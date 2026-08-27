Youna acusa a Samahara Lobatón de mentir sobre su pelea con Bryan Torres: “Te pasaste información de él a tu cel”

Youna acusa a Samahara Lobatón de mentir sobre su pelea con Bryan Torres

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Youna puso en duda la versión de Samahara Lobatón sobre el conflicto que tuvo con Bryan Torres y la acusó de haberle quitado el celular a su expareja al encontrarlo “chateando con otra mujer”, con el objetivo —según él— de pasarse información a su propio teléfono.

El barbero, padre de la hija mayor de la influencer, lanzó la acusación en ‘La Prisión del Destino 2′, reality en el que ambos participan en Miami y donde su convivencia pasó rápidamente de tensión contenida a una discusión abierta frente a cámaras.

El cruce ocurrió mientras Samahara enfrenta un contexto delicado: semanas atrás se informó que presentó una denuncia contra Bryan Torres por presunta violencia familiar.

En ese marco, las palabras de Youna impactaron porque plantearon una lectura distinta del episodio y sugirieron que, en su versión, Samahara no habría sido solo víctima del conflicto, sino que también habría participado en el origen del problema.

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Youna acusa a Samahara Lobatón de mentir sobre su pelea con Bryan Torres: TikTok.

Samahara y Youna cara a cara en el reality

Samahara Lobatón llegó a Miami para competir por USD 100.000 en La Prisión del Destino 2, pero el reality le puso al frente a una figura de su pasado: Jonathan Horna, ‘Youna’.

El encuentro no fue neutral. En pocos días, el vínculo escaló de incomodidad y cruces verbales a un enfrentamiento directo, con acusaciones de por medio y un momento de fuerte carga emocional para la influencer.

En el set, Youna no solo cuestionó decisiones de Samahara como madre, sino que también dijo tener información de su entorno familiar para sostener sus afirmaciones, lo que elevó el conflicto a un terreno más personal.

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Youna y Samahara Lobatón protagonizaron un fuerte cruce en La Prisión del Destino 2 durante su convivencia en Miami. TikTok

“Te pasaste información de él a tu cel”: la acusación de Youna

En la discusión, Youna afirmó que Samahara le quitó el celular a Bryan Torres tras encontrarlo conversando con otra mujer y que intentó pasarse información a su propio teléfono. Según su versión, ese hecho habría desatado el altercado y habría tenido consecuencias para su hija.

“Mira, en el momento que tú tienes que pensar en tu hija de cinco años es cuando le quitas el celular a tu expareja porque lo encontraste chat con otra mujer, se lo quitas para pasarte, porque también me lo contó tu familia. Entonces, para pasarte información a tu celular, viene tu expareja, se da cuenta que quieres pasarte, este, información a tu celular, ve lo que estás haciendo y le falta el respeto a mi hija. Ahí es donde tú dices. Ahí es donde tú dices”, sostuvo.

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La hija de Melissa Klug intentó frenarlo con una pregunta directa: “¿Y qué hice?”. Sin embargo, Youna volvió a la carga con otro cuestionamiento, apuntando a la reacción posterior de ella y de su familia.

“¿Por qué no lo denunciaste…?”: el cruce por la denuncia y la respuesta de Samahara

El barbero insistió en que, si lo ocurrido fue tan grave, debió denunciarse antes. “¿Y por qué no lo denunciaste cuando todos nosotros, tu mamá…te lo dijimo?”, dijo.

Samahara respondió sin ampliar detalles: “Ya lo denuncié”.

El intercambio dejó planteado un choque de versiones: por un lado, la acusación de Youna sobre el supuesto intento de “pasarse información” desde el celular de Bryan; por otro, la afirmación de Samahara de que ya hubo una denuncia. La conversación no avanzó hacia pruebas o documentos dentro del reality, pero sí instaló una narrativa de “quién miente” y “quién oculta” que suele ser combustible central en este tipo de formatos.

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“Vamos a hablar de Melissa”: el comentario que amplió la pelea

En plena discusión, Youna desvió el foco hacia la familia de Samahara y lanzó un comentario sobre su hermana. “Es que me quieres decir... Vamos a hablar de Melissa, que nunca te ayudó con tus hijos y nadie le dijo nada y su familia fue que se lo dijo a ella. Yo no salí a decírselo”, señaló.

Luego agregó: “Tu hermana Melissa nunca te ayudó con tus hijos y ella salía en las redes diciendo: ‘Yo los cuido, yo los cuido, yo los cuido’, y nunca los cuidó”.

Con ese bloque, el barbero no solo buscó desmentir a Samahara en un episodio puntual, sino también cuestionar la coherencia de su entorno y de los relatos públicos, ampliando el conflicto hacia una dimensión familiar.

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El contexto previo: la denuncia de Samahara contra Bryan Torres

Las declaraciones de Youna se dan luego de que en televisión se informara que Samahara Lobatón presentó una denuncia contra Bryan Torres por presunta violencia familiar.

En ‘Magaly TV, La Firme’ del 3 de agosto, Magaly Medina dijo que el documento llegó a su producción esa misma noche y que la denuncia habría sido colocada alrededor de las siete.

La conductora expuso la versión consignada en la denuncia: “Samahara ha denunciado al Bryan, sí, al Bryan Torres, lo ha denunciado por entrar a su casa de manera violenta y llevarse su celular, no querer devolvérselo y luego en la calle, después de proferir amenazas, tirárselo, devolvérselo de una manera violenta”.

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Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina.. Captura: Magaly TV La Firme.

Según lo dicho en ese espacio, la información corresponde a lo escrito en la denuncia y será el avance de las investigaciones el que permita esclarecer el hecho y conocer la postura de Bryan Torres.

A través de sus redes sociales, Torres rompió el silencio y afirmó que solo intentó recuperar su teléfono móvil, acusando a Lobatón de hostigamiento y de buscar un beneficio económico a través de la confrontación.

En un comunicado publicado en redes sociales, Bryan Torres explicó:“Olvidé mi teléfono y regresé para recogerlo, y no me quiso devolverlo porque estuvo revisando y pasándose cosas, mis conversaciones y no sé qué más”. El cantante aseguró que la situación no fue un episodio de violencia, sino un desacuerdo por la posesión del teléfono.“Solo la sujeté de las manos para que me devolviera el celular. No fue más que eso”, añadió el músico.

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El músico sostiene que la disputa se originó por la posesión de un teléfono, niega cualquier acto violento y afirma que la situación con la madre de sus hijos lo llevó a alejarse del entorno familiar