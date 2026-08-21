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“No soy miserable”: MTC responde a López Aliaga y encarga a ProInversión la viabilidad del tren Lima-Chosica

Rafael Rey descartó estar enfrentado con López Aliaga, quien lo llamó “ministro procorrupción”, y remitió a ProInversión el análisis de viabilidad del proyecto

Con un tono firme, Rafael Rey, titular del MTC, utiliza la tribuna del Congreso para desmentir cualquier animadversión personal. Reafirma su apoyo a los sistemas de transporte masivo y anuncia que Proinversión se encargará de los estudios sobre el tren de Chosica. | Canal N
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El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, respondió este jueves a las críticas del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aclaró que no se opone a la implementación de sistemas de transporte masivo, entre ellos el proyecto del tren Lima-Chosica que impulsa el exalcalde de Lima.

Durante su intervención ante el Parlamento, el titular del sector negó que mantenga discrepancias personales con otros políticos y sostuvo que sus declaraciones anteriores, en las que cuestionó la iniciativa ferroviaria, fueron interpretadas de forma errónea.

“Una desafortunada referencia mía al pasado en una entrevista fue lamentablemente mal interpretada. No estoy enfrentado con nadie. Pese a la fama que probablemente me he ganado por mi propio temperamento, no tengo animadversión contra nadie”, afirmó.

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“Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficia a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político. Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable”, agregó.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
El ministro del MTC descarta un enfrentamiento con Rafael López Aliaga y afirma que no tiene “animadversión” contra ningún político

A continuación, Rey anunció que encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la revisión de los estudios y la determinación de la viabilidad del proyecto. “He decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a ProInversión, para que ahí se decida lo que sea viable y lo que convenga a la población”, indicó.

El funcionario mostró el documento mediante el cual formalizó el encargo a la entidad estatal y defendió la decisión adoptada. “Espero que con esta decisión se entienda la rectitud con la que vengo actuando. Aquí está el oficio, se los muestro, con el que he hecho ese encargo a ProInversión”, afirmó.

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“Procorrupción”

En la víspera, López Aliaga había calificado al titular del MTC como un “ministro procorrupción” y afirmó incluso que pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, evitar su designación al frente de esa cartera.

En una entrevista transmitada por su canal de YouTube, el exburgomaestre cuestionó el nombramiento de Rey y lo vinculó con la defensa de los intereses de Brookfield, el fondo canadiense que adquirió el control de Rutas de Lima a la firma brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en la región.

Rafael Rey
Rey encarga a ProInversión evaluar el proyecto ferroviario, incluidos sus estudios, viabilidad y conveniencia para la población

“Y ponen a Rafael Rey (como ministro), que es el gran defensor de la corrupción en el país. Lamentablemente, tengo que decirlo así, ponen a un señor que defiende a Brookfield, que es el socio de una corrupta empresa llamada Odebrecht, que estaba pre sentenciada, que compró acciones de un delincuente preso”, afirmó.

Seguidamente, cuestionó que el funcionario haya dicho que el material rodante entregado a la comuna capitalina durante su gestión por parte de la empresa Caltrain para el proyecto Lima-Chosica correspondió a una compra y no a una donación.

A su juicio, estas declaraciones habrían vulnerado las restricciones propias de su cargo. “Está violando la ley electoral. Él es ministro, tiene unas restricciones. Pero ¿qué hace el Jurado (Nacional de Elecciones)? El señor Rey habla lo que le da la gana, ¿no? Y hay una interferencia electoral”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular aseguró que advirtió previamente a Galarreta sobre su oposición a la designación del funcionario. “No me sorprende para nada. Yo al señor Galarreta le dije ‘no pongan al señor Rey’ (...) Yo sí quiero que le vaya bien, pero ponerme un ministro que claramente me ha difamado lunes y viernes durante más de ocho años por hacer mi trabajo de alcalde”, dijo.

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