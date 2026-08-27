Perú

Ola de calor hasta finales de agosto en todo el Perú: Senamhi advierte que temperaturas extremas seguirán subiendo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que el incremento de la temperatura diurna continuará en todo el país hasta el 31 de agosto, con registros históricos y anomalías que superan los promedios habituales del invierno

Vista de una ciudad bajo un sol anaranjado y brillante. Se ven personas caminando, vendedores ambulantes y edificios en la distancia.
Residentes de Lima enfrentan una intensa ola de calor, mientras la ciudad se ve envuelta en una atmósfera cálida y brumosa bajo el sol, reflejando el impacto del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que el país experimentará un incremento sostenido de la temperatura diurna desde el jueves 27 hasta el lunes 31 de agosto.

Los Avisos Meteorológicos N. º 335 y 336 detallan que tanto la costa como la sierra y la selva estarán bajo condiciones inusuales de calor, con extensas áreas de afectación.

En la región de la costa, el aumento está relacionado con las altas temperaturas del mar asociadas al fenómeno El Niño Costero y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS).

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Según el Senamhi, estas condiciones favorecen la escasa nubosidad hacia el mediodía, el incremento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento que pueden alcanzar velocidades cercanas a 35 km/h, especialmente en la sierra y la selva durante las tardes.

En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral registran temperaturas nocturnas entre 18 °C y 20 °C, mientras que las diurnas oscilan entre 24 °C y 27 °C. En áreas más alejadas como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, las temperaturas podrían alcanzar hasta 29 °C, e incluso valores superiores en determinados momentos. Los especialistas del Senamhi advierten que la radiación UV será especialmente intensa en horas de mayor brillo solar.

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El escenario climático actual no descarta la presencia de neblinas y lloviznas durante las primeras horas de la mañana, principalmente en sectores próximos al litoral. En la sierra y selva, persiste la probabilidad de chubascos ligeros durante la tarde, aunque la mayor parte del día estará marcada por el sol y el calor.

El Minam y el Senamhi recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones ante la exposición solar y prestar atención a los reportes meteorológicos actualizados, que contribuyen a la gestión de riesgos y la toma de decisiones de autoridades y población.

Varias personas pasean y se relajan en una playa soleada con un malecón. Edificios urbanos y palmeras se ven al fondo.
Paseantes disfrutan de un día soleado en la costa de Lima, evidenciando el fenómeno del 'invierano' con temperaturas elevadas atípicas para la estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima bate récord histórico con temperaturas fuera de lo común

El incremento de la temperatura diurna ha dejado registros inéditos en la capital. El domingo 23 de agosto, la estación meteorológica de La Molina (UNALM) reportó una máxima de 28,8 °C, estableciendo un nuevo récord para el mes de agosto y superando la marca histórica de 27,8 °C del 8 de agosto de 1997.

La plataforma especializada Asismet confirmó que este valor representa la jornada más calurosa de agosto registrada en Lima, con una anomalía de +8,4 °C respecto al promedio habitual de la estación, que se sitúa en 20,4 °C.

La cifra destaca en el gráfico elaborado con datos del Senamhi para la estación A. Von Humboldt - UNALM, donde se registran también récords de 28,8 °C en junio y 29,4 °C en julio.

Gráfico de líneas con curvas roja y verde sobre el registro de temperaturas, con texto y valores numéricos en la parte inferior
Un gráfico con datos del Senamhi Perú detalla los récords de temperatura diurna en la estación Alexander von Humboldt de Lima durante junio, julio y agosto. (Senamhi)

El episodio de calor se atribuye a la presencia de aguas cálidas frente a la costa, la influencia del El Niño Costero, el ingreso de vientos del norte y la reducción de nubosidad. Todos estos factores han favorecido el predominio del sol y el aumento de temperaturas en la franja central del litoral.

El récord anterior, que se mantuvo durante casi tres décadas, había sido superado solo por episodios excepcionales vinculados a El Niño, como el de 1997.

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