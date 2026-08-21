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Cienciano sigue haciendo caja en la Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que acumula tras eliminar a Botafogo

El conjunto cusqueño atraviesa una destacada campaña internacional y, tras dejar en el camino al cuadro brasileño, afrontará los cuartos de final con la posibilidad de seguir incrementando sus ganancias

Cienciano sigue acrecentando su premio en la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano sigue acrecentando su premio en la Copa Sudamericana 2026. Crédito: AFP
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Cienciano consiguió una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y, además del importante logro deportivo, aseguró un nuevo ingreso económico para sus arcas. El conjunto cusqueño eliminó a Botafogo pese a caer 1-0 en el duelo de vuelta disputado en Río de Janeiro, resultado que no le impidió imponerse 6-2 en el marcador global.

La campaña del ‘papá’ en el certamen continental viene acompañada de importantes premios monetarios.Desde su participación en las primeras etapas, el club ha ido sumando ingresos por cada instancia superada y ahora recibió una nueva recompensa tras meterse entre los ocho mejores del torneo.

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Por alcanzar los cuartos de final, Cienciano aseguró 700 mil dólares, monto correspondiente al premio establecido por la Conmebol para los equipos que avanzan a esta ronda. Esta cantidad se suma a los 1 millón 875 mil dólares que el cuadro cusqueño había acumulado antes de disputar la serie frente a Botafogo.

De esta manera, tras superar al conjunto brasileño, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo alcanza los 2 millones 575 mil dólares en premios durante su participación en la Copa Sudamericana 2026. Una cifra que refleja el impacto que viene teniendo la campaña internacional del ‘papá’ tanto en el plano deportivo como en el económico.

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Botafogo luchó en casa por una remontada épica, pero solo consiguió un gol ante un Cienciano que supo defender su ventaja. El resumen incluye goles, atajadas, jugadas polémicas revisadas por el VAR y la eliminación del equipo brasileño | DSports

El monto corresponde exclusivamente a los premios entregados por la Conmebol de acuerdo con las etapas y resultados conseguidos en el campeonato. A ello podrían sumarse otros ingresos generados por el club, como la recaudación de sus partidos como local, publicidad y conceptos comerciales vinculados a su participación en el torneo internacional.

Así fue acumulando el millonario premio

El dinero fue acumulándose de manera progresiva a medida que Cienciano avanzó en el torneo. El cuadro cusqueño comenzó su recorrido desde la fase previa y fue superando cada instancia hasta instalarse entre los ocho mejores. El desglose de los premios obtenidos es el siguiente:

  • 225 mil dólares: por participar en la fase previa.
  • 300 mil dólares: por acceder a la fase de grupos.
  • 250 mil dólares: por conseguir dos victorias en la fase de grupos.
  • 500 mil dólares: por avanzar a los playoffs.
  • 600 mil dólares: por clasificar a los octavos de final tras eliminar a Lanús.
  • 700 mil dólares: por clasificar a los cuartos de final tras eliminar a Botafogo.

La suma de estos montos alcanza los 2 millones 575 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 8 millones 677 mil soles, cifra que refleja el importante impacto económico de la campaña internacional que viene realizando Cienciano en la Copa Sudamericana 2026.

Los premios económicos se incrementaron para la Copa Sudamericana 2026.
Los premios económicos se incrementaron para la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano va por otro millonario premio

La clasificación a los cuartos de final no solo le permitió a Cienciano asegurar los 700 mil dólares correspondientes a esta instancia. El ‘papá’ ahora tendrá la posibilidad de incrementar nuevamente sus ingresos si logra superar a Montevideo City Torque y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026.

En caso de avanzar a las semifinales, el conjunto cusqueño recibiría un premio adicional de 800 mil dólares, de acuerdo con la escala de incentivos de la Conmebol. De esta manera, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo podría seguir aumentando una bolsa económica que ya asciende a 2 millones 575 mil dólares en el certamen.

El duelo ante Montevideo City Torque será, por tanto, un nuevo desafío deportivo y económico para Cienciano. Una clasificación a semifinales no solo significaría instalarse entre los cuatro mejores del torneo, sino también sumar otro importante ingreso para las arcas de la institución.

Cienciano ya dejó en el camino a Lanús y Botafogo, y ahora tendrá la oportunidad de seguir avanzando en un torneo que le viene dando réditos tanto dentro como fuera de la cancha. Ante su contendiente uruguayo, el ‘papá’ buscará prolongar su gran campaña y mantener vivo el sueño de volver a disputar una final continental.

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