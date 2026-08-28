Perú

Corredor Azul en la Av. Arequipa: estos son los únicos vehículos que pueden ingresar al tramo piloto, según la ATU

El plan piloto del Carril Bus Bidireccional prioriza el transporte público y la accesibilidad, restringiendo el acceso a vehículos particulares salvo casos autorizados

Existen vehículos autorizados que pueden ingresar al tramo piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. (Foto: ATU)
Existen vehículos autorizados que pueden ingresar al tramo piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. (Foto: ATU)
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El inicio del Carril Bus Bidireccional Arequipa trajo consigo una reorganización de la circulación en uno de los principales avenidas de la ciudad. Si bien la prioridad es para los buses del Corredor Azul, existen excepciones para ciertos vehículos autorizados a ingresar al tramo piloto.

Como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) identificó solo dos predios con cocheras en los 1,5 kilómetros de la vía: Foncodes y el Instituto Alcides Carrión, entrega el pase Vehículos Autorizados con Permiso de Paso (VAAP) impresos, que permiten a las unidades ingresar y salir sin perjudicar el flujo del transporte público.

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“Los pases otorgados son verificados durante la operación por personal de la ATU desplegados en la zona”, señala la entidad, garantizando así el orden y la continuidad del servicio.

La accesibilidad también está considerada en el diseño del plan. Debido a que la sede del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) se encuentra en el tramo de la Av. Arequipa utilizado por el piloto, se permite el ingreso de vehículos identificados y taxis que trasladan a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Para acceder, los conductores deben presentar el carné correspondiente y respetar los criterios de acceso controlado. La circulación se restringe únicamente al tramo necesario para que el usuario ingrese o salga del predio.

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La ATU informó que, como parte de la evolución del proyecto, se avanza hacia el uso de pases vehiculares digitales. Esta medida permitirá atender, de manera más eficiente, las necesidades de acceso de residentes y propietarios de viviendas a medida que el plan piloto se extienda a otros tramos de la avenida.

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Nuevos paraderos y señalización para usuarios y ciclistas

En paralelo a la gestión de accesos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao habilitó dos nuevos puntos de embarque para el corredor Azul en el tramo piloto. Los paraderos Saco Oliveros y Dagnino, ubicados en las cuadras 4 y 7 de la avenida Arequipa, facilitan el ascenso y descenso de pasajeros. Orientadores permanecen en cada punto para guiar a los usuarios y reforzar la seguridad en la zona.

La reconfiguración del espacio vial también implicó la redistribución de la antigua ciclovía. El sector que antes ocupaban las bicicletas fue acondicionado como zona de espera para pasajeros, mientras que el espacio contiguo quedó habilitado para el tránsito de ciclistas. Elementos de señalización ayudan a diferenciar claramente cada área, minimizando la posibilidad de incidentes.

Para ingresar a los nuevos paraderos, los peatones deben respetar los cruces establecidos y las indicaciones de los semáforos. Los orientadores brindan asistencia permanente, tanto para identificar rutas de acceso como para evitar situaciones de riesgo durante el embarque o desembarque. Por su parte, los ciclistas deben utilizar el espacio designado y reducir la velocidad al aproximarse a zonas de alta interacción con peatones.

El plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa abarca 1,5 kilómetros, desde la avenida 9 de Diciembre hasta la calle Emilio Fernández. Durante este periodo, los buses circulan en ambos sentidos por una misma calzada, mientras que la vía paralela sigue destinada al tránsito de vehículos particulares con dirección a Miraflores.

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