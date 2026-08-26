Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Felipe Chávez fue presentado como nuevo jugador de Magdeburgo y brindó sus primeras declaraciones.

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Mientras Bayern Múnich oficializaba su renovación y cesión, Felipe Chávez era presentado como nuevo refuerzo del Magdeburgo en la Segunda División de Alemania. El atacante peruano disputará la temporada 2026/2027 en el ascenso, en busca de la continuidad necesaria para sobresalir.

“El FCM ha incorporado a Felipe Chávez del FC Bayern München en calidad de cedido. Además, el club cuenta con una opción de compra por el mediocampista de 19 años. ¡Estamos contentos por el tiempo que compartiremos, Felipe!”, publicó el equipo de la 2.Bundesliga en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes de ‘Pippo’ junto al director deportivo y posando con la camiseta del equipo.

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En su sitio web, Magdeburgo amplió la información sobre la llegada del futbolista peruano, resaltando su etapa en la filial del Bayern y su rápida promoción al primer equipo. También mencionó la experiencia que sumó durante la temporada anterior en el 1. FC Köln.

Felipe Chávez junto al director deportivo del Magdeburgo tras firmar su acuerdo por toda la temporada 2026/2027.

Las primeras palabras de Felipe Chávez como jugador de Magdeburgo

Felipe Chávez ofreció sus primeras declaraciones como jugador del Magdeburgo. El futbolista de 19 años explicó los motivos que lo llevaron a sumarse al club del ascenso alemán y manifestó su entusiasmo por integrarse al plantel y comenzar a entrenar junto a sus nuevos compañeros.

“El FC Magdeburgo ofrece a los jugadores jóvenes excelentes oportunidades para desarrollarse y dar el siguiente paso. Por eso estoy tan contento de tener la oportunidad de jugar regularmente a un alto nivel aquí y seguir mejorando. Ahora quiero saltar al campo con el equipo cuanto antes, conocer a mis nuevos compañeros y adaptarme al Elba. Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y de mi etapa en Magdeburgo”.

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El jugador peruano disputará la Segunda División de Alemania. Créditos: Magdeburg

Peer Jaekel, director deportivo del Magdeburgo, expresó su satisfacción por la decisión de Chávez de unirse al equipo y elogió al canterano del Bayern, subrayando su calidad técnica y su capacidad para generar peligro frente al arco rival.

“Estamos encantados de haber convencido a Felipe para que se una al 1. FC Magdeburg con nuestra visión deportiva. Felipe aporta un perfil prometedor; es técnicamente dotado, creativo y se espera que destaque tanto como creador de juego como goleador. Su experiencia previa en el FC Augsburg y el FC Bayern Munich le ha brindado valiosos conocimientos que ahora queremos aprovechar juntos. Sus cualidades ofensivas nos aportarán mayor versatilidad y nuevas posibilidades en nuestro juego. Confiamos en que podemos ofrecerle el entorno adecuado en nuestro club para que dé el siguiente paso en su carrera y se consolide al máximo nivel a largo plazo”, expresó.

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Felipe Chávez jugará en Magdeburgo durante la temporada 2026/2027 en condición de préstamo con opción de compra.

Magdeburgo, el nuevo club de Felipe Chávez

El 1. FC Magdeburgo, aunque alejado del brillo de los clubes más poderosos del fútbol alemán, cuenta con una historia significativa. En la época de la DDR-Oberliga, el equipo fue protagonista en la República Democrática de Alemania, logrando tres títulos de liga y siete de copa nacional. Tras la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana, el club experimentó un cambio de rumbo, enfrentando dificultades y perdiendo protagonismo en el fútbol local.

Con la llegada del nuevo milenio, Magdeburgo atravesó etapas irregulares. En la temporada 2018/19, celebró su ascenso a la 2. Bundesliga tras ganar en la 3. Bundesliga, aunque solo pudo mantenerse un año en la segunda categoría antes de descender nuevamente. Desde el regreso a la Segunda División en 2022-2023, el equipo ha luchado por asentarse y evitar la zona de descenso, mostrando altibajos en su rendimiento.

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Hoy, el 1. FC Magdeburgo busca consolidarse en el ascenso y aspira a ocupar posiciones de privilegio. En el inicio de la temporada, alternó una dura derrota ante el Eintracht Braunschweig con una victoria contundente sobre el VfL Osnabruck, y avanzó de ronda en la DFB Pokal tras vencer al Bahlinger. En este contexto, el club apuesta por incorporar jóvenes talentos como Felipe Chávez, quien llega cedido del Bayern Múnich con el objetivo de sumar minutos y aportar al nuevo proyecto deportivo.