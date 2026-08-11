Beto Da Silva reveló el interés de Sporting Cristal y contó qué pasó en el mercado de pases: “Se conversó”

El delantero de Deportivo Garcilaso Beto Da Silva contó que Sporting Cristal preguntó por su situación en el mercado de pases. Dijo que también recibió sondeos de otros clubes y del exterior, y explicó por qué se queda. (Deportivo Garcilaso)

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Beto Da Silva se refirió al interés de Sporting Cristal en incorporarlo para lo que resta de la temporada y confirmó que existieron conversaciones durante el actual mercado de fichajes.

El atacante de Deportivo Garcilaso explicó que el acercamiento del club rimense no fue el único: también hubo contactos de otros equipos del fútbol peruano y propuestas desde el exterior, por lo que evaluó escenarios junto a su representante.

Pese a ese escenario, el delantero de 29 años continuará en el conjunto cusqueño, donde atraviesa un buen presente en la temporada 2026. En declaraciones realizadas en el programa Toco y Me Voy, Da Silva detalló cómo se dio el interés y remarcó el respaldo que recibió en Garcilaso en un momento clave de su carrera.

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Las conversaciones con Cristal y los sondeos que recibió

Beto Da Silva confirmó que Sporting Cristal preguntó por su situación durante el mercado de fichajes, aunque aclaró que también recibió contactos de otros clubes peruanos y del extranjero. (Deportivo Garcilaso)

Da Silva confirmó que Sporting Cristal se comunicó para conocer su situación y que el diálogo se produjo en este periodo de fichajes. En la entrevista, el delantero explicó que hubo interés desde más de un frente y que no se trató de una gestión aislada.

“Sí, se conversó en el momento; se conversó no solamente con Cristal, con otros equipos también. También hablamos con equipos de afuera que tenían el interés”, señaló durante el programa ‘Toco y Me Voy’.

Con esa frase, el futbolista dejó en claro que el club celeste fue parte de los equipos que consultaron por su presente, en un contexto marcado por el movimiento del mercado para reforzar planteles en la Liga 1. Aunque no brindó detalles sobre montos, plazos ni instancias formales de una negociación, sí reconoció que existió un acercamiento y que su entorno analizó alternativas.

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En ese escenario, el atacante mantuvo su postura sobre el destino que seguirá en la temporada: continuará defendiendo a Deportivo Garcilaso. El delantero atraviesa un momento productivo y se consolidó como una opción ofensiva importante dentro del equipo cusqueño, que lo mantiene como parte de su estructura para lo que viene.

Por qué decidió quedarse en Deportivo Garcilaso

El respaldo que recibió al llegar a Deportivo Garcilaso fue determinante para Beto Da Silva. El delantero explicó que ese apoyo generó un compromiso que hoy lo lleva a continuar en Cusco. (Deportivo Garcilaso)

Más allá de los contactos recibidos, Da Silva explicó que su vínculo con Garcilaso tiene un componente personal que pesó en la decisión final. El atacante sostuvo que el club cusqueño le brindó apoyo en una etapa relevante de su carrera y que ese respaldo influyó en su compromiso dentro del campo.

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“Acá el club Garcilaso, a nosotros nos abrió las puertas en un momento que lo necesitaba, y en agradecimiento me entrego al máximo en la cancha”, manifestó.

Con ese argumento, el delantero destacó el contexto en el que llegó a la institución y la manera en que se sintió acompañado, un factor que terminó inclinando la balanza frente a las opciones que aparecieron en el mercado. En consecuencia, su continuidad quedó asociada a la intención de sostener el rendimiento que viene mostrando y de seguir aportando al equipo con acciones decisivas en ataque.

Da Silva remarcó su foco competitivo en el presente con el conjunto cusqueño, con el objetivo de mantener regularidad y seguir sumando goles y asistencias en la temporada 2026. En paralelo, el atacante dejó en evidencia que la evaluación de alternativas se realizó en conjunto con su representante, en línea con lo que suele ocurrir en ventanas de transferencias con múltiples interesados.

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Su presente en 2026, el antecedente en Cristal y sus números

El buen rendimiento de Beto Da Silva explica el interés de Sporting Cristal. El delantero registró cinco goles y tres asistencias en el Apertura y ya convirtió dos veces en el Clausura. (Deportivo Garcilaso)

El posible retorno a Sporting Cristal tuvo un condimento especial por su historia con el club rimense, ya que se formó futbolísticamente allí y llegó a debutar profesionalmente con la camiseta celeste. Luego, continuó su carrera en el extranjero y más adelante vistió los colores de distintos equipos, antes de recalar en Deportivo Garcilaso.

En cuanto a sus registros recientes, el delantero acumuló en el Torneo Apertura 2026 un total de 14 partidos, con cinco goles y tres asistencias, números que lo ubicaron como una de las alternativas ofensivas del elenco cusqueño. En el Torneo Clausura, además, suma dos goles y se convirtió en una pieza importante para el esquema de Lizandro Greppo.

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Ese rendimiento explica que su nombre haya vuelto a aparecer en el radar de otros clubes, incluido Sporting Cristal, que consultó por su situación en este mercado. Sin embargo, el atacante continuará en Garcilaso para lo que resta de la temporada, con la intención de sostener el nivel que ya mostró a lo largo de 2026 y de seguir siendo determinante en el frente de ataque.