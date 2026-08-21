¿Ministro del Interior ‘se rinde’ ante criminalidad?: “Tienen mejor tecnología que nosotros”, aseguró ante Congreso

Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el titular del Interior, César Astudillo, detalló las acciones que implementará el gobierno para fortalecer las capacidades de inteligencia, ciberseguridad y análisis digital de la Policía Nacional del Perú. | Canal N

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Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, en el Congreso de la República, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, reconoció que las organizaciones criminales en el país disponen de herramientas tecnológicas avanzadas, superando en ocasiones a la propia Policía Nacional del Perú (PNP).

“Ahora nos encontramos con unas tecnologías que a veces las poseen los criminales y nosotros no. Y nos damos cuenta de eso. Y siempre estamos llevando con lo que tenemos a combatir estas deficiencias”, expresó Astudillo.

El ministro remarcó que el fortalecimiento policial requiere inversiones significativas en capacidades técnicas y humanas. “Este fortalecimiento de nuestra policía implica fortalecer su capacidad para enfrentar precisamente a esta criminalidad, que ya no solamente tiene radios y tiene inteligencia humana, no, va más allá, tiene última tecnología”, subrayó.

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Además, mencionó la necesidad de contar con sistemas de última generación y citó ejemplos como “Constelación” y “Pegasus”, aunque reconoció que “ya Pegasus también se quedó, ahora estamos en otra era y eso lo necesitamos. Pero eso, como comprenderán, pues no, no cuesta cien soles, son inversiones que tenemos que hacer. Y en eso estamos, créannos, en eso estamos”.

El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, presenta nuevas estrategias contra la criminalidad mientras un recuadro ilustra una detención policial en la vía pública. (X/@Mininter)

Inversiones en inteligencia, ciberseguridad y cooperación internacional

El titular del Mininter explicó que la nueva estrategia contempla el uso de tecnología especializada en geolocalización, análisis digital y la capacitación de personal policial.

“Esta nueva capacidad incluye el uso de tecnología especializada, geolocalización, análisis digital y, sobre todo, preparar a nuestro personal. Paralelamente, fortalecemos la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la trazabilidad de los sistemas policiales”, detalló ante el pleno.

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“Deben haber escuchado mucho de C4, C5i en las municipalidades. Lo tenemos también en nuestra policía. La línea 105 funciona con eso. Con el apoyo que nos darán, queremos invertir hasta el último sol en ampliar nuestra tecnología, poder combatir al crimen con tecnología”, afirmó.

Asisimo, resaltó los retos legales y técnicos que enfrenta la lucha contra el crimen digital, en particular la dificultad de intervenir plataformas de mensajería como WhatsApp.

“Hemos hablado, por ejemplo, de, ustedes saben que un WhatsApp no se puede intervenir, ¿no es cierto? Y necesitamos que Meta, la plataforma norteamericana que no está en el Perú, tiene que estar acá. Mañana tenemos reuniones con la embajada para solucionar eso cuanto antes”, adelantó Astudillo, subrayando la necesidad de cooperación internacional para avanzar en la persecución de delitos tecnológicos.

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En ese sentido, el Gobierno confía en que la modernización de la PNP y la inversión en nuevas tecnologías permitirán cerrar la brecha con la criminalidad organizada y reforzar la seguridad ciudadana en el país.

¿Óscar Arriola continará como jefe de la PNP?

En otro momento de su intervención, Astudillo confirmó que Óscar Arriola continuará como comandante general de la Policía Nacional, señalando que la ley vigente restringe su remoción antes de cumplir dos años en el cargo.

Astudillo aclaró que todos los altos mandos son evaluados por resultados, pero que la normativa solo permite su cese en casos de muerte, delito flagrante, impedimento físico grave o renuncia. El ministro anunció además que el Ejecutivo propondrá una modificación legal para establecer reglas más claras sobre la conducción de la institución policial y sus principales cargos.

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