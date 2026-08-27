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Sport Boys vs Alianza Atlético: fechas de los partidos por semifinales de la Copa de la Liga 2026

‘Rosados’ y ‘churres’ se verán las caras por un lugar en la final del novedoso torneo nacional. En la otra llave, Sporting Cristal espera por ADT o CD Moquegua

Sport Boys vs Alianza Atlético: fechas de los partidos por semifinales de la Copa de la Liga 2026.
Sport Boys vs Alianza Atlético: fechas de los partidos por semifinales de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
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Sport Boys y Alianza Atlético tienen una cita en las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Los ‘rosados’ sellaron su clasificación este miércoles al superar por penales a Atlético Grau en el Estadio Municipal de La Matanza, en un partido que terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario y que los ‘porteños’ resolvieron 4-3 en la tanda de penales. Del otro lado del cuadro, los ‘churres’ de Sullana ya esperaban tras haber eliminado a UTC de Cajamarca el martes, también desde los once metros.

El buen momento de Sport Boys no es casualidad. El conjunto del Callao arrastra cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura 2026 y trasladó ese andar al torneo de copa, donde ahora se instala entre los cuatro mejores del país. Alianza Atlético, por su parte, llegó a esta instancia tras empatar 1-1 con UTC en Sullana y resolver la clasificación 5-4 en penales, con Daniel Prieto como figura destacada en esa definición.

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Fechas de los partidos por semifinales de la Copa de la Liga 2026

Cuando los organizadores anunciaron el fixture oficial del torneo, establecieron que las semifinales se disputarán entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre. Bajo ese calendario, la ida podría jugarse el miércoles 23 o el jueves 24 de septiembre, mientras que la vuelta quedaría programada para el miércoles 7 o el jueves 8 de octubre.

La primera semifinal ya está confirmada: Sport Boys vs Alianza Atlético. En la otra llave, Sporting Cristal —que el miércoles goleó 4-1 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo— aguarda al ganador del duelo entre ADT y CD Moquegua, que se disputará este jueves 27 de agosto en el Estadio Unión de Tarma.

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Calendario de la Copa de la Liga 2026.
Calendario de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

Así se definieron los tres primeros semifinalistas

Los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 arrancaron el martes 25 de agosto con el duelo entre Alianza Atlético y UTC de Cajamarca en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. El partido terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y la clasificación se resolvió desde los once metros, donde los ‘churres’ se impusieron 5-4 con Daniel Prieto como figura.

El miércoles 26 de agosto llegó la doble jornada. En el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal no dio lugar a sorpresas y goleó 4-1 a Sport Huancayo para instalarse en las semifinales sin mayores contratiempos.

En simultáneo, en el Estadio Municipal de La Matanza, Atlético Grau y Sport Boys protagonizaron el partido más disputado de la ronda: empataron 2-2 al término de los 90 minutos y la definición fue a penales, donde los ‘rosados’ del Callao se impusieron 4-3 para completar su clasificación.

Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys
Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys

Solo resta conocer al cuarto y último semifinalista, que saldrá del duelo entre ADT y CD Moquegua este jueves 27 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Unión de Tarma. El conjunto moqueguano llega a esta instancia como una de las revelaciones del torneo, tras eliminar a Deportivo Garcilaso en los octavos de final, también desde el punto penal.

¿Qué premio recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026?

La FPF reveló los incentivos deportivos y económicos que acompañan al título. El equipo que se proclame campeón sumará 2 puntos en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, una ventaja que podría tener peso en la siguiente temporada. El subcampeón, por su parte, recibirá 1 punto adicional en esa misma tabla.

En el plano económico, el campeón recibirá 200.000 dólares como premio por alzarse con el trofeo, un monto que representa un estímulo concreto para los clubes en la recta final del certamen. La FPF estructuró estos incentivos con el objetivo de elevar la competitividad del torneo desde su primera edición con este formato y nombre.

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