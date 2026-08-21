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Descubren piezas de hasta 1.800 años de antigüedad durante excavaciones en el sitio arqueológico Marka Kunka, en Áncash y una plaza ceremonial

El conjunto incluye seis lajas con felinos fragmentados intencionalmente, una figura antropomorfa, un felino intacto y una cabeza clava con representación de este animal

Las piezas, de entre 200 y 700 d.C., fueron encontradas en el sector Purush Punta, donde las excavaciones del proyecto Marka Kunka presentan un 40 % de avance. Composición: Infobae
Las piezas, de entre 200 y 700 d.C., fueron encontradas en el sector Purush Punta, donde las excavaciones del proyecto Marka Kunka presentan un 40 % de avance. Composición: Infobae
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El Proyecto de Investigación Arqueológica Marka Kunka reportó nuevos hallazgos en el sector Purush Punta, ubicado entre los caseríos de Huacna, Sipza y El Carmen, en el distrito de La Merced, provincia de Aija, Áncash. Las piezas recuperadas corresponden al periodo Recuay, con una antigüedad estimada entre los años 200 y 700 d.C.

Entre los materiales identificados figuran seis lajas con representaciones de felinos fragmentadas de forma intencional, una pieza con diseño antropomorfo, una representación de felino intacta y una cabeza clava con figura de este animal. El conjunto fue registrado durante las excavaciones que desarrolla el proyecto en este sector arqueológico.

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Los trabajos están bajo la dirección del arqueólogo Carlos Castillo Mejía, egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Según la información del proyecto, las excavaciones alcanzan un 40 % de avance y permitieron reconocer diferentes espacios dentro del sitio.

El registro arqueológico incluye recintos de planta cuadrangular y rectangular, una plaza ceremonial, accesos y pasajes. Esta distribución permitió identificar una organización espacial vinculada con las actividades desarrolladas en Marka Kunka durante la época prehispánica.

Hallazgos corresponden al periodo Recuay

El conjunto incluye seis lajas con felinos fragmentados intencionalmente, una figura antropomorfa, un felino intacto y una cabeza clava con representación de este animal. Difusión
El conjunto incluye seis lajas con felinos fragmentados intencionalmente, una figura antropomorfa, un felino intacto y una cabeza clava con representación de este animal. Difusión

El equipo arqueológico recuperó seis lajas con figuras de felinos que presentan fragmentación intencional. La iconografía de estas piezas corresponde al periodo Recuay, etapa que se ubica entre los años 200 y 700 d.C.

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También fue localizada una laja con un diseño antropomorfo, cuya representación corresponde, según la interpretación del proyecto, a un ancestro mitificado. A este conjunto se suma una figura de felino intacta, considerada uno de los principales hallazgos registrados durante esta etapa de las excavaciones.

Otra pieza identificada corresponde a una cabeza clava con representación de felino. Este elemento se suma al conjunto de evidencias que vinculan el sector Purush Punta con prácticas de carácter ceremonial.

Los hallazgos corresponden al periodo Recuay y fueron registrados junto a una plaza ceremonial, recintos, accesos y pasajes que permiten conocer la organización del antiguo asentamiento. Difusión
Los hallazgos corresponden al periodo Recuay y fueron registrados junto a una plaza ceremonial, recintos, accesos y pasajes que permiten conocer la organización del antiguo asentamiento. Difusión

De acuerdo con la investigación arqueológica, los elementos recuperados permiten asociar Purush Punta con actividades de culto al agua y a los ancestros. Estas prácticas tuvieron relación con las actividades agrícolas y ganaderas de las sociedades prehispánicas que ocuparon este territorio.

La identificación de una plaza ceremonial, junto con los recintos, accesos y pasajes, aporta información sobre la distribución de los espacios utilizados en el sitio. Los trabajos de excavación también permiten recuperar evidencias materiales asociadas con la función que cumplió este sector.

El proyecto de investigación continúa con el retiro y registro de las distintas capas estratigráficas. El avance reportado corresponde al 40 % de las excavaciones previstas para esta etapa.

Estudiantes de varias universidades participan en las excavaciones

El proyecto cuenta con la participación de estudiantes de arqueología de la UNASAM. Entre ellos figuran Mayra Medina Abarca, Esperanza Anaya Huerta, Yamile Cerna Guerrero, Betzabe Castromonte Ramírez, Mario Alejos Castillo, Roberto León Gloria y Enzo Estefano Ramírez Cochachin.

También participan estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de representantes de otras universidades. La presencia de estudiantes forma parte de las actividades de formación e intercambio académico vinculadas con el proyecto.

Las labores arqueológicas comenzaron el 13 de julio de 2026 y están previstas hasta el 28 de septiembre del mismo año.

Municipalidad de La Merced respalda el proyecto

El equipo liderado por el arqueólogo Carlos Castillo Mejía considera que las evidencias permiten vincular Purush Punta con prácticas de culto al agua y los ancestros relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas.
El equipo liderado por el arqueólogo Carlos Castillo Mejía considera que las evidencias permiten vincular Purush Punta con prácticas de culto al agua y los ancestros relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas.

La investigación cuenta con financiamiento y apoyo de la Municipalidad Distrital de La Merced, bajo la gestión de la doctora Magaly Roldán. El proyecto también dispone de autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash (DDCA).

El objetivo establecido para el mediano y largo plazo contempla la posibilidad de convertir Marka Kunka en un sitio turístico abierto al público. La propuesta considera visitantes locales, regionales y nacionales, además de una articulación con el desarrollo cultural y económico de la provincia de Aija y de la región Áncash.

Por ahora, las labores continúan en el sector Purush Punta, donde el equipo mantiene el proceso de excavación, registro de evidencias y análisis de los espacios identificados dentro del sitio arqueológico Marka Kunka.

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