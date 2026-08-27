Perú

A palazos, pedradas y hasta objetos punzocortantes: así fue la pelea entre pescadores y paseadores en La Punta

La violenta pelea se registró en la playa Cantolao, en La Punta, luego de que pescadores y paseadores turísticos se enfrentaran porque ambos grupos querían usar la misma zona para trabajar y ofrecer sus servicios

Pescadores y paseadores turísticos protagonizaron una violenta pelea en la playa Cantolao, en La Punta. Ambos grupos se disputaban una zona para trabajar y ofrecer sus servicios a los visitantes. El enfrentamiento ocurrió cerca de un parque infantil y dejó varios heridos y daños materiales. Fuente: ATV Noticas
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Momentos de tensión se registraron el último miércoles 26 en la playa Cantolao, en el distrito de La Punta, Callao, donde un grupo de pescadores artesanales y trabajadores vinculados a los paseos turísticos protagonizó un violento enfrentamiento. La disputa ocurrió cerca de un parque destinado a niños y terminó con piedras y palos como armas.

Las imágenes difundidas por ATV Noticias y Buenos Días Perú muestran a alrededor de ocho personas enfrentándose cuerpo a cuerpo. Mientras algunos intercambiaban golpes, otros lanzaban objetos y proferían insultos y amenazas. En medio de la gresca, algunas personas intentaron intervenir para detener la pelea.

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El conflicto estaría relacionado con una disputa por el espacio utilizado para desarrollar actividades de pesca artesanal y paseos turísticos. Ambos grupos buscaban trabajar en la zona y captar clientes que acudían al litoral. La situación requirió la presencia de personal de la Municipalidad de La Punta y efectivos de la Policía Nacional.

Varios hombres pelean con largas varas de madera en una playa de piedras cerca de embarcaciones pesqueras
Pescadores artesanales y operadores turísticos se enfrentan con palos en la playa Cantolao del distrito de La Punta, Callao, por el uso del espacio de trabajo. (Composición: Infobae Perú)

Disputa por una zona de trabajo desató la pelea en Cantolao

La pelea se originó por una discusión relacionada con el uso del espacio donde los trabajadores realizan sus actividades en la playa Cantolao. Según los reportes televisivos, pescadores y operadores de paseos turísticos reclamaban como propia una determinada zona cercana al acceso al mar.

En ese punto, los trabajadores esperan la llegada de visitantes para ofrecer sus servicios o desarrollar sus labores vinculadas a la pesca. La disputa por ese espacio generó un intercambio de palabras que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea entre los dos grupos.

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De acuerdo con Buenos Días Perú, la Municipalidad de La Punta habría aprobado las actividades de turismo y pesca libre en la zona, en un contexto en el que los efectos del fenómeno El Niño vienen afectando a los hombres de mar. Esta autorización habría incrementado la competencia por el terreno donde se desarrollan ambas actividades.

La situación terminó exponiendo un problema relacionado con el uso de un espacio público. Los reportes televisivos señalaron que tanto pescadores como paseadores turísticos buscan continuar con sus actividades económicas, pero la falta de acuerdos sobre las zonas de trabajo provocó el enfrentamiento.

Varios hombres sostienen palos largos y se enfrentan en una playa de piedras cerca del mar y de embarcaciones pequeñas
Un grupo de pescadores y operadores turísticos se enfrenta con palos en la playa Cantolao, en La Punta, por el uso del espacio de trabajo. (Composición: Infobae Perú)

Palos, piedras y objetos punzocortantes fueron usados durante la pelea en La Punta

Las imágenes muestran cómo la discusión entre los involucrados pasó rápidamente a la agresión física. Alrededor de ocho personas se enfrentaron mientras intercambiaban golpes, insultos y amenazas en las inmediaciones de la zona infantil.

Conforme aumentaba la tensión, algunos de los participantes comenzaron a utilizar palos y piedras durante la pelea. Los objetos fueron lanzados entre ambos grupos, mientras varias personas permanecían cerca del lugar observando lo ocurrido.

El reporte de Buenos Días Perú también señaló que algunos de los involucrados exhibieron armas punzocortantes durante la gresca. Este hecho elevó el nivel de peligro en una zona frecuentada por familias, vecinos y visitantes.

Una mujer intentó intervenir para separar a los participantes y calmar los ánimos, pero su esfuerzo resultó insuficiente. La pelea continuó durante varios minutos, según las imágenes difundidas, hasta que se produjo la intervención de las autoridades.

Varias personas pelean cerca de una reja en una playa con piedras mientras una embarcación con toldo verde permanece en el agua
Pescadores artesanales y operadores turísticos se enfrentan por el uso del espacio de trabajo en la playa Cantolao, en el distrito de La Punta, Callao. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

Municipalidad de La Punta intervino tras violento enfrentamiento

Ante la situación registrada en Cantolao, personal de la Municipalidad de La Punta acudió al lugar junto con efectivos de la Policía Nacional. Las autoridades buscaron controlar la situación y propiciar un acuerdo entre los grupos involucrados.

La comuna informó que no hubo detenidos, aunque sí se reportaron varios heridos como consecuencia del enfrentamiento. Además, se registraron daños materiales derivados de la pelea.

La Municipalidad de La Punta anunció coordinaciones con las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido. El objetivo también apunta a evitar que nuevas disputas por el uso del espacio terminen en hechos de violencia.

El enfrentamiento generó preocupación debido a que ocurrió cerca de un espacio destinado a niños y en una zona concurrida del distrito. Las autoridades deberán establecer medidas que permitan ordenar las actividades de pesca artesanal y turismo y reducir el riesgo para vecinos y visitantes.

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