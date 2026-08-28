Varios sismos sacudieron Arequipa, Moquegua y Tumbes en 48 horas: qué está ocurriendo

El CENSIS del IGP registró 12 sismos en Perú entre el 26 y 27 de agosto, con siete eventos concentrados en Tumbes, Arequipa y Moquegua.| IGP

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Doce sismos en dos días y más de la mitad concentrados en apenas tres regiones. Entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró movimientos en diferentes puntos del país, pero Tumbes, Arequipa y Moquegua reunieron siete de los doce eventos reportados.

Tumbes encabezó el registro con tres movimientos. El más importante ocurrió a las 12:09 del jueves, con magnitud 4,7 y epicentro a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos. Solo 14 minutos después, otro sismo de magnitud 4,2 fue localizado al noreste de Zarumilla. Un día antes, la misma región ya había registrado un movimiento de magnitud 4,0 al este de esa ciudad.

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La costa peruana concentra actividad sísmica porque la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana a una velocidad de 7 a 8 centímetros por año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento de Zorritos fue también el de mayor magnitud de las últimas 48 horas. Sus características fueron registradas por la red de acelerómetros del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), que confirmó como referencia la ubicación reportada por el IGP.

En el sur, Arequipa registró dos sismos, uno de magnitud 4,2 al sur de Chala y otro de 3,5 al noreste de Camaná. Moquegua sumó otros dos, ambos de magnitud 3,5 y con referencia en La Capilla. A ellos se añadió un movimiento de magnitud 4,1 en Tacna.

Ninguno de los doce eventos reportados durante el período dejó víctimas o daños materiales de consideración.

¿Por qué tiembla tanto en la costa peruana?

La respuesta está varios kilómetros debajo de nuestros pies.

El borde occidental del Perú se encuentra sobre una de las zonas tectónicamente más activas del planeta. Allí, la placa de Nazca avanza y se introduce debajo de la placa Sudamericana en un proceso denominado subducción.

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Este mapa muestra las zonas de energía acumulada frente a la costa peruana, donde chocan las placas de Nazca y Sudamericana. (IGP)

De acuerdo con estudios del IGP, esta convergencia ocurre a una velocidad promedio de aproximadamente 7 a 8 centímetros por año y es responsable de buena parte de la actividad sísmica del territorio peruano. Pero los terremotos no tienen una sola fuente: pueden originarse por la fricción directa entre ambas placas, por deformaciones dentro de la placa de Nazca mientras desciende bajo el continente o por movimientos de fallas ubicadas en la corteza.

Esto explica por qué los epicentros aparecen tanto frente al litoral como dentro del territorio. En las 48 horas analizadas, por ejemplo, también hubo movimientos en Junín, Huánuco, Lima y Lambayeque, lo que refleja que la actividad sísmica peruana no se limita exclusivamente a determinadas regiones.

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Una infografía de Infobae detalla cómo el avance de la placa de Nazca a unos 8 centímetros por año origina la actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arequipa y Moquegua: una zona de especial vigilancia

El sur peruano tiene una particularidad adicional: frente a su litoral existen áreas donde las placas permanecen fuertemente trabadas mientras continúan intentando desplazarse.

Son las llamadas zonas de máximo acoplamiento sísmico, donde la energía puede acumularse durante largos períodos antes de liberarse.

Un estudio del IGP basado en información geodésica identificó una zona de máximo acoplamiento frente a Ica-Arequipa, con capacidad de generar un escenario cercano a magnitud 7,9, y otra frente a Moquegua-Tacna, asociada a un escenario de aproximadamente magnitud 8,2.

Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no significa que los pequeños sismos registrados esta semana sean el anuncio de un evento de esa magnitud. Los escenarios de peligro describen el potencial tectónico acumulado de una región y no permiten determinar cuándo ocurrirá un terremoto.

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Arequipa presenta además otro componente geológico. En su territorio se han identificado fallas corticales activas, entre ellas el sistema Ayo-Lluta-Arequipa.

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), esta estructura se prolonga aproximadamente 150 kilómetros desde la zona del Coropuna hasta el Pichu Pichu, atraviesa el flanco pacífico de la Cordillera Occidental y presenta evidencias de actividad tectónica reciente.

Integrantes del equipo científico del IGP revisando información geológica y cartográfica usada en la evaluación del Misti. Foto: IGP

¿Y qué ocurre en Tumbes?

El norte del país tiene una configuración tectónica diferente, pero tampoco es ajeno a los sismos.

La región de Tumbes y la vecina Piura presentan, además del proceso de subducción, diversos sistemas de fallas corticales. Entre ellos se encuentra la falla Huaypira, ubicada al norte de Sullana, con aproximadamente 60 kilómetros de longitud y orientación este-oeste, según estudios del IGP. También se han identificado estructuras como las fallas Lancones y Chulucanas.

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Sin embargo, la existencia de esas fallas no permite atribuir automáticamente los tres sismos registrados esta semana en Tumbes a una de ellas. Para establecer el origen concreto de un evento se requiere analizar, entre otros elementos, su profundidad, ubicación y mecanismo de ruptura.

Esa distinción resulta importante: una cosa es explicar por qué una región posee condiciones geológicas capaces de producir sismos y otra determinar qué estructura produjo un movimiento específico.

El Instituto Geofísico del Perú detalla el sistema de fallas geológicas en Tumbes y Piura, donde la falla Huaypira abarca 60 kilómetros de longitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tres sismos seguidos en Tumbes anuncian uno mayor?

No.

Una sucesión de movimientos en pocas horas puede llamar la atención, especialmente cuando ocurre en localidades cercanas, pero por sí sola no permite anticipar la ocurrencia de un terremoto de mayor magnitud.

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El propio CENSIS recuerda en sus reportes oficiales que los sismos no pueden predecirse y recomienda desconfiar de mensajes que anuncien fechas, lugares o magnitudes de futuros terremotos.

La actividad registrada el 26 y 27 de agosto debe entenderse dentro de una característica permanente del territorio peruano: el país está sometido a una continua deformación tectónica y, por ello, los sismos son recurrentes.

Durante esas 48 horas se registraron movimientos desde Tumbes hasta Tacna y desde la costa hasta Huánuco y Junín. Lo singular del período fue la concentración temporal: tres eventos en Tumbes, dos en Arequipa y dos en Moquegua, es decir, siete de los doce reportados.

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Más que una señal para intentar anticipar el próximo terremoto, los registros permiten observar en tiempo real algo que la geología peruana lleva mostrando durante siglos: el territorio está en permanente movimiento.