Perú

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

El show marca el retorno a las presentaciones en vivo antes de los conciertos gratuitos que la agrupación anunció para septiembre en Lima y Monsefú.

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus con ‘Los Caribeños de Guadalupe’
‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus con ‘Los Caribeños de Guadalupe’
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‘La Bella Luz’ regresará a los escenarios con un versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’, en un show programado para este viernes 28 de agosto en la discoteca en Lince.

El anuncio marca un retorno a las presentaciones en vivo luego de semanas de controversia y de la decisión del grupo de frenar parte de su agenda. Esta vez, la agrupación se presentará bajo la dirección de Óscar Junior Custodio, quien asumió un rol protagónico en medio de la crisis.

El evento abrirá sus puertas desde las 7:00 p.m. y se perfila como una noche de competencia musical con varias duplas en formato versus: además del choque entre ambas orquestas, se anunciaron enfrentamientos entre Evelyn Palomino y Marisol, así como entre Josimar y César Vega, en una cartelera que apunta a concentrar cumbia y salsa en una sola velada.

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‘La Bella Luz’ vs ‘Los Caribeños de Guadalupe’

Según lo anunciado, el esperado retorno de ‘La Bella Luz’ se concretará en un escenario de alta convocatoria como la discoteca Cocos. La agrupación, liderada ahora por Óscar Junior Custodio, ofrecerá sus principales éxitos y se destaca la mención de temas como “Y qué pasó” dentro del repertorio.

La propuesta del versus se apoya en una lógica de “duelo” musical: cada grupo alterna canciones para medir la respuesta del público, con un ritmo que suele mantener el espectáculo en alto durante toda la noche. En ese sentido, la fecha del 28 de agosto funciona como una primera gran prueba de reencuentro con su audiencia, en un formato diseñado para generar intensidad y participación.

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Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, responde a los ‘haters’ que se burlan de su voz. YouTube: Magaly Medina El Podcast
Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, responde a los ‘haters’ que se burlan de su voz. YouTube: Magaly Medina El Podcast

Óscar Junior Custodio al mando

Este regreso ocurre bajo la dirección de Óscar Junior Custodio, conocido como “Senderito”, quien tomó la palabra y el liderazgo público en la etapa más tensa para la orquesta. Su nombre aparece ahora como figura central del retorno, tanto en la organización de presentaciones como en los mensajes que el grupo viene difundiendo en redes para reactivar el vínculo con el público.

‘La Bella Luz’ ya había anticipado un retorno “con más fuerza” a través de redes sociales, donde comunicó que volvería con una serie de presentaciones gratuitas en septiembre, aunque hasta el momento no precisó los recintos.

Una noche de versus con más duelos: Evelyn Palomino vs. Marisol y Josimar vs. César Vega

El evento del 28 de agosto no se limita al versus principal. La organización anunció duelos entre artistas de peso en la música tropical:

  • Evelyn Palomino vs. Marisol, en un enfrentamiento que promete un choque de estilos y repertorios.
  • Josimar vs. César Vega, en un cruce de salsa que, según se anticipa, buscará encender el ambiente con energía y coreos.

Este tipo de cartelera apunta a un público amplio: seguidores de orquesta tropical, fans de la cumbia y asistentes que buscan una noche de espectáculo con varios “picos” de emoción.

La Bella Luz anunció su regreso a los escenarios con un versus frente a Los Caribeños de Guadalupe este 28 de agosto en la discoteca Cocos, en Lince.
La Bella Luz anunció su regreso a los escenarios con un versus frente a Los Caribeños de Guadalupe este 28 de agosto en la discoteca Cocos, en Lince.

Shows suspendidos por denuncia de Naldy Saldaña

El regreso a los escenarios se da tras días complejos para ‘La Bella Luz’, en medio de la denuncia pública de Naldy Saldaña y la salida de César Sánchez, exdirector musical. En medio de esa etapa, el grupo había reconocido que su agenda se vio afectada: se informó que llegaron a suspender presentaciones consecutivas para no exponer a sus integrantes.

En paralelo, La Bella Luz anunció mediante un video en Instagram una serie de conciertos gratuitos en septiembre bajo el lema “Adiós Jamás”, con fechas para Lima (sábado 5 de septiembre) y Monsefú (domingo 6), sin recintos confirmados hasta ahora. En ese material, Óscar Junior habló del respaldo interno en momentos difíciles: “El tiempo me va mostrando que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando conoces a la familia de verdad”.

El versus del 28 de agosto, entonces, aparece como un paso clave: el retorno inmediato a un local de Lima antes del calendario anunciado para septiembre.

Seis jóvenes, tres hombres y tres mujeres, vestidos de blanco, posan sentados y de pie en una playa rocosa con una duna de arena al fondo
Los integrantes de la orquesta La Bella Luz posan en una playa anunciando su regreso a los escenarios con conciertos gratuitos en Lima y Monsefú.

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