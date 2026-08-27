Perú

Fotos y reuniones con el papa León XIV por 1.000 soles: Conferencia Episcopal Peruana advierte de estafas previo a la llegada del sumo pontífice al Perú

Publicaciones engañosas circulan en redes sociales y buscan aprovechar la fe de los fieles, ofreciendo supuestas bendiciones del santo padre a cambio de transferencias económicas

La Coferencia Episcopal Peruana recordó que no solicita pagos ni cobra suma alguna para acceder a bendiciones, encuentros con el Santo Padre, fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza.
La Coferencia Episcopal Peruana recordó que no solicita pagos ni cobra suma alguna para acceder a bendiciones, encuentros con el Santo Padre, fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza.
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La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió un comunicado para advertir a los fieles sobre publicaciones falsas que ofrecen bendiciones, reuniones de 10 minutos y fotos con el papa León VIX a cambio 1.000 soles.

La institución denunció que estos mensajes han comenzado a circular en distintas redes sociales, presentándose como anuncios pagados y utilizando sin autorización el nombre, logotipo e imagen de la CEP. Según la institución, no existe ninguna solicitud legítima de pagos ni transferencias para recibir bendiciones y encuentros con el santo padre en su visita al Perú.

La advertencia se produjo luego de que varios usuarios reportaran haber recibido mensajes que prometen supuestas bendiciones papales a cambio de depósitos bancarios.

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Santo Padre destinada a inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos”, expresa el comunicado. De acuerdo a la CEP, ninguna instancia de la Iglesia Católica en el Perú está autorizada a exigir pagos para acceder a actos religiosos o reuniones con el papa.

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La institución eclesiástica recomendó que, ante la duda, los ciudadanos consulten únicamente los canales oficiales de la Conferencia Episcopal Peruana o escriban al correo institucional prensa@iglesiacatolica.org.pe para comprobar la veracidad de estos mensajes.

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus del mediodía en Castel Gandolfo, Italia, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus del mediodía en Castel Gandolfo, Italia, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Vaticano advierte sobre estafas digitales

En paralelo a la alerta de la CEP, el Vaticano también manifestó su preocupación por la aparición de perfiles falsos del Papa León XIV en la red social Facebook. Desde 2025, la Santa Sede informó sobre una modalidad de fraude digital que utiliza cuentas fraudulentas para solicitar donaciones económicas a nombre del sumo pontífice, generando confusión entre los fieles católicos de todo el mundo.

“Están circulando perfiles falsos en Facebook del ‘Papa León XIV’, solicitando donaciones”, informó el Vaticano a través de su sitio web y canales oficiales.

Las autoridades eclesiásticas enfatizaron que el Papa no posee una página oficial en Facebook y que jamás realiza peticiones económicas por mensaje privado ni a través de redes sociales. “No existe una página oficial en Facebook del Papa León XIV”, subraya el comunicado.

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El Dicasterio para las Comunicaciones explicó que el Papa solo mantiene presencia digital en X (antes Twitter) e Instagram, bajo el usuario verificado @Pontifex. Estas plataformas son los únicos canales reconocidos para difundir mensajes públicos del Santo Padre.

+El Vaticano instó a la comunidad católica a no interactuar con los perfiles falsos y reportarlos directamente a Facebook. Hasta el momento, cientos de usuarios habrían sido contactados por estos estafadores, aunque no se ha informado la cifra exacta de víctimas.

Vía oficial y segura para donaciones

El Vaticano aclaró que la única forma legítima de realizar donaciones al Papa León XIV es a través del Óbolo de San Pedro, la colecta anual que se celebra los días 28 y 29 de junio en parroquias de todo el mundo.

Los fieles pueden colaborar en persona durante las misas o a través del portal oficial del Óbolo de San Pedro, que ofrece opciones seguras para tarjetas de crédito y transferencias bancarias internacionales.

En el caso del Perú, la Conferencia Episcopal Peruana ha habilitado cuentas en el Banco de Crédito del Perú en soles y dólares, facilitando así la contribución de los fieles.

  • Cuenta en soles: 193-1448637-0-95
  • CCI en soles: 00219300144863709511
  • Cuenta en dólares: 193-1448557-1-97
  • CCI en dólares: 00219300144855719711

El depósito debe hacerse a nombre de Conferencia Episcopal Peruana – Óbolo de San Pedro. Tras realizar el pago, los usuarios deben enviar una copia del voucher a los correos electrónicos ospedro@iglesiacatolica.org.pe y sec.ospedro@iglesiacatolica.org.pe.

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