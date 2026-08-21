CONAR publicó los audios del VAR sobre la polémica jugada en Alianza Lima vs UTC: “Área limpia, no mano”

La comisión arbitral difunde las conversaciones de la cabina sobre la acción del minuto 43 y sostiene que el balón pega en la espalda del defensor, por eso el juez no va al monitor (CONAR)

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Dudas despejadas. La Comisión Nacional de Árbitros del Perú (CONAR) difundió este jueves los registros de audio de la cabina del VAR correspondientes a la jugada más debatida del partido entre Alianza Lima y UTC, válido por la quinta jornada del Torneo Clausura, que terminó con triunfo victoriano por 1-0.

Según las grabaciones, el balón no impactó en la mano del defensor cajamarquino sino en su espalda, razón por la cual el árbitro de campo no fue convocado a revisar la acción en el monitor y el juego continuó sin sanción.

La jugada que encendió el debate

La acción ocurrió al minuto 43 y provocó reclamos de Alianza Lima por una supuesta mano dentro del área. El árbitro Alarcón dejó seguir la jugada y la polémica creció tras difundirse nuevas imágenes. (CONAR)

El episodio tuvo lugar al minuto 43 del primer tiempo. Un atacante blanquiazul ingresó al área rival en disputa con dos defensores del conjunto norteño. Del forcejeo, el balón rozó el cuerpo de uno de los zagueros de UTC, y el árbitro principal, Alarcón, optó por no interrumpir el juego. Los jugadores de Alianza Lima reclamaron de inmediato una mano dentro del área, pero el juez dejó continuar la acción.

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Lo que en ese momento pareció una decisión discutible se convirtió en polémica mayor cuando el propio club íntimo difundió imágenes captadas a ras de cancha.

En esa filmación, el brazo del futbolista Manuel Ganoza aparecía en una posición que, a primera vista, sugería contacto con el esférico. La publicación generó una ola de cuestionamientos hacia los árbitros y reavivó el debate sobre la eficacia del sistema de videoarbitraje en el fútbol peruano.

Sin embargo, la explicación oficial del CONAR señala un punto técnico central: las imágenes disponibles para los árbitros en la cabina del VAR al momento de la revisión no eran las mismas que circularon en redes sociales. Con los ángulos y velocidades a disposición del sistema, los jueces no pudieron confirmar el contacto en la mano.

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Qué dijeron desde la cabina del VAR

Maykol Farromeque, encargado del VAR, descartó el penal reclamado por Alianza Lima tras interpretar que el balón golpeó la espalda del defensor. "Área limpia", comunicó al juez principal. (CONAR)

El árbitro asistente de video, Maykol Farromeque, fue quien tomó la decisión de no llamar al juez principal al monitor. Su comunicación con Alarcón fue escueta y directa: “Yo veo un contacto en la espalda. Área limpia”. Con esa apreciación, el árbitro de campo reanudó el partido sin cobrar penal a favor de Alianza Lima.

La explicación oficial del CONAR amplió ese criterio con el siguiente texto: “Al minuto 43, en un ataque del equipo azul y blanco, un atacante ingresa al área contraria disputando el balón con dos defensores del equipo crema. Producto de esa disputa, el balón contacta en la espalda de uno de los defensores y el árbitro deja que el juego continúe”.

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El comunicado agregó: “El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando distintos ángulos y velocidades, corrobora que el balón contacta con la espalda del defensor, por lo que confirma la decisión de cancha: no mano”. De acuerdo con el organismo arbitral, el proceso se ajustó al protocolo vigente y no existieron elementos suficientes para revertir el fallo del juez en el campo.

El contexto del partido y lo que viene para Alianza Lima

La publicación de los audios del VAR intentó aclarar la jugada más polémica del Alianza Lima-UTC, aunque la controversia continúa mientras el cuadro blanquiazul prepara su próximo duelo ante Melgar. (Liga 1)

La polémica en torno a esa acción no fue el único punto de tensión en el encuentro. El gol que le dio el triunfo a los victorianos también generó discusión en la quinta fecha del Clausura, aunque fue la jugada de la supuesta mano la que concentró la mayor parte de los cuestionamientos posteriores al partido, sobre todo tras la difusión de las imágenes por parte del club.

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La derrota dejó a UTC en una posición comprometida en la tabla, mientras que Alianza Lima sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso: enfrentará a Melgar en la sexta jornada del mismo torneo.

La publicación de los audios por parte del CONAR se enmarca en una política de transparencia que el organismo aplica ante jugadas de alto impacto mediático. No es la primera vez que la entidad recurre a este mecanismo para responder a la presión pública después de una decisión arbitral controvertida. La divulgación de las grabaciones busca, en cada caso, mostrar el razonamiento interno de los árbitros y los límites técnicos con los que opera el sistema en tiempo real.

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La controversia, no obstante, no se cerró del todo con la publicación. La diferencia entre lo que captó la cámara a ras de cancha y lo que vieron los árbitros en la cabina plantea una pregunta que trasciende este partido: si ciertas filmaciones no están disponibles para el VAR en el momento de la revisión, el sistema no puede garantizar que todas las jugadas decisivas sean evaluadas con la misma información que luego circula entre el público.