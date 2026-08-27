“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

Rafael López Aliaga cuestionó a Keiko Fujimori por afirmar que las mejoras en el país se percibirán a partir de 2027 y exigió resultados inmediatos, especialmente frente a la inseguridad

Guardar

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó este miércoles un exabrupto contra la presidenta Keiko Fujimori por señalar que las mejoras en el país se percibirán a partir del próximo año, y rechazó que la ciudadanía tenga que esperar para obtener resultados, especialmente en materia de seguridad.

Durante una entrevista con Willax TV, el exalcalde de Lima sostuvo que la situación actual exige respuestas inmediatas y cuestionó a la jefa de Estado por plantear un horizonte de resultados para 2027.

“No puede ser que tú entres al gobierno y digas que recién el próximo año va a tener alguna solución al tema de seguridad ciudadana, ni hablar (...) ¿mientras tanto seis muertos por día? Perdóname, ni cag**do", dijo, mientras el entrevistador soltó una carcajada.

PUBLICIDAD

“No, no vamos a apoyar ni hablar. Aquí hay que tomar medidas radicales”, manifestó López Aliaga, quien en los últimos días ha endurecido sus críticas contra Fujimori y se ha arrepentido de haberla apoyado para llegar al Palacio de Gobierno.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno recibió el país con “cifras y estadísticas terribles” y sostuvo que los resultados de su gestión comenzarán a verse desde 2027. La mandataria dio estas declaraciones durante la ceremonia por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde también habló sobre pensiones, Pensión 65 y la ampliación de las casas Yuyaq. Fuente: Canal N

El cuestionamiento a la mandataria ocurrió pocos minutos después de que López Aliaga asegurara, en la misma televisora, que mantiene una “buena relación con ella”, porque quiere “que el país camine bien”.

Por la mañana, durante un acto oficial, Fujimori había dicho que su administración espera comenzar a mostrar mejoras en distintos indicadores del país a partir de 2027, tras recibir una situación marcada por cifras y estadísticas que calificó de “terribles”.

PUBLICIDAD

Aseguró que su getión busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores mediante una pensión garantizada y una atención con mayores facilidades para acceder a los servicios que les corresponden.

“Quiero que en esta etapa de su vida la vivan con tranquilidad y con dignidad. Por eso mi compromiso con ustedes es muy claro: vamos a hacer que tengan una pensión garantizada, más justa, una atención más humana, con más facilidades para acceder a lo que les corresponde”, avanzó.

López Aliaga endureció sus críticas contra Fujimori pese a que, minutos antes, había asegurado que mantiene una “buena relación con ella” porque quiere “que el país camine bien

Solo días atrás, la mandataria había pedido paciencia a la ciudadanía, al sostener que no es posible obtener resultados en 15 días de gestión. “Sabemos, sobre todo, que lo que tenemos que recuperar es el orden. Y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, declaró.

PUBLICIDAD

Mencionó seguidamente que su gestión está enfocada en fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la ola de criminalidad, una de sus mayores apuestas de la campaña.

“Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, dijo.

También destacó la coordinación entre las instituciones y cuestionó que anteriormente existiera una falta de comunicación entre ellas. “Lo segundo que están viendo es un trabajo de coordinación, porque las instituciones no se hablaban. Había un diálogo de sordos y lo único que había era críticas públicas entre ellas”, señaló.

PUBLICIDAD