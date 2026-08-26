Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo en Alianza Lima tras disculpas para ser reconsiderado por Pablo Guede

Kevin Quevedo, héroe íntimo. - Crédito: Alianza Lima

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Kevin Quevedo logró revertir su situación en Alianza Lima tras un período de incertidumbre sobre su permanencia. Inicialmente, Pablo Guede había declarado públicamente que el jugador no integraría el equipo en lo que quedaba de la temporada, lo que generó especulaciones sobre una inminente salida.

La dinámica cambió cuando el extremo presentó sus disculpas dentro del entorno institucional, gesto que fue bien recibido por los responsables deportivos. Como consecuencia, el delantero se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del plantel en el complejo de Lurín, preparándose para el choque ante Deportivo Garcilaso correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026.

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¿Cuándo reaparecerá Kevin Quevedo en Alianza Lima?

Pese a que se especuló que Kevin Quevedo podría ser considerado por Pablo Guede para el partido contra Deportivo Garcilaso, se pudo conocer el plan que tiene el DT para la reaparición del extremo. No estará en la lista de convocados para enfrentar al cuadro cusqueño, pero ya tiene fecha exacta.

“A lo que se apunta con Kevin Quevedo es que él pueda estar en óptimas condiciones y ser utilizado de cara a la reanudación de la Liga 1 del torneo de Clausura, tras los partidos de fecha FIFA. Se espera que pueda estar al cien por ciento físicamente. El campeonato se reanuda el 8 de octubre, y Quevedo podrá jugar las seis fechas que restan, es decir, la etapa final”, apuntó José Varela en el ‘Modo fútbol’.

El extremo entrena con el grupo tras pedir disculpas por sus malas actitudes. (Modo Fútbol)

Así fue la polémica de Kevin Quevedo en Alianza Lima

El conflicto entre Kevin Quevedo y la dirección técnica de Alianza Lima surgió tras la obtención del Torneo Apertura, cuando Pablo Guede estableció pautas precisas para el reinicio de los entrenamientos. El extremo no cumplió con las exigencias físicas impuestas por el técnico, lo que desencadenó su marginación del plantel principal.

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No era la primera vez que Guede tomaba una decisión similar, ya que antes había apartado a jugadores como Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña bajo criterios disciplinarios. Pese a la relevancia táctica de Quevedo en la ofensiva, el entrenador sostuvo en conferencia: “No cuento más con él, se lo dije en su cara y lo que habló con los jugadores queda entre nosotros”.

El entrenador argentino ha retirado de sus planes al seleccionado peruano, quien nunca llegó a acoplarse a los métodos y exigencias del líder 'íntimo'. | VIDEO: FA

Durante el período de exclusión, Quevedo se mantuvo entrenando de forma individual en las instalaciones del club, mientras los motivos de su ausencia en las listas se mantenían en reserva. Frente al escenario, el delantero contempló la posibilidad de abandonar la institución, aunque las alternativas eran escasas por el cierre de la mayoría de mercados internacionales y la imposibilidad de fichar por otro equipo peruano.

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La falta de opciones llevó a que la directiva y su representante le recomendaran buscar una solución interna. Finalmente, Quevedo optó por acercarse al técnico y presentar disculpas, lo que permitió su reincorporación al grupo y abrió la puerta a una nueva etapa en el club blanquiazul.

El periodista Kevin Pacheco contó las razones por las cuales el DT argentino no contará con el extremo peruano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

La expectativa crece entre los seguidores de Alianza Lima de cara al duelo ante Deportivo Garcilaso, que se disputará este sábado 29 de agosto a las 19:30 en el estadio Alejandro Villanueva, uno de los escenarios más concurridos de la capital peruana.

El encuentro contará con transmisión internacional, lo que garantizará que los hinchas en diversos países puedan presenciar el partido en directo. El horario de inicio será el mismo en Colombia y Ecuador (19:30), mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela comenzará una hora más tarde (20:30). En Argentina, Brasil y Uruguay, el pitazo inicial será a las 21:30.

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Alianza Lima empató 1-1 con Deportivo Garcilaso en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Los aficionados podrán elegir entre varias alternativas para seguir el partido desde casa o en movimiento. La señal televisiva de L1 MAX permitirá ver el cotejo en todo el territorio nacional. Para quienes prefieren opciones digitales, la plataforma L1 Play ofrecerá la transmisión en vivo bajo modalidad de suscripción, accesible desde dispositivos móviles y computadoras.

Además, quienes opten por el seguimiento escrito minuto a minuto y el análisis en tiempo real, encontrarán en Infobae Perú una cobertura completa: previa, desarrollo del encuentro, goles y un resumen final. Así, los seguidores podrán informarse y disfrutar del partido según sus preferencias y posibilidades de acceso.

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