxapampa se superaron registros que databan de hace 61 y 51 años. Senamhi

Senamhi prevé temperaturas elevadas hasta el 31 de agosto

El Senamhi informó que el incremento de las temperaturas diurnas continuará entre el jueves 27 y el lunes 31 de agosto. Los Avisos Meteorológicos N.° 335 y 336 contemplan condiciones de calor en sectores de la costa, sierra y selva.

Para la costa, el organismo atribuye las condiciones actuales a las altas temperaturas del mar asociadas al fenómeno El Niño Costero y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS). Este escenario favorece una menor presencia de nubosidad durante el mediodía.

En Lima Metropolitana, las zonas próximas al litoral presentan temperaturas nocturnas de entre 18 °C y 20 °C, mientras que durante el día los valores se ubican entre 24 °C y 27 °C. Para sectores más alejados del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, el Senamhi prevé máximas de hasta 29 °C y posibles valores superiores en determinados momentos.

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