Paulo Londra reveló que vivió en Miraflores cuando tenía once meses: “Aprendí a caminar en Perú”

El cantante argentino Paulo Londra sorprendió a todos al contar que vivió en Miraflores cuando era un bebé de once meses. Durante una entrevista, compartió que aprendió a caminar en Perú debido a que su padre fue asignado a trabajar en el país por un año. Video: YouTube Todo Good / Habla Good

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Paulo Londra volvió al Perú con un estadio sold out y una historia personal que lo une al país desde antes de dar sus primeros pasos. El cantante argentino, que se presentará este viernes 29 de agosto en el Estadio Nacional de Lima ante más de 40.000 personas, reveló en el programa de streaming ‘Habla Good’, del canal digital Todo Good, que su primer contacto con el país no fue artístico: llegó con once meses de vida, cuando su padre fue destacado aquí por trabajo.

“Mi papá era gendarme, ahora ya está jubilado. Hay veces que te mandan un año a trabajar en otro lugar. Le tocó acá a Perú. Nosotros andábamos por Miraflores. Y aprendí a caminar acá a los once meses”, relató Paulo Londra durante la entrevista. El artista estuvo acompañado de su novia, su madre y su hija para este regreso, un detalle que lo emocionó visiblemente.

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“No puedo creer que estamos acá en Perú y con tu hija, con tu tercera hija y haciendo tu estadio”, le dijo su madre, según contó él mismo. La coincidencia entre ese primer viaje de infancia y este concierto —el más grande de su carrera en el país— no pasó inadvertida para el artista cordobés, que lo describió como una vuelta de la vida.

El primer estadio sold out de su carrera, en el país donde aprendió a caminar

El concierto del 29 de agosto en el Estadio Nacional marcará un hito en la trayectoria de Londra: será su primer show en un estadio con entradas agotadas. “Va a ser mi primer estadio y sold out. Somos una banda, va a ser una banda de gente y nada, estoy muy ansioso”, afirmó el cantante en ‘Habla Good’.

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Paulo Londra se presenta por primera vez en el Estadio Nacional el 29 de agosto como parte de su gira mundial 2026.

Las entradas para el evento se agotaron en tiempo récord desde que se abrió la preventa en febrero de 2026 a través de Teleticket. El recinto, el de mayor capacidad del país, recibirá a una multitud que ya en su visita anterior —en 2025, en el Costa 21— llenó el aforo disponible. Aquella fecha también fue sold out.

Londra llegó a Lima tras una gira que incluyó paradas en México, Colombia y Chile. En Bogotá, contó, vivió un momento de tensión cuando un temblor sacudió la ciudad durante su estadía. “Gracias a Dios nosotros estábamos en Bogotá, ahí fue leve la cosa. Pero en Medellín y en otros lugares fue muy fuerte”, señaló.

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Supo también que días antes de su llegada hubo un sismo en Ayacucho, lo que convirtió el tema en parte de la conversación con los conductores del programa. El artista viajó acompañado de su familia, un gesto que, según explicó, forma parte de cómo vive esta etapa de su carrera. “Valorando un montón todo. Gracias a Dios pude venir con mi novia, mi mamá y mi hija acá”, indicó.

La figura del padre: el crítico más temido del círculo íntimo

Detrás del éxito de Paulo Londra hay un filtro que pocos artistas de su nivel tienen: su propio padre. En la entrevista con ‘Habla Good’, el cantante describió a su progenitor como la voz más honesta —y más exigente— de su entorno.

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Paulo Londra contó que llegó a Perú con once meses de vida por el trabajo de su padre y que aprendió a caminar en Miraflores.

“Yo le puedo mostrar un tema a mi viejo, que mi viejo me va a estar así, me dice: ‘No, esto es una mier**’”, relató Londra entre risas. Lejos de molestarse, el artista valora esa actitud. “Me chicanea así y la verdad que a mí me gusta porque me exige. Me sirve la gente que es sincera conmigo y no que siempre me están diciendo ‘ay, está bueno’”, sostuvo.

El gusto musical del padre no coincide del todo con el del hijo. Londra explicó que a su papá no le atrae tanto el trap ni el rap, y que prefiere canciones más bailables y alegres. “A él no le gusta tanto lo que es el trap y el rap. Le gustan más las cosas comerciales, las cosas que se saben bailar, que son un poco más alegres”, detalló.

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Esa tensión, lejos de frenar al artista, lo impulsa a moverse entre géneros con soltura. Londra también contó que el primer círculo al que muestra sus canciones antes de lanzarlas incluye a su novia, sus amigos más cercanos y sus padres. “Hay un círculo muy cerrado”, afirmó.

De la facultad de Derecho al estadio: la carrera que dejó a medias

Antes de convertirse en uno de los artistas urbanos más escuchados de América Latina, Paulo Londra estudió Abogacía en Córdoba, Argentina. La carrera duró hasta que la música le quitó el tiempo y el espacio para seguir.

Paulo Londra regresó a Perú para presentarse el 29 de agosto en el Estadio Nacional de Lima ante más de 40.000 personas y Vali Valilón aprovechó en regalarle una casaca en Habla Good.

“Yo la dejé porque se me empezó a dar bien con ‘Relax’, saqué ‘Relax’, con fe y tranquilo, y seguía yendo a la facultad hasta que saqué ‘Me tiene mal’. Y ahí ya era mucho, ya no había tiempo”, explicó el cantante en ‘Habla Good’. El single ‘Me tiene mal’, lanzado en 2017, marcó el punto de quiebre entre dos caminos.

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Con humor, Londra recordó que su motivación para estudiar Derecho vino de las series que veía en plataformas de streaming. “Yo veía lo que veía en Netflix, que el abogado salvaba, ahí el piola”, admitió. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo y el contacto con abogados reales, descarta cualquier regreso a las aulas. “Conozco a un par de abogados ahora que digo: ‘No, no hay chance’”, afirmó entre risas.

El inicio en la música fue paralelo a sus años universitarios. Londra lanzó ‘Relax’ en enero de 2017, mientras todavía cursaba la carrera. El éxito de ese primer single —que acumula cerca de 50 millones de reproducciones en Spotify— fue la señal que lo llevó a apostar de lleno por la música.

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A ese tema le siguieron ‘Confiado y tranquilo’ y ‘Me tiene mal’, y luego una escalada que lo llevó a colaborar con artistas como Ed Sheeran, Becky G y A Boogie wit da Hoodie, antes de que un conflicto legal con su sello Big Ligas frenara su carrera entre 2020 y 2022. Ahora, con un nuevo álbum previsto para octubre de 2026 —del que el single ‘Me asfixia la ciudad’ es el primer adelanto— y su primer estadio sold out en el país donde dio sus primeros pasos, Londra llega a Lima en el mejor momento de esta nueva etapa.