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Kevin Borjas pronostica un KO en su pelea ante el japonés Rei Tsuruya en el UFC Shanghái: “Yo he venido aquí para ganar”

El ‘Gallo Negro’ apunta a su tercera victoria en la compañía y no deja del lado el cuantioso premio económico que se llevaría si supera al ‘nipón’ con un golpe letal

Kevin Borjas buscará su tercera victoria en la UFC este domingo en la UFC Shanghái.
Kevin Borjas buscará su tercera victoria en la UFC este domingo en la UFC Shanghái. Crédito: UFC en español.
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Kevin Borjas apunta a su tercera victoria en la UFC con una promesa concreta: nocaut. El peso mosca peruano, de récord 11-5, se presenta este fin de semana en el Shanghai Indoor Stadium ante el japonés Rei Tsuruya (11-1) con la convicción de que el trabajo acumulado en el gimnasio se traducirá en una finalización. “Yo he venido aquí para ganar. Es lo único que tengo en mi cabeza y solamente he venido a hacer eso”, declaró el ‘Gallo Negro’.

El estado de ánimo del peleador limeño contrasta con el de ediciones anteriores. Borjas admitió que los nervios que lo acompañaban en el pasado ya no forman parte de su rutina precompetitiva, y atribuyó ese cambio al resultado del pasado 20 de junio en el UFC Apex de Las Vegas: una victoria por decisión unánime sobre el brasileño André Lima, quien llegaba invicto al combate.

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“De mi pelea anterior me dio más confianza, a lo cual no me importa el rival, no me importa el récord que tiene”, afirmó en declaraciones a ’UFC en español’. El triunfo ante Lima fue su segunda victoria dentro de la promotora y el impulso que necesitaba para llegar a China con otra mentalidad.

El ’Gallo Negro’ tendrá una oportunidad inmejorable de instalarse en el Top 15 del ranking tradicional de la UFC. Crédito: Instagram UFC en español.

El rival no es menor. Tsuruya, de 24 años, acumula nueve finalizaciones en su historial y su única derrota llegó ante el actual campeón Joshua Van en marzo de 2025. Borjas, que también midió fuerzas con Van en noviembre de 2023 con resultado adverso, conoce bien el nivel del japonés. Las apuestas lo ubican como amplio favorito, pero el peruano no modifica su discurso. “Mi predicción es un nocaut, 100 K [en relación al premio económico de 100 mil dólares por KO]. Nada más. Eso es lo que voy a decir”, sentenció.

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El debut de Nilson Rojas

La noche del 29 de agosto tendrá una segunda historia peruana. Nilson ‘El Rayo’ Rojas, integrante del Team Bad Boy, pisará por primera vez el octágono de la UFC con un récord profesional de nueve victorias y ninguna derrota. Su rival será el indonesio Bilal ‘The Indo Ninja’ Hasan, también de 9-0, quien obtuvo su contrato con la organización tras noquear al indio Mridul Saikia en apenas 45 segundos durante la primera fecha del Dana White’s Contender Series (DWCS) 2026.

Borjas, compañero de entrenamientos de Rojas en la familia PMAC —centro de artes marciales mixtas en Perú—, no ocultó la satisfacción de compartir cartelera con un compatriota. “Para mí es algo satisfactorio ver acá a otro peruano, un compañero mío de entrenamiento, verlo aquí en las grandes ligas. Ya hemos peleado varias ocasiones en Perú antes de ser profesionales, pero verlo en este nivel me siento feliz por él, por su familia también”, expresó.

Kevin Borjas y Nilson Rojas tendrán actividad este sábado en la UFC Shanghái.
Kevin Borjas y Nilson Rojas tendrán actividad este sábado en la UFC Shanghái. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Y cerró con una promesa colectiva: “Como le dije a él, no importa el rival que nos pongan. Hemos venido aquí, un vuelo largo, que no sea por gusto y todo el sacrificio que venimos realizando durante años, vamos a hacerlo”.

Cartelera del UFC Shanghái: horarios y canal TV

Cartelera principal

  • Peso gallo: Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong (combate principal)
  • Peso paja femenino: Yan Xiaonan vs. Denise Gomes
  • Peso gallo: Aoriqileng vs. Kai Asakura
  • Peso mosca: Alex Perez vs. Sumudaerji
  • Peso semipesado: Liu Ce vs. Levi Rodrigues Jr.
  • Peso mosca: Bilal Hasan vs. Nilson Rojas

Preliminares

  • Peso mosca: Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas
  • Peso mosca: Namsrai Batbayar vs. André Lima
  • Peso gallo: Long Xiao vs. Francesco Nuzzi
  • Peso pluma: Jack Jenkins vs. Sean Woodson
  • Peso gallo: Lawrence Lui vs. Hector Santiago
  • Peso paja femenino: Jingnan Xiong vs. Julia Polastri
  • Peso wélter: Meng Ding vs. Cam Nelson

El evento se podrá seguir en Perú y el resto de Latinoamérica a través de Paramount+. Las peleas preliminares arrancarán a las 02:00 horas del domingo 30 de agosto, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 05:00 horas.

Cartelera del UFC Shanghái.
Cartelera del UFC Shanghái. Crédito: Matchmaker.

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