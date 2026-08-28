Karla Ortiz anuncia su retiro de la selección tras años de entrega y compromiso: “Jamás duden de mi amor por el Perú”

Karla Ortiz se retira de la selección peruana de vóley luego de 20 años defendiendo la camiseta nacional. Crédito: Facebook.

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Karla Ortiz usó sus redes sociales para comunicar el fin de una etapa que marcó al vóley peruano durante más de dos décadas. La punta de 34 años y actual jugadora de Universitario de Deportes anunció su retiro de la selección peruana tras conocer que el entrenador Antonio Rizola no la incluiría en la delegación que disputará el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro, torneo que otorga tres cupos al Mundial Femenino 2027 y una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó en las últimas horas la desconvocatoria de Ortiz junto a la de Thaisa Mc Leod, dejando en claro que ambas habían sido parte del proceso preparatorio pero no integrarían la delegación definitiva que viajará a Brasil el próximo mes. Rizola fue el encargado de explicar la situación de la punta cusqueña con palabras que, lejos de cuestionarla, la reivindicaron.

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“Karla es una de las personas que más ha colaborado con nosotros y es una de las capitanas históricas de Perú. No podemos exigirle más de lo que ella nos entrega, pero la competencia será bastante difícil en Brasil”, señaló el estratega brasileño.

Karla Ortiz es una de las jugadoras desconvocadas de cara al Sudamericano de Brasil 2026. Crédito: Norceca

Ante ese escenario, Ortiz tomó la palabra. Con un mensaje en su cuenta de Instagram, la jugadora se despidió del seleccionado nacional de forma definitiva con la misma entereza que la caracterizó durante su carrera. “Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas. Hoy cierro una etapa maravillosa en mi vida para abrir paso a nuevos proyectos”, escribió.

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Compromiso con la selección peruana

El retiro de Ortiz cierra un vínculo que resistió críticas, presiones y momentos difíciles. La punta nunca puso en discusión su amor por la camiseta blanquirroja y, a diferencia de lo que ocurre con frecuencia en el vóley nacional, donde varias jugadoras suelen declinar los llamados del seleccionador, ella acudió a las convocatorias incluso cuando era blanco de cuestionamientos del entorno. Ese gesto habla de un compromiso que la propia jugadora reivindicó en su mensaje de despedida.

“Es momento de emprender nuevos rumbos. Eso sí, jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo”, escribió Ortiz, quien también tuvo palabras para sus compañeras que disputarán el Sudamericano en Río de Janeiro. “Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!”, dedicó a las jugadoras que buscarán la clasificación al torneo mundial.

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Karla Ortiz se despidió de la selección peruana de vóley. Crédito: Captura Instagram.

Con su salida, el vóley peruano pierde a la última jugadora en actividad de la generación que participó en el Mundial de Japón 2010, el último al que clasificó Perú. Ortiz fue parte de aquella histórica campaña y fue la encargada de anotar el punto final ante Argentina que significó la clasificación. Una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva del deporte peruano.

A pesar del retiro del seleccionado, Ortiz no dejará las canchas. La jugadora renovó su vínculo con Universitario de Deportes y continuará compitiendo en la Liga Nacional de Vóley, donde el club crema buscará el título nacional en la próxima temporada.

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Colegas y excompañeras agradecieron a Karla Ortiz

El anuncio de Karla Ortiz generó una cadena de mensajes en redes sociales de parte de quienes compartieron cancha con ella. Rafaella Camet, excompañera en el seleccionado, fue una de las primeras en reaccionar: “Gracias por ser mi roca cuando estaba ahí y por tu lealtad y cariño sobre todas las cosas. Es muy difícil tomar esa decisión, pero lo diste todo y gozaste. Te quiero mucho hermana, lo único positivo es que te veré más”.

Los mensajes de agradecimiento a Karla Ortiz por su etapa en la selección peruana. Crédito: Captura Instagram.

La capitana actual de la selección, Kiara Montes, también se expresó con emotividad: “Es muy temprano para llorar. Agradecida con la vida por haberme permitido compartir contigo, por enseñarme que el amor por nuestro país es incondicional. Gracias por haber sido todos estos años nuestro soporte y la voz de nuestros derechos. La bandita que cargo como capitana te prometo que la asumo y asumiré con mucho amor y respeto, como tú me enseñaste. Te amo, mi Tortiz”.

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La exlíbero de la selección Vanessa ‘Choco’ Palacios cerró el coro de despedidas con una frase que resumió el sentir general: “Nadie puede quitarte ni negar todo lo que diste, lo que entregaste y el amor con el que defendiste nuestra hermosa camiseta. Orgullosa de ti, hermana”.