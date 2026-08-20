Magaly Medina afirma que se reunió con Yahaira Plasencia tras demanda: “Estamos llegando a acuerdos”

La conductora de “Magaly TV La Firme” confirmó que se reunió con la cantante y su productor para conversar sobre el proceso judicial que mantienen desde 2024. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina sorprendió al confirmar públicamente que mantuvo un encuentro presencial con Yahaira Plasencia, luego de que la cantante revelara que ambas habían conversado sobre la demanda que mantienen desde 2024. La conductora de “Magaly TV La Firme” contó detalles de este acercamiento y aseguró que actualmente se encuentran buscando una salida al proceso judicial mediante el diálogo y una posible conciliación.

El pronunciamiento de la periodista se produjo luego de que recordara una entrevista que Yahaira concedió al diario Trome el pasado 23 de julio, en la que la cantante habló sobre el proceso legal y dejó abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con Magaly.

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La situación tomó un nuevo giro luego de que la propia conductora confirmara que el encuentro mencionado por Yahaira efectivamente ocurrió.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Yahaira Plasencia habló sobre la demanda contra Magaly Medina

Magaly Medina comenzó recordando las declaraciones que Yahaira Plasencia brindó al diario Trome, donde fue consultada sobre la situación de la demanda que presentó contra la conductora.

La cantante se refirió también al fallecimiento de su abogado, el doctor Paredes, quien, según recordó Magaly, también fue abogado de ella. Ante la consulta sobre si esta situación había dejado el proceso en pausa, Yahaira respondió que la demanda continuaba.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No, todavía sigue. La demanda contra la señora Magali Medina fue presentada en el 2024”, habría declarado la cantante.

Yahaira explicó que el proceso ya había avanzado considerablemente y que ambas partes incluso habían llegado a una etapa de juicio oral. Sin embargo, durante este tiempo se produjo un acercamiento que permitió que las dos pudieran conversar personalmente.

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“Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación”, habría señalado. La cantante agregó que cualquier eventual acuerdo debería dejar satisfechas a ambas partes.

“De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos”, habría manifestado Yahaira.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly confirma que sí se reunió con Yahaira

Después de recordar las palabras de la cantante, Magaly Medina decidió confirmar que el encuentro efectivamente ocurrió. “Yo debo decir que Yahaira y yo sí nos hemos reunido”, afirmó la conductora.

Magaly explicó que no estuvo sola durante la conversación, pues también participó su productor. Según relató, la reunión permitió que ambas pudieran conversar directamente y abordar diferentes asuntos.

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“Sí hemos conversado, nos hemos reunido personalmente con mi productor y ella. Hemos hablado, hemos hablado de diferentes cosas”, contó.

La periodista no quiso revelar todavía todos los detalles de lo conversado y dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, tanto ella como Yahaira puedan contar públicamente qué ocurrió durante ese encuentro.“En algún momento se los contaremos ella y yo, de repente”, manifestó.

Sin embargo, sí confirmó que existe una intención de ambas partes de encontrar una solución al conflicto judicial. “Estamos llegando a acuerdos. Sí, estamos llegando a acuerdo”, aseguró Magaly.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly y Yahaira buscan una conciliación

La conductora explicó que el acercamiento se produjo en términos cordiales y destacó la importancia de poder conversar directamente con la persona con la que existe una diferencia.

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“Conversar civilizadamente, frente a frente, mirándonos a la cara. En eso estamos”, sostuvo. Magaly dejó claro que todavía no existe una conclusión definitiva sobre el proceso, por lo que será necesario esperar para conocer si finalmente se concreta una conciliación. “Ya les comentaremos y les diremos qué pasa”, señaló.

El cambio de tono resulta significativo debido a que durante años la relación entre ambas ha estado marcada por fuertes declaraciones públicas y enfrentamientos. Ahora, según lo explicado por Magaly, ambas estarían buscando resolver sus diferencias mediante el diálogo.

La periodista incluso cuestionó la necesidad de continuar con una disputa judicial si existe la posibilidad de solucionar el conflicto de otra manera. “Pero sí, ¿para qué nos vamos a pelear ella y yo? O sea, ¿por qué?”, expresó.

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Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona llevar el conflicto hasta un juicio

La conductora continuó explicando su posición y planteó que el proceso judicial pudo haberse originado a partir de una susceptibilidad que hizo que Yahaira se sintiera ofendida.

“¿Para qué llevar a juicio algo que tu susceptibilidad quiso o te hizo sentir ofendida?”, cuestionó.

Magaly reconoció que el mundo de la televisión y el espectáculo es complicado y que las personas que trabajan públicamente están constantemente expuestas a críticas, comentarios y situaciones que pueden generar conflictos. “Estamos en un medio salvaje”, sostuvo.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly se solidariza con Yahaira por la salud de su madre

Durante su pronunciamiento, Magaly Medina también tuvo palabras para el difícil momento personal que atraviesa actualmente Yahaira Plasencia.

La conductora mencionó que la cantante tiene a su madre delicada de salud y que, en este momento, gran parte de sus energías están concentradas en acompañarla.

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“Ella está atravesando, además, una etapa bastante complicada. Tiene a su madre bastante enferma”, señaló Magaly.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Todas sus energías están centradas en darle a su madre paz y tranquilidad”, expresó. Magaly también señaló que la cantante está esperando que su progenitora pueda recuperar su salud.

“Y sobre todo en rogar para que su mamá se recupere y vuelva a tener la salud de siempre”, manifestó. Finalmente, la conductora dejó claro que, pese a las diferencias que ha tenido con Yahaira en el pasado, actualmente también desea que la situación familiar de la cantante pueda mejorar. “Eso es lo que también deseamos para ella”, afirmó.

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Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Una posible solución después de dos años de disputa

La confirmación de Magaly Medina llega después de que Yahaira Plasencia revelara públicamente que ambas habían tenido la oportunidad de conversar sobre la demanda. El proceso, según las declaraciones recordadas por la conductora, fue iniciado en 2024 y ya había avanzado hasta la etapa de juicio oral.

Ahora, tanto la cantante como la periodista coinciden en que existe una posibilidad de encontrar una salida mediante una conciliación.

Magaly dejó claro que todavía no puede hablar de un acuerdo definitivo, pero sí confirmó que las conversaciones están avanzando. “Estamos llegando a acuerdos”, reiteró.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.