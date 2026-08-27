PNP desarticula a “Los Químicos de Machupicchu” y decomisa marihuana, PBC y presunta Tusi durante operativo policial

La Policía Nacional del Perú intervino a cuatro personas en Machupicchu como parte de acciones contra la comercialización de drogas. Difusión

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La Policía Nacional del Perú realizó este miércoles una intervención en Machupicchu que derivó en la detención de cuatro personas, quienes son señaladas de forma preliminar como presuntos integrantes de la banda delictiva denominada “Los Químicos de Machupicchu”. La operación se ejecutó como parte de las acciones contra la comercialización de sustancias ilícitas.

Los intervenidos fueron identificados con las iniciales J. A. S., de 27 años; E. D. Q. C., de 26; J. A. Q. H., de 22; y L. I. E., de 44 años. Esta última persona es una ciudadana extranjera de nacionalidad venezolana, según la información proporcionada por la Policía.

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Durante el registro efectuado por los agentes se localizaron distintas sustancias que serían ilícitas. Entre los elementos encontrados figuran marihuana, semillas de marihuana, pasta básica de cocaína (PBC) y presunta Tusi. El hallazgo forma parte de las evidencias que las autoridades deberán evaluar dentro de las diligencias correspondientes.

Además de las sustancias, la intervención permitió el decomiso de teléfonos celulares, una balanza de precisión y una cocina a gas. Estos objetos quedaron bajo disposición de las autoridades competentes junto con los demás elementos encontrados durante el operativo policial.

Cuatro personas quedaron detenidas tras la intervención

La PNP informó que los cuatro intervenidos son investigados por la presunta comisión del delito contra la salud pública. La intervención busca establecer si las personas detenidas tendrían participación en actividades relacionadas con la microcomercialización de drogas en Machupicchu.

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Los agentes trasladaron a los detenidos para continuar con las diligencias respectivas. El procedimiento quedó bajo conocimiento del Ministerio Público, entidad que participa en las actuaciones vinculadas con la investigación de los hechos.

La situación jurídica de cada intervenido deberá definirse conforme avance el proceso correspondiente. Por el momento, la información policial los ubica como presuntos integrantes de la organización denominada “Los Químicos de Machupicchu”.

Marihuana, PBC y presunta Tusi entre las sustancias decomisadas

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta banda criminal 'Los Químicos de Machupicchu', dedicada a la microcomercialización de drogas en Cusco. En el operativo se detuvo a 4 personas y se decomisó marihuana, pasta básica de cocaína y tusi. PNP

La relación de especies incautadas incluye marihuana y semillas de marihuana, además de pasta básica de cocaína. También figura presunta Tusi, sustancia cuyo contenido deberá ser determinado mediante las diligencias correspondientes.

La Policía incorporó estos elementos al procedimiento como parte de las evidencias obtenidas durante el registro. Las sustancias quedaron bajo custodia de las autoridades para las actuaciones que correspondan dentro de la investigación.

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El decomiso también incluyó una balanza de precisión. Este objeto forma parte de los bienes encontrados durante la intervención y será considerado dentro de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias del caso.

La Policía Nacional del Perú informó que las personas detenidas y las especies encontradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. El Ministerio Público tomó conocimiento del caso para el desarrollo de las diligencias previstas dentro de la investigación.

Las autoridades deberán determinar la presunta participación de cada detenido y establecer las responsabilidades individuales que correspondan. La intervención y las evidencias incautadas forman parte de las actuaciones que permitirán esclarecer los hechos.

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La información disponible sobre el operativo permanece en desarrollo. La Policía Nacional indicó que las acciones operativas y de investigación continúan como parte de las medidas contra el tráfico ilícito de drogas.