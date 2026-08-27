El ministro Juan Sheput apoya el romance de Vanessa Terkes con Milovan Radovic: "Le doy mis bendiciones, a mí me cambió la vida"

Juan Sheput, ministro de Trabajo, respaldó la relación de Vanessa Terkes con Milovan Radovic y dijo que le da sus bendiciones.

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Juan Sheput, ministro de Trabajo y expareja de Vanessa Terkes, salió al frente para referirse al romance que la actriz confirmó con el productor Milovan Radovic, y lo hizo sin reservas. En declaraciones a varios medios, el político expresó su respaldo explícito a la nueva relación y reconoció que Terkes tuvo un impacto profundo en su vida personal.

“Yo le doy mis bendiciones a Vanessa en el mejor sentido del término, no como una cuestión así por cumplir, sino porque verdaderamente lo quiero así”, afirmó Sheput. La reacción del exfuncionario llegó días después de que Terkes y Radovic aparecieran juntos por primera vez en la alfombra roja de ‘Los caminantes de la calle’, película en la que la actriz participa como coproductora, y confirmaran públicamente su relación.

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Sheput habla de Terkes: “Me hizo mejor persona”

Sheput fue más allá de los buenos deseos protocolares y abrió un capítulo personal que ha desarrollado pocas veces en público. El político reconoció que su vínculo con Terkes, que duró aproximadamente dos años entre 2021 y 2023, lo transformó como persona y como figura pública.

“Es una chica extraordinaria. Yo no exagero cuando te digo que a mí me cambió la vida, me hizo mejor persona. Yo era en cierta medida una persona indiferente ante ciertas cosas a pesar de ser político, pero ella me enriqueció como político cuando me llevó al plano de la ayuda social sin cámaras, que es la que vale”, declaró Sheput en entrevista con El Comercio.

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El exministro Juan Sheput se pronuncia sobre la nueva relación de su expareja, Vanessa Terkes, con Milovan Radovic. Lejos de cualquier polémica, le da su bendición y hace una sorprendente confesión: “Me cambió la vida, me hizo mejor persona”. Video: TikTok @riclatorrez

El ministro reveló que conoce episodios de la labor social de Terkes que no son de conocimiento público, pero optó por no exponerlos. “Yo podría contar cosas que a mí me espeluznaban de lo que hacía Vanessa. Que algún día te las contaré en persona, porque si ella no lo menciona, yo no tengo por qué hacerlo, pero que tenían que ver con ayuda social”, indicó.

Sheput también aclaró el tipo de vínculo que mantiene hoy con la actriz. “No la veo a ella como expareja, la veo como una gran amiga. Tengo muchísimo aprecio por Vanessa Terkes. Es una persona realmente que tiene cualidades que mucha gente no conoce”, afirmó.

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Sus deseos para la nueva pareja

Frente a la pregunta directa sobre el romance de Terkes con Radovic, Sheput no dudó. “Ella se merece la felicidad, he visto que en la foto sale feliz. Ojalá que le vaya muy pero muy bien a la pareja, Vanessa se lo merece de verdad”, sostuvo el ministro de Trabajo.

“Que le vaya muy pero muy bien, creo que con el señor Radovic, le deseo realmente lo mejor a ambos”, cerró Sheput, en una postura que contrasta con la tensión que suelen generar este tipo de situaciones en el espectáculo peruano.

La actriz Vanessa Terkes se lució feliz y enamorada junto a su nueva pareja, el productor Milovan Radovic, durante el estreno de la película "Los Caminantes de la Calle". Ambos confirmaron que llevan poco tiempo de relación | América TV

Quiénes son y qué los unió

Sheput y Terkes hicieron pública su relación en 2021, tras meses de especulaciones. El propio político la describió en su momento como “un maravilloso terremoto”. La diferencia de edad entre ambos —aproximadamente 17 años— fue tema recurrente en los medios, aunque Sheput siempre descartó que fuera un factor en la ruptura.

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La separación se produjo alrededor de mediados de 2023. Sheput atribuyó el distanciamiento a las agendas cargadas de ambos y a los compromisos profesionales que dificultaron sostener la relación. Terkes, por su parte, confirmó públicamente hacia mediados de ese año que llevaban cerca de un año sin contacto, aunque expresó aprecio por el exfuncionario y le deseó lo mejor.

La aparición de Radovic en la vida de Terkes añade un elemento adicional al panorama: el productor de origen serbio es el exesposo de la periodista Juliana Oxenford, con quien estuvo casado desde 2018 hasta que la separación se hizo pública en septiembre de 2024. Ambos tienen dos hijos en común.

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