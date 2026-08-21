Lluvias provocan colapso de muro inca en Ollantaytambo y Ministerio de Cultura restaura estructura prehispánica afectada

Un segmento de un muro de factura inca colapsó en la calle Santa Rosa debido al deterioro asociado a la humedad y las lluvias persistentes. Difusión

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Las intensas lluvias registradas en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, Cusco, provocaron diversas emergencias en calles, vías, viviendas y sectores cercanos a ríos. Entre los incidentes reportados por las autoridades locales figuró el colapso de un segmento de un muro de factura inca ubicado en la calle Santa Rosa.

El deterioro de la estructura estuvo relacionado con la acumulación de humedad generada por las precipitaciones persistentes. La presencia de maleza sobre el muro también fue reportada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo como un factor que habría acelerado el deterioro de la construcción prehispánica.

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El hecho ocurrió el martes 18 de agosto de 2026 y fue comunicado por la municipalidad a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, con evidencias recogidas durante la evaluación del sector. Tras la alerta, personal especializado del Ministerio de Cultura realizó labores destinadas a recuperar los elementos líticos afectados.

El tramo comprometido formaba parte de una estructura prehispánica de aproximadamente un metro de longitud, 0.60 metros de ancho y 2.50 metros de altura. La intervención incluyó el tratamiento de la humedad y la restitución de las piezas que correspondían al segmento que colapsó.

Intervención del Ministerio de Cultura en el muro inca

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y la Jefatura del Parque Arqueológico de Ollantaytambo recuperaron y restituyeron las piezas líticas afectadas. Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Pueblo Inka Sonqonchispi

El Ministerio de Cultura, por medio de la DDC Cusco y la Jefatura del Parque Arqueológico de Ollantaytambo, culminó los trabajos de restauración del segmento situado en las inmediaciones de la vía Cusco-Quillabamba.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Cultura, las labores estuvieron a cargo de especialistas en mantenimiento y conservación del patrimonio arqueológico. El equipo recuperó los elementos líticos del sector afectado y procedió con su restitución después del tratamiento de la humedad acumulada en la estructura.

El responsable del Parque Arqueológico de Ollantaytambo, Daniel Benito, explicó que la intervención siguió las características y técnicas constructivas propias de la arquitectura prehispánica. El especialista señaló que el objetivo fue recuperar el segmento afectado y preservar sus componentes.

“Para recuperar este segmento de muro y garantizar su conservación, respetando las características y técnicas constructivas propias de la arquitectura prehispánica”, explicó Daniel Benito.

La emergencia fue reportada por la municipalidad

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo informó sobre el colapso ocurrido en la calle Santa Rosa. El jefe de dicha oficina, Ricardo Pérez Godoy, reportó el incidente tras la evaluación de los efectos provocados por las lluvias.

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El personal municipal realizó inspecciones en distintos puntos del distrito y coordinó acciones para reducir riesgos. La información sobre el muro inca fue remitida a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco para la evaluación correspondiente.

La municipalidad también registró otras emergencias durante la jornada. En el sector de Muris ocurrió un deslizamiento que afectó la vía hacia la carretera CU-105. En Abra Málaga Chico, comunidad de Tastayoc, se reportó un derrumbe y se efectuaron coordinaciones con Provías para su atención.

En Phiry Tancac, una vivienda y terrenos de cultivo resultaron afectados por una inundación. En la comunidad de Palomar, cerca del puente Tiaparo, un deslizamiento provocó la rotura de una tubería matriz de agua. En Phiry Punta se reportó caída de rocas con riesgo para la población y los usuarios de la vía.

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La Jefatura del Parque Arqueológico de Ollantaytambo mantiene un monitoreo de las estructuras prehispánicas, con especial atención durante la temporada de lluvias. Según el Ministerio de Cultura, esta vigilancia permite detectar posibles afectaciones y determinar las medidas de conservación necesarias.

La intervención realizada en la calle Santa Rosa forma parte de las labores de mantenimiento y conservación que ejecuta la DDC Cusco sobre el patrimonio arqueológico. En este caso, la recuperación de los elementos líticos permitió atender el segmento que sufrió el colapso por efecto de la humedad y las precipitaciones.

El seguimiento también comprende zonas expuestas a factores naturales que pueden afectar la estabilidad de estructuras arqueológicas. Las evaluaciones permiten establecer las acciones correspondientes cuando se identifican daños o riesgos sobre estos bienes.

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Más emergencias por las lluvias en Ollantaytambo

El colapso ocurrió el martes 18 de agosto en la calle Santa Rosa, en medio de diversas emergencias por lluvias, deslizamientos, derrumbes e inundaciones registradas en el distrito.

La Municipalidad Distrital de Ollantaytambo informó además sobre riesgo de desborde del río Patacancha, asociado a las condiciones generadas por la instalación de un puente. Por ese motivo, el sector permanece bajo vigilancia preventiva.

En la avenida Ocobamba se registró otra inundación que afectó una vivienda. La relación de emergencias atendidas por la comuna incluyó distintos puntos del distrito con problemas derivados de deslizamientos, derrumbes, caída de rocas, inundaciones y posibles desbordes.

Las autoridades municipales solicitaron a la población evitar zonas donde exista riesgo por movimientos de tierra, caída de rocas o incremento del nivel de los ríos. También indicaron que las emergencias deben ser comunicadas a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres o a Seguridad Ciudadana para activar las acciones correspondientes.

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