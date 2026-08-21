Sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho dejó tres heridos y daños en más de 40 viviendas, tres colegios y seis centros de salud

Un sismo de magnitud 7,2 deja decenas de viviendas afectadas y colapsadas en la localidad de Coracora, en la región peruana de Ayacucho.

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El sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho dejó tres personas con heridas leves y daños preliminares en al menos 42 viviendas, tres instituciones educativas y seis establecimientos de salud, según el reporte difundido por el Gobierno Regional de Ayacucho a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). El movimiento generó preocupación en las localidades ubicadas cerca del epicentro.

El epicentro del sismo se ubicó en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros e intensidad III-IV. Mientras las autoridades verifican las condiciones de las zonas afectadas, los equipos de emergencia mantienen comunicación con los gobiernos locales para actualizar el balance de daños.

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La actividad sísmica continuó durante la jornada. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos réplicas al norte de Coracora: una de magnitud 4.2, registrada durante la tarde, y otra de magnitud 4.0, ocurrida a las 20:24:18 horas. Ambos eventos forman parte del monitoreo de la secuencia sísmica posterior al movimiento principal.

Integrantes del COER de Ayacucho coordinan las acciones de respuesta y la evaluación de daños en una carpa de mando tras el sismo. (Foto: Gobierno Regional de Ayacucho)

Sismo de 7.2 dejó tres heridos y más de 40 viviendas afectadas

El primer balance del Gobierno Regional de Ayacucho reportó tres personas heridas de carácter leve, quienes recibieron atención tras el movimiento telúrico. El COER mantiene el seguimiento de la situación en las provincias cercanas al epicentro para determinar si aparecen nuevos casos relacionados con el sismo.

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En cuanto a las viviendas, 33 resultaron afectadas en la provincia de Parinacochas. El reporte detalla que 12 se encuentran en Pullo, siete en Coracora, tres en Chumpi y dos en Upahuacho. A estas se suman ocho viviendas afectadas en Puquio y una en Leoncio Prado, en la provincia de Lucanas.

El balance también incluye tres viviendas inhabitables y una destruida. Las cifras todavía pueden modificarse mientras las municipalidades avanzan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las zonas donde se sintió con mayor intensidad el movimiento.

Paredes de piedra y adobe colapsadas acumulan escombros dentro de una vivienda tras el sismo de magnitud 7,2 en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. (Foto: Gobierno Regional de Ayacucho)

Tres colegios y seis establecimientos de salud presentan daños

El sismo en Ayacucho también afectó infraestructura pública. De acuerdo con el reporte regional, tres instituciones educativas presentan daños. La información disponible hasta el momento no precisa el nivel de afectación de cada colegio, por lo que las autoridades continúan con las inspecciones correspondientes.

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Los establecimientos de salud también figuran entre las infraestructuras afectadas. El Gobierno Regional informó sobre seis centros de salud con daños, de los cuales tres se encuentran en Puquio y otros tres en Coracora.

La evaluación de estos espacios forma parte de las labores que desarrollan las autoridades locales. El objetivo es determinar el estado de las instalaciones y establecer las necesidades de atención que puedan surgir en las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

Una vivienda de adobe con la pared destruida ilustra los daños materiales ocasionados por el sismo registrado en la región peruana de Ayacucho. (Foto: Gobierno Regional de Ayacucho)

Autoridades mantienen monitoreo mientras se registran réplicas

Tras el sismo de magnitud 7.2, equipos de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, Seguridad y Defensa se desplazaron hacia las zonas afectadas para reforzar las acciones de respuesta. El COER mantiene comunicación con las autoridades de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara.

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La actividad sísmica continuó horas después del movimiento principal. El IGP reportó una réplica de magnitud 4.2 a las 16:30:31 horas, con epicentro ubicado a 28 kilómetros al norte de Coracora y una profundidad de 108 kilómetros.

Más tarde, a las 20:24:18 horas, se registró una segunda réplica, esta vez de magnitud 4.0. El epicentro se ubicó a 26 kilómetros al norte de Coracora y tuvo una profundidad de 116 kilómetros. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras continúa la evaluación de daños y coordinan la entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas.