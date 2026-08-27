Richard Pellejero lamentó la eliminación de Sport Huancayo a manos de Sporting Cristal en Copa de la Liga 2026: “Nos vamos con bronca y desazón”

Richard Pellejero atraviesa su segundo periplo como entrenador de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

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Sport Huancayo no fue un rival adecuado para Sporting Cristal en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. A pesar de que se adelantó muy temprano en el partido, la falta de control del esférico y la deficiencia en defensa devinieron en un pronto derrape reflejado en una categórica remontada local.

Consumada la eliminación, el entrenador Richard Pellejero hizo una valoración de la última aparición de los suyos: “No sé si hicimos un gran primer tiempo. Tal vez como terminó 1-1 parece que hubiese hecho un gran partido. Nos encontramos con el gol. Ellos llegaron muchas veces claras. Pienso que el equipo rindió físicamente. Después, en el segundo tiempo hicimos muchas variantes para lo que estamos acostumbrados”.

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Aldo Quiñonez adelantó a Sport Huancayo ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

“Creo que es falta de fútbol, pero enfrentamos a un de los equipos más grandes de Perú, con mucha jerarquía y cuando te enfrentas a uno de estos rivales lo pagas caro. Eso fue lo que pasó hoy”, agregó.

En línea con eso, Pellejero no dudó en compartir su frustración por el revés de Sport Huancayo. “Me tengo que preocupar por el equipo. Nos vamos con bronca y desazón por la derrota”, declaró el estratega uruguayo que atraviesa su segunda experiencia al mando del club peruano.

El entrenador uruguayo, de 50 años, admitió que el 'rojo matador' nunca se halló frente a un oponente de jerarquía como Sporting Cristal. | VIDEO: Inka TV

Por último, el entrenador uruguayo fue muy claro en que si bien hubo un marcador idéntico, hace no mucho en el Rímac, por el Torneo Clausura, el trámite fue radicalmente diferente a comparación de lo que sucedió en la Copa de la Liga.

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“Fueron partidos distintos. Fue estructurado y fuimos bastante parejos. El tema fue que nos comimos cuatro goles de pelota quieta. Contra un equipo que va muy bien arriba y tiene esos errores, lo pagas caro. El equipo corrió, se entregó y sacrificó mucho”, resumió Richard Pellejero.

Hernán Barcos se funde en un abrazo con Irven Ávila y Catriel Cabellos. - Crédito: Copa de la Liga

Cristal, firme en Copa de la Liga

Sporting Cristal volvió a golear a Sport Huancayo y lo hizo en la Copa de la Liga 2026, apenas diez días después de haberlo hecho en el Clausura 2026.

El equipo ‘celeste’ se impuso con claridad en su estadio, confirmando su dominio ante el conjunto ‘rojo matador’ a pesar de un inicio de partido lleno de dudas.

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El cuadro 'celeste' aplastó 4-1 a los huancainos en el Estadio Alberto Gallardo y clasificó a semifinales - Crédito: Bicolor.

La visita se adelantó en el marcador con un gol del paraguayo Aldo Quiñonez, aunque esa ventaja fue efímera y no alcanzó a consolidarse en una llave que con el transcurso de los minutos se le puso muy cuesta arriba.

La igualdad llegó por medio de Irven Ávila, quien aprovechó un muy buen servicio de Hernán Barcos para marcar el empate y abrir la puerta a una serie de goles en el complemento.

Sporting Cristal goleó 4-1 a Sport Huancayo y clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026 - Crédito: X.

Un cabezazo de Maxloren Castro significó la remontada de los locales, mientras que un doblete de Catriel Cabellos amplió la diferencia hasta sellar el 4-1 final con el que se garantizó el ticket para las semifinales.

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Tras este resultado, Sporting Cristal espera por su próximo rival en la competencia, que será el ganador del cruce entre ADT y CD Moquegua, equipos que ocupan posiciones bajas en el fútbol peruano.