Keiko Fujimori proyecta avanzar con la construcción de 2.000 colegios y refaccionar otros 3.000 en cinco años

El Ministerio de Educación plantea acelerar la inversión en infraestructura con 2.000 nuevos colegios y el mantenimiento de otros 3.000, priorizando zonas de riesgo y una inversión sostenible. (Crédito: Minedu)

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La declaratoria de emergencia de la infraestructura educativa pública a nivel nacional plantea una nueva etapa para atender las deficiencias acumuladas durante años en miles de colegios del país. En este contexto, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) trabaja una estrategia para identificar las necesidades con anticipación, establecer prioridades y dirigir las intervenciones hacia las instituciones que presentan mayores niveles de urgencia.

El presidente ejecutivo del Pronied, Pedro Morales, adelantó que se proyecta intervenir 5.000 instituciones educativas en los próximos cinco años. “El objetivo es avanzar en la construcción de 2.000 nuevos colegios durante los próximos cinco años, de acuerdo con las prioridades. Asimismo, otros 3.000 colegios serán intervenidos para su refacción y recuperación”, señaló.

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Un integrante de Pronied, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Minedu, inspecciona la entrada de un predio con paredes de ladrillo y un portón metálico. (Infobae)

Plan para atender brecha educativa

La estrategia contempla diferentes tipos de intervención según las condiciones de cada institución. Mientras algunos locales requerirán labores de mantenimiento o rehabilitación, otros necesitarán una intervención integral o la construcción de una nueva infraestructura. El proceso de identificación de estas necesidades ya se desarrolla en distintas regiones del país para establecer qué tipo de atención requiere cada colegio.

Morales explicó que la declaratoria de emergencia permitirá abordar una brecha acumulada durante años y mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes reciben sus clases. La planificación busca anticiparse al deterioro y evitar que los problemas de infraestructura se conviertan en situaciones críticas antes de recibir atención.

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El Programa Nacional de Infraestructura Educativa de Perú proyecta intervenir 5.000 escuelas públicas durante los próximos cinco años para reducir la brecha en el sector. (Agencia Andina)

Construcción modular para casos urgentes

A las obras previstas para el mediano y largo plazo se sumará una alternativa de respuesta rápida. Por indicación del ministro de Educación, José Antonio Chang, el Pronied incorporará una modalidad de construcción modular destinada a las instituciones educativas que no pueden esperar los plazos de una obra convencional.

Estas estructuras podrán instalarse en menor tiempo y ofrecer ambientes adecuados y seguros para garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se ejecutan las soluciones definitivas. “No podemos esperar años para atender a un colegio que hoy necesita un ambiente seguro para sus estudiantes”, afirmó Morales.

El presidente ejecutivo del Pronied, Pedro Morales, detalla el plan de intervención para 5.000 colegios públicos e implementación de módulos en Perú. (Agencia Andina)

Colegios pequeños y alejados serán priorizados

El plan contempla dar especial atención a los colegios pequeños y alejados, en lugar de concentrar las intervenciones únicamente en las grandes instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas. Según Morales, estos últimos establecimientos generalmente cuentan con mejores condiciones de atención, mientras que otros locales presentan deficiencias que afectan directamente a los estudiantes.

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“Tenemos que mirar dónde está realmente la necesidad. Hay colegios que llevan muchos años sin mantenimiento y que no pueden seguir esperando”, sostuvo el presidente ejecutivo del Pronied. En ese sentido, señaló que la atención debe enfocarse en los niños y adolescentes que estudian en las condiciones más difíciles y en los establecimientos que presentan mayores riesgos.

Una estructura escolar modular del Pronied ofrece una alternativa de respuesta rápida frente a la emergencia educativa en el Perú. (Agencia Andina)

¿Es posible construir 2.000 colegios en cinco años?

La meta planteada implica construir 400 nuevos colegios por año, unos 33 al mes, 8 por semana o poco más de 1 por día durante los cinco años. Este cálculo permite dimensionar el ritmo necesario para alcanzar las 2.000 instituciones previstas.

Sin embargo, la información original no establece que las obras se ejecutarán mediante un sistema de construcción acelerada. El Pronied señala que los proyectos avanzarán “de acuerdo con las prioridades” y que actualmente se identifican las necesidades en las distintas regiones. La construcción modular mencionada corresponde a una respuesta rápida para los colegios que no pueden esperar una obra convencional, no a las 2.000 nuevas edificaciones en su conjunto.

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Aulas tipo domo. (Foto: Minedu)

Criterios para definir las obras

Para ordenar las intervenciones, el Ministerio de Educación plantea utilizar criterios objetivos que permitan establecer qué instituciones requieren atención prioritaria. Entre ellos figuran el estado de la infraestructura, los años transcurridos desde el último mantenimiento y el nivel de riesgo de cada local educativo.

También se evaluarán las condiciones climáticas de cada territorio, el número de estudiantes afectados y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio educativo. Con estos elementos se determinará si corresponde realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación, una intervención integral o construir un nuevo colegio.

El objetivo principal es continuar reduciendo la brecha de infraestructura educativa pública - crédito Andina/Composición Infobae

El Niño costero aumenta la urgencia

La planificación adquiere especial importancia frente a la amenaza de eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño costero. El deterioro de los locales escolares, combinado con lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos extremos, puede agravarse rápidamente y afectar el desarrollo normal de las clases.

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Morales sostuvo que la respuesta debe anticiparse a estos escenarios. En las zonas donde las condiciones geográficas dificultan la construcción tradicional, como la selva, se proyectan soluciones modulares adaptadas a las características del territorio. “Tenemos que tener soluciones para el corto, mediano y largo plazo”, afirmó el funcionario.