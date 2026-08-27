Lo que le falta a Irven Ávila para convertirse en el segundo máximo goleador histórico de Sporting Cristal: desplazaría a Alberto Gallardo

Si concreta la hazaña, el "Cholito" quedaría a un solo escalón de Jorge Soto, el máximo artillero de toda la historia del club. Lo que comenzó como una temporada más se convirtió en una cacería de récords sin precedentes. (Sporting Cristal)

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El nombre de Irven Ávila sigue ganando peso en los libros del club más laureado del fútbol peruano. El delantero anotó en la victoria por 4-1 ante Sport Huancayo en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 y, con ese tanto, elevó su cuenta personal a 145 goles con la camiseta celeste a lo largo de su trayectoria profesional.

La cifra no es menor: lo sitúa en el tercer escalón de la tabla histórica de artilleros del conjunto rimense y lo pone a distancia de tiro de una marca que, hasta hace poco, lucía inalcanzable. A solo tres conquistas de igualar a Alberto Gallardo —y a cuatro de superarlo— el “Cholito” tiene ante sí la posibilidad de reescribir una página fundamental en la historia de Sporting Cristal.

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La sombra de un ídolo que lleva el estadio con su nombre

Irven Ávila está a solo tres goles de alcanzar los 148 tantos de Alberto Gallardo y entrar al segundo lugar del ranking histórico de goleadores de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Alberto Gallardo no es un nombre más en el imaginario celeste. Es, para la mayoría de los hinchas del Rímac, la figura más representativa que ha vestido esa camiseta. Tanto es así que el recinto donde Sporting Cristal ejerce su condición de local lleva su nombre como homenaje permanente.

En términos goleadores, el “Jet” acumuló 148 anotaciones durante su etapa como futbolista del club, registro que lo mantiene en el segundo puesto de la clasificación histórica, solo por detrás de Jorge Soto, quien encabeza la lista con 176 goles.

Ese segundo lugar, sin embargo, tiene los días contados si Ávila mantiene el ritmo que viene mostrando. La brecha entre ambos es de apenas tres goles para la igualdad y cuatro para el desplazamiento definitivo. En el fútbol, esa diferencia puede resolverse en cuestión de semanas, incluso en un puñado de partidos. Y el atacante nacional tiene compromisos suficientes por delante como para que el escenario se concrete antes de que cierre la temporada.

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El gol ante Huancayo, mucho más que un trámite copero

El gol de Irven Ávila ante Sport Huancayo no solo ayudó a Sporting Cristal a remontar: también elevó su registro a 145 tantos y lo dejó a un paso de Alberto Gallardo. (Sporting Cristal)

La anotación frente a Sport Huancayo tuvo un valor doble. En lo colectivo, fue el tanto que igualó el marcador y encendió la mecha de una remontada que terminó en goleada. Después llegarían los festejos de Maxloren Castro y los dos de Catriel Cabellos para cerrar el 4-1 que le garantizó a Sporting Cristal un lugar entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga Caliente 2026. En lo individual, fue el gol número 145 de Ávila con la institución: el que lo dejó a las puertas de una marca histórica.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera avanzó a las semifinales del torneo y eso significa que el delantero tendrá, como mínimo, un partido más en esa competencia para seguir sumando. A eso se añaden los encuentros que restan en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde Sporting Cristal también tiene presencia activa. El calendario, en definitiva, juega a favor del atacante.

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Una temporada que puede terminar siendo histórica

El cierre de 2026 puede cambiar para siempre la historia goleadora de Sporting Cristal: Irven Ávila necesita cuatro tantos para superar a Alberto Gallardo y quedarse con el segundo lugar. (Sporting Cristal)

Existe un dato que añade urgencia a esta cuenta regresiva: para algunos, esta podría ser la última temporada de Ávila vistiendo la celeste. Si eso ocurre, el tiempo disponible para alcanzar y superar a Gallardo se acota a los meses que restan de competencia oficial. Pero los números actuales indican que ese margen es suficiente.

Con 145 goles, el “Cholito” ya ocupa un lugar privilegiado en la memoria del club. Superar a Alberto Gallardo lo elevaría al segundo puesto de una tabla en la que solo Jorge Soto —con 176 conquistas— quedaría por encima. Ese es el nuevo horizonte para el delantero: no solo igualar a un ídolo, sino desplazarlo y consolidar su propio legado en una institución donde los goles se cuentan, pero también se recuerdan.

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La distancia es mínima. La oportunidad, concreta. Y la historia de Sporting Cristal espera para ver si Irven Ávila termina de escribir el capítulo que tiene pendiente.

El delantero aprovechó una genial asistencia de Hernán Barcos y logró el empate - Crédito: América TV.