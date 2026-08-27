Christian Cueva siguió el Sport Boys vs Atlético Grau y reaccionó con euforia por la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga 2026

Christian Cueva, en búsqueda de su último 'rush' con Sport Boys. - Crédito: Difusión

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Con un fútbol, realmente, exquisito y vistoso el Sport Boys sacó adelante un áspero partido contra Atlético Grau, en La Matanza, y dio un paso demasiado importante en la Copa de la Liga 2026 al instalarse en las semifinales, donde se medirá contra Alianza Atlético por un espacio en la definición del título.

Lo que ha hecho el ‘primer campeón’ ha sido digno para el aplauso. El pequeño contingente de simpatizantes que acompañó al equipo del Callao puede presumir de haber atestiguado un rendimiento destacado con un plantel el ‘B’. Otros, a través de las pantallas de cualquier televisor o dispositivo, han quedado fascinados por el ritmo estiloso que impuso Carlos Desio desde el banquillo.

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Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys

Dentro de ese último apartado ha emergido Christian Cueva, quien bajo ninguna circunstancia se perdió los pormenores del lance. Desde la lejanía se mantuvo al tanto de las acciones y no bien se confirmó la clasificación del Sport Boys reaccionó con mucha euforia a través de un mensaje propalado en su cuenta de Instagram.

Con una instantánea, en la que enfocó su televisión tras la resolución del pleito en Piura, el futbolista escribió un enfático “¡Vamosssss!” como clara señal de felicidad por lo que lograron sus compañeros frente a un combativo Grau.

La 'misilera' se hizo del boleto a semifinales, después de igualar a dos contra los 'albos' y superarlos en ronda de penales. | VIDEO: Bicolor

A pesar de que Cueva se encuentra físicamente estable, aunque un poco alejado de su peso ideal para alcanzar un pleno estado de forma, el CT de Desio prefirió desmarcarlo del choque de cuartos de final de la Copa Caliente 2026 con el propósito de que llegue mucho más descansado para el duelo crucial contra Sporting Cristal, en el Callao, por el Torneo Clausura.

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Está previsto que en ese test, que solo se disputará con afición local, se recurra a la experiencia de ‘Aladino’ como titular, acompañando en el aparato ofensivo a Pablo Erustes y Luis Urruti.

Christian Cueva siguió detenidamente la participación del Sport Boys en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: @cueva10oficial

Sport Boys dominó en La Matanza

Con una configuración diferente a la habitual, Carlos Desio desafío a Atlético Grau, en el estadio Municipal La Matanza. Durante los primeros minutos del compromiso, los ‘rosados’ demostraron seguridad y superioridad. Sin embargo, la apertura del score llegó por parte de los locales.

Un centro bien lanzado por Luis Benites desde un saque de falta devino en la anotación de testa del chileno Ignacio Tapia. La definición exasperó al banquillo del Boys, dado que el defensor partió desde un offside, que no fue advertido por ningún integrante del miembro arbitral.

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El portero suplente se distinguió al detener los lanzamientos de Mauro Da Luz y Pablo Lavandeira. | VIDEO: Bicolor

Pese a las circunstancias, la ‘misilera’ se mantuvo firme en su plan de juego y se plantó con mucha personalidad. Arrancando el segundo tiempo, halló recompensa a través de una notable definición de Rolando Díaz, quien se sirvió de un pase rasante de Nilson Loyola.

Poco después, Atlético Grau volvió a ubicarse delante del score gracias a una individualidad de Yamir Ruidíaz, que superó a pura inventiva a Gustavo Dulanto para quedar mano a mano con Jefferson Nolasco y vencerlo con determinación.

Nilson Loyola festejando con Rolando Díaz la anotación del empate transitorio contra Atlético Grau. - Crédito: Copa de la Liga

A escasos minutos de la conclusión del pleito, Sport Boys encontró el empate final de la mano de Hernán Da Campo luego de una fabulosa zancada por izquierda de un Percy Liza que se rehizo tras fallar un penal con un remate tanto débil como avisado.

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Ya en la ronda de penales, el Grau empezó de la mejor manera posible, pero en los últimos lanzamientos surgió Jefferson Nolasco para conjurar los tiros de Mauro Da Luz y Pablo Lavandeira. Así se cimentó el pase a semifinales del Boys.