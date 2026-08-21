Cienciano en números: las estadísticas que explican su histórica campaña en la Copa Sudamericana 2026

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Botafogo v Cienciano - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - August 20, 2026 Cienciano players pose for a team group photo before the match REUTERS/Ricardo Moraes

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Cienciano volvió a instalarse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana después de 23 años y su campaña puede explicarse también a través de los números.

El conjunto cusqueño ha conseguido avanzar en una competencia en la que tuvo que superar diferentes obstáculos y protagonizó algunos de los resultados más contundentes de la edición 2026.

Desde su clasificación inicial hasta la eliminación de Lanús y la goleada sobre Botafogo, el ‘Papá’ ha construido una campaña en la que destacan sus goles, sus principales figuras y, especialmente, su rendimiento en Cusco.

Carlos Garcés, el principal goleador

Uno de los nombres que aparece en la parte alta de la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana es el delantero ecuatoriano Carlos Garcés.

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El atacante de Cienciano registra cuatro goles en la competencia y se encuentra entre los máximos artilleros del torneo.

Su presencia ofensiva ha sido importante para el equipo cusqueño durante una campaña en la que el gol se convirtió en uno de los principales argumentos para avanzar de ronda.

Garcés comparte protagonismo con otros dos atacantes de Cienciano que también aparecen entre los goleadores destacados del torneo.

¡Momento de pura emoción en la CONMEBOL Sudamericana! Carlos Garcés se eleva y con un cabezazo imparable anota el 3-0 para Cienciano contra Lanús, dándole la vuelta a la eliminatoria y desatando la euforia en el estadio.

Bandiera y Succar, tres goles cada uno

Neri Bandiera y Matías Succar acumulan tres goles cada uno en la Copa Sudamericana 2026.

El caso de Succar resulta especialmente llamativo por su actuación frente a Botafogo.

El delantero consiguió un triplete en la goleada 6-1 sobre el conjunto brasileño y fue una de las grandes figuras de aquella noche en Cusco.

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Su actuación permitió que Cienciano construyera una diferencia de cinco goles antes del partido de vuelta y dejó al equipo brasileño obligado a realizar una remontada extraordinaria.

El delantero volvió a marcar de cabeza y celebró a todo pulmón en el Garcilaso de Cusco - Crédito: ESPN.

El 6-1 que cambió la serie

El partido frente a Botafogo es, hasta ahora, uno de los grandes números de la campaña. Cienciano venció 6-1 al equipo brasileño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Los goles fueron marcados por Matías Succar, Neri Bandiera, Marcos Martinich y Cristian Souza, con Succar como protagonista principal gracias a sus tres anotaciones.

El dominio cusqueño también quedó reflejado en las estadísticas.

Cienciano registró 29 remates, 12 de ellos dirigidos al arco, y alcanzó un 54% de posesión. Además, generó 2,46 goles esperados frente a los 0,48 de Botafogo.

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Fue una actuación que no solo se explicó por la eficacia frente al arco, sino también por la cantidad de ocasiones generadas.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El poder ofensivo desde fuera del área

Otro dato llamativo de Cienciano en esta edición está relacionado con la distancia de sus remates.

El equipo cusqueño ha conseguido marcar varios goles desde fuera del área, una estadística que refleja la variedad de recursos ofensivos que ha mostrado durante el torneo.

Uno de los tantos más llamativos fue el de Marcos Martinich ante Botafogo, que llegó desde una distancia considerable y se convirtió en una de las imágenes de la histórica goleada.

La capacidad para encontrar el arco desde media y larga distancia se suma a los goles conseguidos mediante centros, jugadas colectivas y acciones a balón parado.

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El jugador cusqueño puso la pelota en un lugar imposible para el portero brasileño - Crédito: ESPN.

Cusco, una fortaleza

Si existe un número que permite explicar buena parte de la campaña de Cienciano, ese es su rendimiento como local. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue escenario de dos remontadas fundamentales.

Primero ocurrió contra Lanús. El equipo argentino había ganado 2-0 en el partido de ida, pero Cienciano consiguió darle vuelta a la serie con una goleada 4-0 en Cusco. La remontada permitió al conjunto peruano avanzar a los octavos de final.

Jugadores de Cienciano y Lanús disputan el balón durante el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana 2026, donde Cienciano se impuso por 1-0.

Después llegó el partido contra Botafogo. Cienciano volvió a hacerse fuerte en casa y consiguió una victoria todavía más contundente: 6-1.

Los números muestran, por tanto, que jugar en Cusco no ha sido un detalle secundario en esta campaña. Ha sido uno de los factores que explican por qué el ‘Papá’ está ahora entre los ocho mejores de Sudamérica.

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Una campaña construida con remontadas

Otro elemento estadístico que define al equipo es su capacidad para recuperarse después de perder el partido de ida.

Contra Lanús, Cienciano cayó 2-0 como visitante y luego ganó 4-0 en casa.

Contra Botafogo, consiguió una ventaja de 6-1 en Cusco y tuvo que defenderla en Brasil.

Son dos series completamente diferentes, pero ambas muestran la importancia que ha tenido la diferencia de goles conseguida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Montevideo City Torque también tiene sus goleadores

El próximo rival de Cienciano también cuenta con jugadores que han destacado en el apartado ofensivo.

La tabla de goleadores de la Sudamericana registra a Franco Pizzichillo y Salomón Rodríguez con tres goles cada uno para Montevideo City Torque.

Pizzichillo, además, consiguió el gol que permitió al equipo uruguayo derrotar a Tigre en el partido de ida de los octavos de final.

Montevideo City Torque terminó eliminando al conjunto argentino con un marcador global de 3-1 después de ganar también el partido de vuelta por 2-1.

Por ello, la serie de cuartos de final tendrá un interesante duelo entre delanteras.

Montevideo City Torque's Argentine defender #03 Kevin Silva and Tigre's forward #22 Santiago Lopez fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Argentina's Tigre and Uruguay's Montevideo City Torque at the Jose Dellagiovanna stadium in Victoria, Buenos Aires province Argentina, on August 12, 2026. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

23 años para acceder a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Por encima de goles, remates y estadísticas individuales existe un número que resume lo que significa esta campaña para Cienciano: 23.

Son los años que habían pasado desde la última vez que el conjunto cusqueño disputó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La última vez fue en 2003, cuando terminó conquistando el torneo y escribiendo una de las páginas más importantes de la historia del fútbol peruano.

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Ahora, el equipo vuelve a encontrarse entre los ocho mejores.

Los números explican parte del recorrido: cuatro goles de Garcés, tres de Bandiera, tres de Succar, goleadas de 4-0 y 6-1 en Cusco y una nueva serie de eliminación directa por disputar.