‘Chalaca’ Gonzales apuntó con furia contra Juan Reynoso en la selección peruana: “Tuvo errores que no los tiene uno de infantiles”

'Chalaca' Gonzales apuntó contra Juan Reynoso por mal momento de la selección peruana en las Eliminatorias 2026.

La selección peruana tiene una dura tarea que hacer de cara a la temporada 2024. Y es que luego de las primeras seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, la ‘bicolor’ solo pudo conseguir dos puntos y ha dejado varias dudas. De hecho, aparte de los jugadores, la críticas han recaído sobre el técnico Juan Reynoso. La más reciente persona en cuestionarlo ha sido César Gonzales, quien apuntó con furia contra él y lo calificó como un DT con errores que no se ven en menores.

“Aposté por él, pero su manejo no le gustó a nadie. No creo que exista un peruano que le haya gustado su trabajo. Tuvo errores que no los tiene ni un entrenador de infantiles. Le faltó ganarse a los jugadores y tratarlos mejor. Convocó a Ormeño y no lo hizo jugar, el chico solo vino a visitar a sus sobrinos”, fueron sus primeras palabras en diálogo con Trome.

De la misma manera, ‘Chalaca’ se mostró desconcertado por haber llevado a Oliver Sonne a las jornadas de octubre y noviembre sin hacerlo debutar (ante Venezuela regresó al banco de suplentes totalmente resignado), así como de otras decisiones.

“Lo que le hizo a Sonne fue una falta de respeto, desde ahí los chicos lo miraban mal. Luego no puso a Paolo (Guerrero) en Bolivia cuando venía bien y jugando en altura. En un partido saca a cuatro de golpe, eso quiere decir que planteó mal”, señaló.

Oliver Sonne regresa al banco de suplentes al confirmarse su no ingreso (Alberto Mauricio - Infobae)

Comparación con técnico campeón del mundo

César Gonzales no se detuvo con sus reproches y, en esta ocasión, comparó el comando técnico de Juan Reynoso con el de Lionel Scaloni en la selección argentina. “Es duro lo que voy a decir, pero Scaloni voltea y ve a Ayala, Samuel y Aimar que le dan indicaciones. ¿Reynoso a quién tenía? A su familiar y a un ‘pata’ con la computadora que a la hora de partido no sirve. En un partido de nivel qué le puede decir (Jaime) Serna”, comentó.

Actualidad de la selección peruana

Después de todo lo indicado líneas arriba, la salida de Juan Reynoso de la selección peruana sería un hecho más inminente a falta de oficialización. En ese sentido, ‘Chalaca’ Gonzales describió el perfil que debería tener el nuevo entrenador del combinado patrio, soltando polémicas frases. “Lo primero que debemos buscar es una persona que entienda al futbolista peruano. El peruano en Sudamérica es considerado vago, indisciplinado y más sale en las páginas de farándula que en las deportivas”, sostuvo.

Asimismo, el exfutbolista de 67 años utilizó más duros calificativos para reseñar la imagen del jugador peruano. “A nivel de personalidad, trato, siempre están con su hue… El peruano es jodido, comodón, flojón, aniñado. Lo cambias y se molesta con el entrenador o sale y tira la camiseta”, enfatizó.

La selección peruana se encuentra a tres puntos de la zona de clasificación para el Mundial de Norteamérica 2026. - créditos: FPF

Ahora, a pesar de que a Juan Reynoso le gustaría seguir al mando de la selección peruana, sus días en Videna estarían contados. Es por esto que, desde la interna de la FPF se manejan varios nombres que podrían reemplazarlo. La primera opción es Jorge Fossati, entrenador campeón con Universitario de la Liga 1 2023, que reúne las características deseadas. Se le suma el hecho de que ya tendrían información sobre la claúsula de rescisión con el club ‘crema’ y asumen que es una cifra manejable.

Si bien la reunión entre ambas partes no se ha concretado, todo indica que se desarrollaría finalizada la era Reynoso. Cabe resaltar que, el estratega de 71 años tiene contrato con la ‘U’ hasta fines de 2024 y. aunque no ha descartado ponerse el buzo de la ‘blanquirroja’, su prioridad es el inicio de la pretemporada estudiantil.