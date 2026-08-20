Magaly confirma invitación para la Teletón y advierte infidencia de María Pía: “No soy tapa hueco de nadie”

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Magaly Medina confirmó que recibió una invitación para formar parte de la Teletón y reaccionó a la información que habría sido revelada accidentalmente por María Pía Copello durante una transmisión. La conductora de “Magaly TV La Firme” dejó entrever que la convocatoria se produjo debido a que otra figura no habría aceptado participar y aseguró que ella no está dispuesta a ocupar el lugar de nadie.

La periodista se refirió al tema mientras comentaba la historia de la Teletón y el protagonismo que han tenido diferentes figuras de la televisión a lo largo de los años. En medio de su análisis, recordó que los egos y las diferencias entre personajes del espectáculo no son algo nuevo dentro de este tipo de transmisiones.

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Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda los egos de la Teletón

Antes de revelar detalles sobre su propia convocatoria, Magaly Medina realizó una reflexión sobre la evolución de la Teletón y la participación de los rostros más conocidos de la televisión peruana.

“Los egos han existido desde el inicio de la Teletón”, afirmó. La periodista consideró que esa dinámica posteriormente también habría continuado con otras grandes figuras de la televisión, entre ellas Gisela.

Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y después, esa personalidad así que trataba de ganar el brillo y las cámaras por encima de todos, siguió Gisela, con esa misma filosofía con que el Hermanón trataba la Teletón”, comentó.

Magaly explicó que, aunque la campaña tiene un propósito benéfico, la televisión puede generar una competencia por el protagonismo entre quienes aparecen frente a las cámaras.

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Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

“Todo una campaña, aparentemente benéfica, aparentemente desprendida, pero que, sin embargo, no podía sustraerse del ego que la televisión, que el brillo, que la televisión y este medio de comunicación tan poderoso a veces suele instaurar en los corazones de quienes, porque me incluyo, de quienes estamos frente a una cámara de televisión y frente a un público grande”, sostuvo.

La conductora incluso reconoció que ella misma forma parte de ese universo televisivo y que comprende cómo la exposición puede influir en las figuras que trabajan permanentemente frente a las cámaras. Fue entonces cuando mencionó a María Pía Copello y la información que habría revelado sobre una persona invitada a la próxima Teletón. “Bueno, María Pía Copello hoy deslizó una infidencia. Ya no le voy a contar nada la próxima vez”, dijo Magaly entre risas.

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Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía Copello habría revelado una invitación para la Teletón

De acuerdo con lo contado por Magaly Medina, María Pía Copello habría mencionado durante una conversación que tenía información sobre una figura que no pertenece a América TV y que había sido contactada para participar en la Teletón.

“La información que yo tengo es que han llamado a una persona que no es de América y le han dicho que le encantaría que pueda ser parte de la Teletón”, habría comentado María Pía.

Sin revelar inicialmente el nombre, la conversación continuó con una respuesta que generó sorpresa entre quienes participaban de la transmisión. “Respondió lo siguiente: ‘No soy plato de segunda mesa’”, habría señalado Copello.

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La respuesta generó una reacción inmediata y dejó entrever que la persona en cuestión habría decidido no aceptar la invitación. María Pía incluso habría leído los comentarios de las personas que seguían la transmisión y que intentaban descubrir la identidad de la figura. Ante las especulaciones, terminó confirmando que el nombre que estaban mencionando era correcto.

“Quiero decirle a todo ese chat que está escribiendo el nombre ¡que están en lo cierto!”, habría expresado entre gritos y risas. Magaly Medina, que estaba relatando el episodio, reaccionó rápidamente y prácticamente confirmó que ella era la persona a la que se refería María Pía. “Suéltame mi nombre ya”, dijo la conductora entre risas.

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Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly confirma que fue convocada para la Teletón

Tras contar la infidencia, Magaly Medina explicó cómo interpretó la situación y dejó claro que no estaba dispuesta a aceptar una invitación que, según sus palabras, la colocara en el lugar de reemplazo de otra figura.

“Es que una venía en el reemplazo de la otra”, manifestó. La conductora fue contundente al establecer su posición: “Yo no soy tapahuecos de nadie, absolutamente”. Sin embargo, pese a esta situación, la periodista aseguró que considera importante que la campaña pueda recuperar el espíritu de unión que tuvo en años anteriores.

“Yo creo que esta Teletón deberían los canales unidos darle el color que tenía antes, donde todas las figuras, y no solo una sea la que sobresalga, sino todas”, señaló.

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De esta manera, Magaly diferenció su posición personal de lo que considera que debería ocurrir con la campaña. Aunque cuestionó la forma en la que habría sido convocada, sostuvo que la Teletón debería ser un espacio donde las diferentes figuras de televisión puedan trabajar juntas.

Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona los cambios en la televisión peruana

La conductora también explicó que la realidad de la televisión peruana ha cambiado considerablemente en comparación con años anteriores. Según indicó, actualmente ya no existen los mismos presupuestos ni la cantidad de auspiciadores que permitían sostener grandes transmisiones durante varias horas.

“Si nos ponemos a contar, si nos ponemos a buscar, algunas tampoco quieren participar de esto. Pero ya los tiempos no son los de antes”, comentó. Magaly enumeró algunas de las razones que, desde su perspectiva, han complicado la realización de grandes eventos televisivos.

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“No existen los presupuestos antiguos, no existen los auspiciadores que antiguamente existían. No existen, no da para tanto eso”, manifestó. La periodista explicó que realizar una transmisión de la magnitud de la Teletón implica movilizar a una gran cantidad de trabajadores y recursos técnicos.

“Para muchos canales, sostener horas y horas de trabajo técnico, de gente que esté transmitiendo, de gente que esté al mando, era, pues, una labor titánica, que hoy en día no se puede dar el lujo de hacer”, sostuvo.

Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly pide dejar los egos de lado por la Teletón

Más allá de las diferencias entre figuras y canales, Magaly Medina consideró que la coyuntura actual debería ser una oportunidad para dejar de lado las rivalidades y priorizar el propósito de la Teletón.

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La conductora señaló que actualmente muchas personas están intentando dejar sus diferencias atrás y expresó su deseo de que el país pueda avanzar hacia un escenario de mayor seguridad y estabilidad. “Hubiera sido algo muy bueno que en estos tiempos en que todas las personas están tratando de dejar sus diferencias de lado”, manifestó.

Magaly agregó que existe esperanza de que el país pueda mejorar y que los peruanos puedan tener mejores condiciones de vida. “En que este año tenemos esperanzas de que nuestro país cambie para mejor, de que tengamos todos los peruanos un futuro más seguro, un futuro económicamente más estable”, señaló.

Asimismo, mencionó la necesidad de contar con más escuelas y hospitales y que los peruanos puedan avanzar y alcanzar mejores condiciones. “Que hayan más escuelas, que hayan más hospitales, que los peruanos estemos mejor y en progreso”, expresó.

Magaly Medina cuenta que fue convocada para la Teletón tras infidencia de María Pía Copello. Captura: Magaly TV La Firme.