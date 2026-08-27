Alerta sísmica en Perú: ¿De cuánto y dónde fue el terremoto más fuerte de la historia que llegó duró 10 minutos?

Terremoto en Ica y Pisco del 17 de agosto de 2007. Foto: archivo

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La actividad sísmica en Perú no da tregua. En las últimas semanas, una serie de movimientos telúricos en regiones como Ayacucho, Lima, Arequipa y Tumbes ha mantenido en alerta a la población y reavivado el debate sobre la posibilidad de un terremoto de gran magnitud frente a la costa peruana. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha identificado tres zonas del litoral con potencial para generar sismos de magnitud 8.0 o superior, incluida un área frente a la costa central donde la acumulación de energía podría desencadenar un evento de hasta 8.8.

Aunque ese escenario aún no se ha materializado en territorio peruano, existe un antecedente en esta región de Sudamérica que muestra el alcance que puede tener un movimiento de estas características. El terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente ocurrió en Chile en 1960 y provocó efectos que se extendieron a miles de kilómetros, incluido un tsunami que atravesó el océano Pacífico.

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Damage from the 1960 Chile earthquake, the largest earthquake of the 20th century GETTY

El terremoto más fuerte de la historia

El 22 de mayo de 1960, a las 15:11 hora local, Chile fue sacudido por el terremoto de mayor magnitud registrado por la humanidad. El epicentro se ubicó cerca de Lumaco, en el sur del país, a unos 570 kilómetros de Santiago, con una profundidad de tan solo 25 kilómetros. La magnitud, estimada entre 9.4 y 9.6 en la escala de momento sísmico según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), lo convirtió en el mayor fenómeno sísmico del siglo XX. La ruptura abarcó un segmento de entre 900 y 1.000 kilómetros (559 a 621 millas) a lo largo de la zona de subducción donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana.

El terremoto de Valdivia destacó no solo por su magnitud, sino también por su duración: el suelo no dejó de moverse durante 10 minutos consecutivos, lo que amplificó los daños en el sur de Chile. En Valdivia, casi la mitad de los edificios quedaron inhabitables. Puerto Montt registró una subsidencia visible del terreno, mientras que localidades costeras como Puerto Saavedra fueron arrasadas por olas que alcanzaron los 11,5 metros, según datos del USGS.

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Destruction on the streets of Valdivia, Chile, is shown, May 1960. (AP Photo)

Provocó un tsunami que cruzo el Pacífico

El desplazamiento del fondo marino desencadenó un tsunami de grandes proporciones. Las primeras olas golpearon la costa chilena entre Concepción e Isla de Chiloé apenas 15 minutos después del movimiento principal, con alturas de hasta 25 metros, de acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El maremoto también alcanzó otras costas del Pacífico: llegó a Hawái unas 15 horas después, con olas de hasta 10,7 metros que causaron 61 muertes y destruyeron el frente costero de Hilo.

Luego de 22 horas del terremoto, Japón recibió olas de hasta 5,5 metros, que destruyeron más de 1.600 viviendas y dejaron 138 muertos. En Filipinas, 32 personas murieron o desaparecieron. El número total de víctimas en Chile no pudo establecerse con precisión: las estimaciones del USGS sitúan la cifra en torno a 1.655 fallecidos, aunque otras fuentes la elevan hasta 5.700.

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Alrededor de 2.000.000 de personas quedaron sin hogar solo en Chile, mientras que las pérdidas materiales fueron calculadas entre 400 y 800 millones de dólares de 1960, equivalentes a entre 4.400 y 8.700 millones de dólares actuales.

Un barco permanece encallado entre los restos de una zona industrial tras el paso del tsunami que afectó la costa sur de Chile en 1960.