Shirley Arica no apoyará a Samahara Lobatón en el reality ‘La Prisión del Destino 2’: “Tenemos que conversar”. Youtube: 'Q'Bochinche'.

Guardar

Shirley Arica dejó claro que no apoyará a Samahara Lobatón en su participación en el reality ‘La Prisión del Destino 2′, a pesar de que —según contó— la influencer le escribió antes de viajar a Miami para pedirle disculpas e intentar recomponer su amistad.

La modelo explicó que no se trata de un “no” definitivo por falta de cariño, sino de una decisión basada en un punto central: primero necesitan hablar en persona y aclarar lo que pasó entre ellas. “Tenemos que conversar”, resumió.

Arica se pronunció la tarde del 26 de agosto en el streaming ‘Q’ Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Mariella Zanetti, donde dijo que no le parece coherente salir públicamente a pedir respaldo para Samahara mientras el vínculo entre ambas sigue en revisión.

PUBLICIDAD

En el mismo espacio, deslizó que el acercamiento de Lobatón podría interpretarse como conveniencia por el reality, aunque insistió en que, antes de emitir un juicio final, quiere escucharla cara a cara.

Shirley Arica no apoyará a Samahara Lobatón en el reality ‘La Prisión del Destino 2’: “Tenemos que conversar”

“Yo no voy a apoyar a Samahara”: la postura de Shirley Arica

Durante la conversación, Shirley Arica fue directa cuando le preguntaron por Samahara Lobatón y el reality que está grabando en Miami. “Yo no voy a apoyar a Samara Lobatón”, afirmó.

Luego explicó el motivo con precisión: no es una negativa por odio o por una ruptura cerrada, sino por el estado actual de la relación. “Y no porque no, porque no sea mi amiga, porque no la perdoné ni por nada, sino porque acá hay una teoría. Ella se equivocó, lo supo reconocer. Yo también le respondí y le dije: ‘Cuando tú regreses, vamos a conversar, porque una amistad y tal y tal, conversamos’”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Arica remarcó que lo que no hará es actuar como “barra” de alguien con quien todavía tiene asuntos por aclarar. “¿Pero, qué necesidad hay ahorita de que yo salga con mi banderola: ‘Oye, apoyen a Samahara’. De mi parte, yo me sentiría como que no tiene nada que ver”, indicó.

Y cerró con una idea clave: el apoyo público, para ella, solo tendría sentido después de una conversación real.

“Primero yo tengo que hablar con ella, conversar con ella. Hay cosas y detalles que de repente yo no sé qué pasaron ese día. Y luego de eso veremos si nuestra amistad continúa o no continúa”, agregó.

Shirley Arica no apoyará a Samahara Lobatón en el reality ‘La Prisión del Destino 2. Youtube: 'Q'Bochinche'.

Samahara envía mensaje de disculpas a Shirley

Shirley contó que, antes de que Samahara ingrese al reality, recibió un mensaje en el que la influencer le pidió disculpas y sugirió recuperar el vínculo. La reacción de Arica fue mantener la línea que ya había marcado: hablar cuando regrese, de manera directa, sin intermediarios ni gestos para la tribuna.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el conductor “Metiche” interpretó que Samahara quería hablar con ella en persona. “Ella te iba a pedir audiencia para po-- especial para poder contarte esto. Es decir, por lo que, por lo que veo, ¿no? Quería cara a cara, dice ella”, comentó.

Shirley respondió cuestionando la forma y el timing del acercamiento, sugiriendo que hay cosas que se podían decir de manera inmediata y no dejar para un “cara a cara”. “Es que no tenemos que esperar cara a cara para que me pueda comunicar algo que pudo hacer en menos de tres segundos”, lanzó.

El origen del distanciamiento: la cena de Pablo Heredia, Ale Fuller y Samahara

El quiebre entre Shirley Arica y Samahara Lobatón se hizo público después de una cena en Miraflores que se difundió en televisión. Shirley explicó en ‘Magaly TV, La Firme’ que lo que más la golpeó no fue con quién salió Samahara, sino el modo en que se enteró y un detalle que consideró desleal: que se habría usado un canje gestionado por su representante.

PUBLICIDAD

“Yo nunca me hubiera enterado. Entonces, ¿eso qué es?, deslealtad, eso no es una amistad (...) No dejes que otros me vean la cara de estúpida y que yo me entere por otras personas y no por mi amiga”, dijo, visiblemente afectada.

También dejó claro que su molestia no era por controlar con quién sale alguien. “No tengo por qué condicionarla con quién salir. Está todo bien con quien salga. Primero, yo no fui invitada y segundo, utilizó el canje de mi mánager. Luego veo que hay una foto como si estuvieran los tres y nunca me dijo que estaba Ale Fuller”, afirmó.

PUBLICIDAD

Shirley Arica no pudo contener las lágrimas en el set de Magaly TV La Firme al hablar de su examiga Samahara Lobatón. La modelo se mostró muy dolida por la deslealtad de la hija de Melissa Klug, asegurando que su amistad se ha roto para siempre. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La versión de Samahara: “Hago un mea culpa y le pedí disculpas”

Antes de estas declaraciones de Shirley en streaming, Samahara ya había dado su versión en el podcast Q’ Bochinche. Allí dijo que no sabía que Pablo Heredia llegaría con Ale Fuller y que se quedó por respeto. “Si Pablo la llevó, ni modo, teníamos que terminar de cenar”, declaró.

Además, sostuvo que no hubo traición. “No la traicioné ni fui desleal con ella. Shirley es mi amiga… Tal vez debí decirle que íbamos a salir con Ale, quien por cierto me cayó bien”, expresó.

Samahara reconoció el error de comunicación. “No es una justificación, pero sí hago un mea culpa y le pedí disculpas”, afirmó, y pidió diálogo para resolver el conflicto.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón reconoce que se equivocó al no contarle a Shirley Arica sobre la salida con Pablo Heredia y Ale Fuller. YouTube /IG