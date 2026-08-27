Perú

Cuatro profesionales peruanas destacan entre las 100 mujeres que impulsan las ciencias polares a nivel internacional

Sus trabajos incluyen siete expediciones a la Antártida, estudios sobre fauna marina y permafrost, además de labores relacionadas con la cooperación científica y el Sistema del Tratado Antártico

Cuatro fotografías de investigadoras con abrigo de invierno, casco y anteojos de sol en paisajes nevados y rocosos con hielo
Las especialistas peruanas Liliana Ayala, Mishell Vidal, Katy Medina y Evelyng Peña forman parte de la lista mundial 100PolarWomen por sus aportes al estudio de la Antártida. (Infobae Perú/Difusión)
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La iniciativa #100PolarWomen de Women in Polar Science (WiPS) incluyó este año a cuatro especialistas peruanas en su lista de las 100 mujeres que contribuyen al desarrollo de las ciencias polares a nivel internacional, según informó la agencia Andina. Sus trabajos abarcan áreas como la biodiversidad marina, la geología, la glaciología y la diplomacia científica.

Las especialistas seleccionadas son Liliana Ayala, bióloga marina de la Universidad Científica del Sur (UCS); Mishell Vidal Raurau, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Programa Antártico Peruano; Katy Damacia Medina Marcos, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra Ambiental y Tecnología (ESAT) de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM); y Evelyng Peña Chávez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

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Biodiversidad marina y expediciones antárticas

Ayala ha participado en siete expediciones científicas a la Antártida desde 2001. Durante su visita más reciente, estudió los ensamblajes de aves y mamíferos marinos y su relación con factores oceanográficos y actividades humanas en la Península Antártica y el Paso Drake. “La Antártida es un laboratorio natural único, donde cada expedición permite obtener nuevos conocimientos sobre cómo responde la vida marina al cambio climático”, declaró la investigadora, según Andina.

Su trabajo busca generar evidencia para orientar acciones de conservación y comprender la respuesta de la megafauna marina ante las variaciones ambientales. Además, es especialista CITES designada por el Gobierno peruano e integrante del Comité Nacional Peruano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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Gobernanza antártica y política exterior

Vidal Raurau desarrolla su labor en la coordinación interinstitucional y la implementación de compromisos internacionales dentro del Sistema del Tratado Antártico. Según Andina, su trabajo contribuye a reforzar la participación del Perú como Parte Consultiva y a fortalecer la cooperación científica y la protección ambiental en la región.

Medina Marcos, en tanto, concentra sus investigaciones en la criósfera, que comprende sistemas como glaciares y permafrost, y en los riesgos asociados a estos ambientes en los Andes tropicales y la Antártida. Para sus estudios utiliza monitoreo de campo, sensores remotos y análisis ambiental, con el objetivo de evaluar la importancia hidrológica de estos sistemas y los riesgos vinculados con las variaciones climáticas.

Permafrost andino y antártico bajo la lupa científica

Peña Chávez, geóloga especializada en permafrost y procesos criosféricos, analiza datos ambientales de alta resolución obtenidos en la Isla Rey Jorge, en la Antártida. Sus investigaciones se enfocan en la dinámica térmica del suelo y los factores que influyen en la estabilidad del permafrost.

Uno de sus objetivos es comparar estas características con sistemas de alta montaña tropical, como la capa de hielo Quelccaya, en Perú. Esta investigación busca ampliar el conocimiento sobre ambientes congelados sensibles al clima y sus posibles implicancias para las comunidades andinas.

Visibilidad femenina en una agenda científica global

La iniciativa #100PolarWomen busca visibilizar el aporte de las mujeres en la investigación, gestión pública, derecho y conservación de los ecosistemas polares. La inclusión de las cuatro profesionales peruanas refleja la participación del país en una agenda internacional vinculada con el estudio y protección de estos ambientes.

Además de su investigación, Medina Marcos desarrolla actividades de mentoría y colaboración científica internacional. Su trabajo contribuye a fortalecer el intercambio de conocimientos entre los Andes y las regiones polares, mientras que la presencia de las cuatro especialistas evidencia la diversidad de áreas desde las que profesionales peruanas participan en las ciencias polares.

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