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La selección de Belice contará con un entrenador peruano para clasificar a la siguiente edición de la Copa Oro 2027

La Federación de Fútbol de Belice ha dado inicio a un nuevo periodo con el que busca revolucionar a su equipo a nivel CONCACAF. Para ello, se ha entregado a la experiencia de un reconocido profesional peruano

El destino de la selección de Belice ha quedado en manos de Martín Dall'orso. - Crédito: GBM
El destino de la selección de Belice ha quedado en manos de Martín Dall'orso. - Crédito: GBM
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El material peruano continúa siendo de exportación con Martín Dall’orso, de 59 años. El entrenador nacional ha decidido reincorporarse a la dirección técnica, aunque lejos del suelo que lo vio nacer. En búsqueda de una oportunidad estimulante, aceptó la propuesta para liderar el proyecto de la selección de Belice.

Sintiéndose como un beliceño más, Dall’orso Patri ha comparecido en rueda de prensa, acompañado de su cuerpo de trabajo, tras haber acordado su contrato laboral. De entrada presentó sus galones toda vez que compartió su felicidad por haber recibido una enorme responsabilidad.

“Como entrenador tengo Licencia Pro. Estudié en México y Perú. También soy maestro de entrenadores. Haber venido acá me da mucha alegría, porque conozco bastante el país”, partió diciendo el nuevo seleccionador del elenco caribeño.

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Martín Dall'orso, de 59 años, ha sido presentado como seleccionador de Belice. - Crédito: IA
Martín Dall'orso, de 59 años, ha sido presentado como seleccionador de Belice. - Crédito: IA

A la pregunta de lo que espera de sus dirigidos, Martín Dall’orso fue enfático: “La entrega en el campo. El futbolista debe tener muchas ganas de aportar lo máximo a la selección, que es un orgullo para cualquier jugador”.

Por otro lado, el ‘Cabezón’ aclaró que valorará demasiado la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, el coraje y la perseverancia a la hora de confeccionar la lista de convocados ya sea para enfrentamientos de carácter amistoso o duelos oficiales CONCACAF.

“Eso es todo lo que vamos a exigir. Queremos que se identifiquen con la selección y le den satisfacciones al país, tratando de dar el 200% en cada práctica. Con la ayuda del comando técnico será muy importante”, dijo Martín.

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Consultado acerca de las aptitudes de los potenciales seleccionados beliceños, Dall’orso mencionó que “tengo los mejores conceptos. El futbolista beliceño físicamente es muy dotado, solamente hay que corregir algunas situaciones tácticas. Tendremos una gran selección que nos logre representar”.

Con la llegada de Martín Dall’orso se espera que la selección de Belice mejore sustancialmente en cada una de sus demarcaciones y eleve su nivel de competencia con la mente puesta en ganar un boleto para la siguiente edición de la Copa Oro 2027.

Y eso lo sabe muy bien el peruano: “Hay que entrenar lo más que se pueda, trabajar muchísimo con los jugadores y lograr la clasificación a la Copa Oro. No son palabras, vamos a hacerlo. Me dieron la confianza para lograrlo. Quiero que los futbolistas den su máximo esfuerzo, observaremos a todos para que nos representen y lleguen a la selección”, concluyó.

Martín Dall'orso ha entrenado en distintos clubes del Perú, entre ellos el Santos FC de la Segunda División. - Crédito: Difusión
Martín Dall'orso ha entrenado en distintos clubes del Perú, entre ellos el Santos FC de la Segunda División. - Crédito: Difusión

Confianza plena en Dall’orso

La decisión de la Federación de Fútbol de Belice por apostar por Martín Dall’orso no es antojadiza. El peruano, hace no mucho, demostró sus aptitudes al llevar las riendas de los Verdes FC con un rendimiento destacado. De ahí que las autoridades del balompié caribeño le ofrecieran un cargo mayor.

Ha entrenado al campeón vigente en más de una ocasión durante su estancia aquí y siempre ha salido victorioso. Nos estamos preparando para la Liga de Naciones que comienza a finales de septiembre, así que necesitábamos un entrenador que conociera el panorama futbolístico beliceño, que conociera a los jugadores beliceños, y qué mejor que este caballero que ha ganado el título al más alto nivel del fútbol en Belice”, declaró Sergio Chuc.

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