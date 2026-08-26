Fernando Pacheco cierra su regreso a la Liga 1 2026: presentado en Deportivo Garcilaso tras una experiencia fugaz en Israel

Fernando Pacheco está preparado para aportar experiencia y potencia en el club cusqueño. - Crédito: Deportivo Garcilaso

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Fernando Pacheco está listo para emprender su retorno a la Liga 1. Después de revisar algunas carpetas, una de ellas proveniente de Alianza Lima, el futbolista se ha decantado por la propuesta del Deportivo Garcilaso, actual líder del Torneo Clausura 2026, tras una experiencia demasiado gris en Israel.

Durante los últimos días, Pacheco estudió con seriedad la posibilidad de desplazarse a La Victoria. La situación inédita con Kevin Quevedo le abría una puerta nada desdeñable para caer de pie en Matute, pero hubo un cambio de postura en el futbolista aliancista que provocó que los contactos iniciales con el extremo crecido en el Rímac se desactivaran.

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Fernando Pacheco mantiene una conexión fuerte con Sporting Cristal por haber sido el club que lo formó. - Crédito: Liga 1

Sin perder demasiado tiempo, el jugador de carácter ofensivo ha acordado su llegada a Deportivo Garcilaso para aportar experiencia, fuerza, velocidad, vértigo y profundidad en el ataque para lo que resta del campeonato peruano.

En las próximas horas, Fernando Pacheco aterrizará en la ciudad del Cusco e inmediatamente se dirigirá hacia el complejo deportivo del ‘pedacito de cielo’ para abrochar su incorporación de manera formal y ponerse bajo las órdenes del entrenador Lisandro Greppo, quien requería a un futbolista con sus características para potenciar al equipo.

Paso fugaz por Israel

En un intento por demostrar su valía para volver al extranjero, Pacheco probó sus capacidades en el Ironi Kiryat Shmona de la Ligat Ha’ Al. El club israelí se interesó en sus servicios para reforzar su plantel y así mantener la tendencia de contratar futbolistas peruanos como el reciente caso protagonizado por Adrián Ugarriza.

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No obstante, su llegada estuvo marcada por el arranque de la guerra con Irán y su participación con el Ironi K.S se vio postergada por la paralización del campeonato israelí. Una vez que la actividad deportiva retornó progresivamente, peruano se ubicó como una alternativa entre los suplentes.

Fernando Pacheco se marcha del fútbol de Israel sin pena ni gloria. - Crédito: Difusión

En síntesis, Pacheco totalizó 11 apariciones con el elenco del norte de Israel sin registrar goles, pero sí una asistencia. Aun así, ese reporte no le hizo justicia a un futbolista de vasta experiencia no solo en Perú, también en el exterior. Concluida la temporada, el jugador llegó a una vía de acuerdo para resolver su vínculo.

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De 27 años, Fernando Pacheco cerró de una manera plomiza su cuarta travesía internacional, tras sus periplos por Fluminense, EC Juventude y FC Emmen. Solo en el primer club en mención obtuvo una amplia regularidad y ganó su único título foráneo: la Taça Río 2020.

Garcilaso apuesta por experiencia

Fernando Pacheco se suma a Deportivo Garcilaso como refuerzo, aunque llega con falta de adaptación física. Su fichaje es considerado relevante por el club cusqueño.

Su perfil encaja en la política de Deportivo Garcilaso, que apuesta por futbolistas con experiencia y conocimiento del medio local, buscando siempre utilidad para el equipo.

Christopher Olivares lo viene haciendo muy en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

El cuerpo técnico confía en que, con Fernando Pacheco al 100%, dispondrán de un jugador físico y moderno, con constante presencia en el área rival.

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En su etapa en el ‘pedacito de cielo’, Pacheco coincidirá con Beto da Silva y Christopher Olivares, viejos conocidos de su paso por Sporting Cristal.