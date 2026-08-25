Francisco Arancibia prevé que el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026 será “un lindo partido contra un gran rival”

Francisco Arancibia es un puntual fundamental en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

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Deportivo Garcilaso tiene por delante un compromiso que marcará, definitivamente, un punto de inflexión en su espléndido recorrido en el Torneo Clausura 2026. El sábado (29.08.2026) acudirá al estadio Alejandro Villanueva para desafiar a Alianza Lima. El vencedor se hará del primer lugar momentáneamente a la espera de lo que haga Universitario de Deportes en su duelo.

Como parte de la antesala de lo que será un vibrante cotejo, Francisco Arancibia ha pasado por los micrófonos de Estudio Fútbol para referirse a su siguiente contrincante. Ha dejado muy en claro que la fortaleza de los locales puede llevar el peso del partido a su lado, pero la clave del trámite pasará por el enfoque grupal.

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Francisco Arancibia ha dotado de profundidad el aparato ofensivo del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

“Se viene un lindo partido contra Alianza Lima, un gran rival que está ahí arriba con nosotros. Será un partido de dos equipos que están peleando arriba. Alianza Lima es un club muy fuerte. Lo importante es el colectivo. Queremos ganar, hacer las cosas bien y esperemos que así sea”, declaró.

El chileno, por otro lado, ha puesto el foco en la atención que recibirá el dueño de casa del lance, situación que no le perturba en lo más mínimo al igual que al resto de sus compañeros. “Siempre hablarán más de ellos, nosotros estamos tranquilos, nos da igual”.

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Arancibia lleva un periodo prudente desmarcado del Deportivo Garcilaso por una dolencia que mermó su condición física, aunque ahora se considera preparado para iniciar las acciones en el nuevo test liguero: “Tuve una distensión en el isquiotibial. Ya entrené normal y si Dios quiere estaremos el fin de semana”.

Por último, el punzante extremo trasandino respondió a una pregunta asociada a dos personajes ligados con Alianza Lima. “Con [Pablo] Guede jugamos el clásico. Yo estaba en la U. de Chile. Después a Esteban Pavez lo enfrenté en otro clásico cuando yo me encontraba en la U. Católica. En ambos partidos perdí”, señaló.

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Francisco Arancibia abrió la cuenta ante Sport Boys, en Cusco. - Crédito: Deportivo Garcilaso

Garcilaso, impresionante desempeño

Disputadas seis fechas del Torneo Clausura 2026, la enorme revelación es Deportivo Garcilaso, que ha sido capaz de salir adelante después de la salida de Sebastián Domínguez y, ahora, se ha ubicado en la primera plaza con 13 unidades de 18 posibles.

La loable andadura ha despertado emoción entre aquellos que conforman el ‘pedacito de cielo’, aunque ningún integrante desea dejarse llevar por esa sensación. Todos saben que hay clubes con buena o mejor dinámica dispuestos a aprovechar cualquier revés cusqueño.

Sobre ese asunto ha sido muy claro Arancibia: “Dependemos de nosotros mismos, estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que el camino no será fácil, porque hay otros equipos que lo están haciendo de la mejor manera”.

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En cuanto a la nueva conducción existente en Garcilaso, el chileno ha indicado que “Lisandro Greppo es muy bueno al igual que la disposición de los compañeros. Estamos muy ilusionados, estamos trabajando muy bien. Lisandro está con nosotros desde inicio de año. Creo que es la persona correcta para que asumiera”.

Christopher Olivares lo viene haciendo muy en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

La manera en cómo el club del Cusco avanza con firmeza y determinación, además, ha servido para que varios efectivos alcancen una versión futbolística inmejorable. Arancibia, de hecho, es un caso ilustre de la repotenciación.

“Es gracias a mis compañeros, al CT y al club. Personalmente estoy en un buen momento tanto psicológico como futbolístico. Uno quiere mejorar día a día y eso te lleva a un gran nivel”, cerró Francisco.

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