Fernando Pacheco descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: la verdadera razón de su decisión

El jugador salía de su peor experiencia internacional: once partidos, ningún gol y una liga paralizada por la guerra. Con ese antecedente, necesitaba un contrato sólido. Alianza Lima no se lo dio; Garcilaso sí. (Deportivo Garcilaso)

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Fernando Pacheco tenía todo para llegar a La Victoria. Su nombre circuló con fuerza en las últimas jornadas como una incorporación posible para Alianza Lima de cara al tramo decisivo del Torneo Clausura 2026, pero las conversaciones se cayeron antes de llegar a buen puerto.

El atacante, de 27 años, decidió no aceptar las condiciones que le planteó el conjunto blanquiazul y optó por sumarse a Deportivo Garcilaso, actual líder del campeonato peruano, donde compartirá vestuario con Beto da Silva y Christopher Olivares, compañeros de sus años en Sporting Cristal.

El contrato corto que alejó a Pacheco de Matute

Fernando Pacheco no llegó a Alianza Lima por una diferencia contractual. El extremo rechazó firmar hasta diciembre y buscaba un vínculo más extenso para el Clausura 2026. (Deportivo Garcilaso)

La razón del quiebre fue concreta: la duración del vínculo. Alianza Lima le propuso al extremo una firma hasta diciembre, con la posibilidad de extenderla en función de su rendimiento. Esa fórmula no satisfizo al jugador, que aspiraba a un compromiso de mayor alcance temporal.

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El periodista José Varela reveló los detalles de la negociación frustrada en el programa Modo Fútbol: “Le pedían al jugador un contrato hasta fin de año y, de acuerdo a rendimiento, posibilidad de ampliar. Eso no le convenía al jugador. El día de ayer por la tarde, a mí me avisan que iba a ir a Cusco. No llegó a Alianza Lima porque no llegó a un acuerdo, no hubo acuerdo. Él buscaba un contrato más extenso”, detalló el comunicador.

La postura del club íntimo respondía a una lógica interna: la oferta condicionada le permitía al cuerpo técnico evaluar al jugador antes de comprometerse a largo plazo. Para Pacheco, en cambio, esa incertidumbre no resultaba atractiva después de una temporada irregular en el exterior.

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Kevin Quevedo, el factor que enfrió las negociaciones

La reconciliación entre Kevin Quevedo y Alianza Lima modificó el mercado blanquiazul. Con el extremo nuevamente disponible para Pablo Guede, el fichaje de Fernando Pacheco dejó de ser prioridad. (Alianza Lima)

Hubo un segundo elemento que contribuyó al enfriamiento de los contactos. La situación de Kevin Quevedo, quien atravesó un momento de tensión con el plantel y el comando técnico de Alianza Lima, había generado inicialmente una vacante en el sector ofensivo. Sin embargo, el extremo pidió disculpas públicas a sus compañeros y al cuerpo técnico, y se comprometió a cumplir con las exigencias físicas para volver a ser considerado por el entrenador Pablo Guede.

Una vez que Guede aceptó las disculpas del futbolista y lo reintegró al grupo, la urgencia de incorporar un reemplazante perdió peso. Según la misma fuente, fue ese giro en la situación de Quevedo lo que llevó a la dirigencia blanquiazul a desactivar las gestiones con Pacheco. La puerta que se había abierto se cerró desde adentro.

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Un regreso al fútbol peruano tras una experiencia opaca en Israel

Deportivo Garcilaso fichó a Fernando Pacheco para reforzar su ataque en el Clausura 2026. El extremo vuelve al Perú tras una etapa en Israel donde registró 11 partidos, un gol y una asistencia. (Deportivo Garcilaso)

El arribo de Pacheco al fútbol local se produce después de un ciclo poco feliz en el Ironi Kiryat Shmona, club del norte de Israel que compite en la Ligat Ha’Al. El conjunto israelí había apostado por sus servicios dentro de una tendencia de incorporar futbolistas peruanos, siguiendo el camino de Adrián Ugarriza. Sin embargo, el contexto bélico derivado del conflicto con Irán paralizó el campeonato apenas el atacante se instalaba en el país, lo que retrasó su adaptación y limitó su participación.

Cuando la actividad deportiva se retomó de forma gradual, Pacheco no logró consolidarse entre los titulares y quedó relegado al banco de suplentes. Al cierre de la temporada, acumuló 11 presencias sin convertir goles, aunque registró una asistencia. El balance no reflejó las condiciones de un jugador con trayectoria en cuatro ligas extranjeras: Fluminense, EC Juventude y FC Emmen fueron sus anteriores destinos internacionales. Solo en el club carioca encontró continuidad y conquistó un título: la Taça Río 2020. Concluida su etapa en Israel, el jugador y el club llegaron a un acuerdo para disolver el vínculo.

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Con ese historial reciente, Pacheco buscaba un proyecto que le devolviera protagonismo y minutos de calidad. Deportivo Garcilaso le ofreció eso: un lugar en el equipo líder del Clausura 2026, bajo las órdenes del entrenador Lisandro Greppo, quien necesitaba un futbolista con su perfil para sumar profundidad, velocidad y presencia en el área rival al ataque cusqueño.