Feria reunirá café, chocolate, quesos, charcutería, vinos y pisco en Miraflores este fin de semana: así será Expo Gourmet 2026

Habrá quesos, charcutería, panadería artesanal, café de especialidad, chocolates de origen, aceites de oliva, vinos, piscos y cervezas artesanales. Difusión

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Lima tendrá este fin de semana una nueva propuesta dedicada al mercado de productos gourmet, con una agenda que combinará exhibición, degustaciones y actividades especializadas. El encuentro está previsto para el 29 y 30 de agosto en Casa Prado, en Miraflores, con participación de marcas nacionales e internacionales.

La primera edición de Expo Gourmet 2026 reunirá a más de 80 expositores vinculados con distintas categorías de alimentos y bebidas. El público podrá acceder a productos, conocer nuevas propuestas y participar en actividades relacionadas con el reconocimiento, combinación y consumo de diferentes especialidades.

La oferta incluirá charcutería, quesos, panadería artesanal, cafés de especialidad, chocolates de origen, aceites de oliva, vinos, piscos y cervezas artesanales, además de otros productos seleccionados. La programación también contempla espacios para conocer los procesos y características de cada categoría.

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El evento cuenta con la representación exclusiva en Perú de Corporación Multiferias y dispondrá de zonas diferenciadas para facilitar el recorrido de los asistentes. Entre ellas figuran la Plaza Gourmet, el Mercado Gourmet, el Salón de la Fama y la Gran Reserva Gourmet.

Expo Gourmet reunirá productos nacionales e internacionales

La propuesta busca concentrar en un mismo espacio productos de distintas categorías del mercado gourmet. La organización plantea el encuentro como una plataforma para la exhibición, promoción, posicionamiento y venta de marcas, con atención en aspectos como el origen, la calidad, la historia y los procesos de elaboración.

La Gran Reserva Gourmet ofrecerá productos exclusivos durante los dos días del evento, con condiciones especiales para los asistentes. El Mercado Gourmet y la Plaza Gourmet estarán destinados al recorrido y descubrimiento de diferentes alternativas, mientras que el Salón de la Fama formará parte de los espacios de exhibición.

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La programación también permitirá el contacto directo entre el público y especialistas de cada categoría. Las actividades estarán orientadas a explicar las características de los productos y las formas de reconocerlos, combinarlos y disfrutarlos.

Café, chocolate y quesos serán parte de la agenda del sábado

El público podrá participar en catas, maridajes y sesiones para conocer las características y procesos de elaboración de distintos productos. Difusión

El sábado 29 de agosto, la jornada comenzará después de la inauguración oficial, prevista con representantes del Ministerio de la Producción. Las primeras actividades estarán vinculadas con el café de especialidad, mediante catas y sesiones sobre aromas, perfiles y características de distintos granos.

Durante la tarde, la programación incluirá actividades sobre quesos y charcutería. Los asistentes podrán conocer pautas para construir tablas con estos productos y participar en una experiencia dedicada al proceso “Del Cacao al Chocolate”.

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También se presentarán propuestas relacionadas con aceites y otros productos gourmet. La agenda del sábado continuará hacia la tarde y noche con actividades centradas en bebidas, maridajes, piscos y sabores regionales.

Las actividades dedicadas a bebidas incluirán propuestas vinculadas con productos peruanos. La organización prevé experiencias de maridaje y actividades alrededor del pisco, junto con una selección de sabores regionales y alternativas consideradas dentro de la categoría premium.

El formato del encuentro busca que el visitante tenga participación directa en las experiencias. Para ello, especialistas de diferentes rubros estarán a cargo de sesiones orientadas al conocimiento de los productos y sus características.

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Panadería y productos marinos protagonizarán el domingo

Además de exhibir y vender productos, el encuentro busca acercar al público a las marcas y explicar cómo reconocer, combinar y consumir diferentes especialidades. Difusión

La programación continuará el domingo 30 de agosto desde el mediodía. Entre las actividades previstas figuran experiencias dedicadas a la panadería artesanal y una propuesta denominada “Del Mar a la Mesa”, centrada en productos marinos seleccionados.

La jornada también tendrá actividades sobre chocolates de origen. A ello se sumará una Despensa Gourmet, espacio dedicado a productos como aceites, vinagres, condimentos y mieles, entre otras alternativas.

La organización plantea Expo Gourmet como un espacio donde el público podrá descubrir productos que no suele encontrar reunidos en un mismo lugar. La propuesta contempla degustación, compra y contacto con los responsables de las marcas participantes.

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Corporación Multiferias, a cargo de la representación exclusiva del encuentro en Perú, también incorpora experiencias orientadas al aprendizaje sobre los productos. La primera edición reunirá así exhibición comercial y actividades especializadas durante los dos días previstos en Casa Prado, Miraflores.