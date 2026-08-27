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Roberto Mosquera confirma que Agustín Álvarez “está apto” para ser parte de la delegación de Sporting Cristal vs Sport Boys 2026

El entrenador del conjunto ‘bajopontino’ detalló que el futbolista uruguayo podría sumar minutos en el determinante duelo frente a los ‘rosados’. “Va a depender de mí”, aseguró el estratega nacional

Después de más de dos semanas de hecho el anuncio oficial, el volante de contención uruguayo se alista para debutar en Sporting Cristal. Crédito: X El Estratega.
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Roberto Mosquera despejó las dudas esta semana: Agustín Álvarez Wallace está listo para ser convocado en el próximo partido de Sporting Cristal ante Sport Boys. Tras la victoria del miércoles en la Copa de la Liga ante Sport Huancayo, el técnico ‘bajopontino’ confirmó que el volante uruguayo superó el proceso de adaptación al plantel y que su participación dependerá únicamente de una decisión técnica. “Va a depender de mí”, sentenció el estratega.

El anuncio llega con una interrogante de fondo. Álvarez Wallace no fue parte del duelo ante Sport Huancayo, un rival que atraviesa un momento complicado en el torneo y que representaba, sobre el papel, una exigencia menor. Mosquera había justificado la ausencia del mediocampista en las semanas previas por razones físicas y de adaptación al grupo, pero la confirmación de su aptitud justo después de ese partido abre el debate sobre si el jugador ya estaba en condiciones para ese encuentro.

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“Él ya hizo todas las pruebas que tenía que haber hecho, ha tenido que contestar y poner en contexto que cuando un jugador llega hay cosas que tienen que pasar”, declaró el técnico, recogido por ‘El Estratega’. El entrenador también apuntó a la presión del entorno: “Yo sé que en otros equipos llega un jugador, juega de arranque, no le va bien y dicen: ‘¿Para qué han traído a ese paquete?’. Entonces uno tiene que respetar”. Con esa frase, Mosquera defendió los tiempos que maneja para integrar a sus refuerzos, sin ceder a las demandas externas.

Roberto Mosquera podría hacer debutar a Agustín Álvarez este fin de semana en el Callao.
Roberto Mosquera podría hacer debutar a Agustín Álvarez este fin de semana en el Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Agustín Álvarez Wallace, llamado a ser el ancla de Sporting Cristal

El arribo de Álvarez Wallace responde a una necesidad puntual del equipo del Rímac. El brasileño Gustavo Cazonatti, que ocupaba el rol de pivote en la zona medular, se marchó a mitad de temporada al Mirassol del Brasileirao y dejó un vacío que el cuerpo técnico buscó cubrir con urgencia.

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La búsqueda apuntó a Uruguay y dio con el mediocampista de 25 años, cedido por el Montevideo City Torque tras rescindir su préstamo con Racing de Montevideo, club con el que se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 del campeonato uruguayo.

Con su incorporación, la zona medular de Sporting Cristal tomaría una forma más definida. Yoshimar Yotún y Martín Távara podrían recuperar mayor libertad para distribuir el balón, con Álvarez Wallace como el encargado de las labores defensivas en la mitad de la cancha.

El volante uruguayo brindó sus primeras palabras en su arribo al cuadro 'rimense'. (Video: Entre Bolas)

El propio Mosquera subrayó las condiciones del refuerzo: “Ha ido a un mundial sub-20, es un jugador de jerarquía y lo van a ver cuando juegue, porque va a estar preparado mentalmente, va a conocer a sus compañeros y es muy talentoso, utiliza los dos frentes”, afirmó el técnico en declaraciones a ‘El Estratega’.

El préstamo del uruguayo está pactado hasta diciembre de 2026, con opción de compra y posibilidad de extender la cesión un año más. Sporting Cristal dio por cerrada su ventana de incorporaciones con la llegada de Álvarez Wallace.

Sport Boys vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver

El partido está programado para el domingo 30 de agosto a las 15:30 horas peruanas en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los horarios según país son los siguientes:

  • Colombia, Ecuador: 15:30 horas
  • Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 16:30 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 17:30 horas
  • España: 22:30 horas

La transmisión será exclusiva de L1 MAX, disponible en Movistar TV, DirecTV y las plataformas de streaming DGO y Movistar Play. Infobae Perú llevará desde su página web todos los pormenores del encuentro, con la previa, incidencias, minuto a minuto y las repercusiones del juego.

Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao.
Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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